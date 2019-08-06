Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında

Chrome Web Mağazası en az 1.23 milyar kurulumla 188.620 eklentiye sahip olsa da, bu rakamların hikayenin tamamını anlatmadığını söylememiz gerek. Zira bu eklentilerin birçoğu az sayıda kullanıcı tarafından kurulmuş durumda ve sadece 13'ü 10 milyon indirme sayısına sahip.

Eklentilerin indirme sayıları şaşırtıcı

Extension Monitor tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Chrome Web Mağazası'nda göze çarpan en büyük sorun, eklentilerin yüzde 87'sinin binden az yükleme sayısına sahip olması. Bunu daha da genişletecek olursak eğer, tüm eklentilerin yüzde 50'sin 16 kez bile yüklenmemiş olduğu raporlanmış durumda. Eklentilerin yüzde 10'undan fazlasını temsil eden 19.379 eklentinin ise hiç kurulumu yok.

https://extensionmonitor.com/blog/breaking-down-the-chrome-web-store-part-1

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En başarılıuzantılarına bakıldığında,10 milyon kullanıcı dönüm noktasını geçtiği görülüyor. Bunlar da sırasıyla Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly for Chrome, Skype, Avast SafePrice ve Honey eklentileri.Tahmin edilebileceği gibi ücretli eklentiler tüm eklentilerin yalnızca(16.718) ve kurulumların yüzde 2.6'sını oluşturuyor. IE Tab isekurulumla bunların arasında popüler olanı. En yakın rakibi Lucidchart Diagrams eklentisi deyüklemeye sahip.