Chrome artık klavyelerdeki medya oynatma tuşlarını destekliyor

Uzun bir süreden beri klavyelerin üzerinde çeşitli medya oynatma düğmelerinin olduğunu biliyoruz. Bu tuşlar kullanıcının şarkı çalması, duraklatması veya ses açıp kapatma işlevlerini yapmasını kolaylaştırıyordu. Ancak tek dezavantajı ise çoğunlukla web sitelerinde çalışmamalarıydı. Chrome'un son güncellemesi bu problemi ortadan kaldırdı.

Arka planda olsa dahi çalışıyor

Örneğin bir Youtube videosunu duraklatmak veya ses açıp kapatmak gibi işlemler için videonun üzerinde yer alan tuşları kullanmanız gerekiyordu. Ancak iyi haber şu ki artık Chrome tarayıcısında, bu işlemleri klavyenizin medya tuşlarını kullanarak yapabilecek olmanız. Tarayıcı arka planda olsa bile bu tuşları kullanarak istediğini işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bu noktada dikkat çekilen bir başka hususa değinecek olursak eğer, klavyeyi kullanırken eğer bir başka medya oynatıcı açıksa, arada karışıklık yaşanabileceği de belirtiliyor. Chrome'un bu yeni özelliğini kullanmaya başlamak için tarayıcınızın güncel sürüm olması gerektiğini unutmayın.

https://www.engadget.com/2019/03/12/chrome-73-media-key-support/