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Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında

Chrome Web Mağazası ile ilgili oldukça enteresan bir rapor yayınlandı. Açıklanan verilere göre popüler tarayıcı için geliştirilen eklentilerin yarısından fazlası neredeyse hiç tercih edilmiyor.
1 gün
1,5b
1
11
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Chrome Web Mağazası en az 1.23 milyar kurulumla 188.620 eklentiye sahip olsa da, bu rakamların hikayenin tamamını anlatmadığını söylememiz gerek. Zira bu eklentilerin birçoğu az sayıda kullanıcı tarafından kurulmuş durumda ve sadece 13'ü 10 milyon indirme sayısına sahip.

Eklentilerin indirme sayıları şaşırtıcı

Extension Monitor tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Chrome Web Mağazası'nda göze çarpan en büyük sorun, eklentilerin yüzde 87'sinin binden az yükleme sayısına sahip olması. Bunu daha da genişletecek olursak eğer, tüm eklentilerin yüzde 50'sin 16 kez bile yüklenmemiş olduğu raporlanmış durumda. Eklentilerin yüzde 10'undan fazlasını temsil eden 19.379 eklentinin ise hiç kurulumu yok.
En başarılı Chrome uzantılarına bakıldığında, yalnızca 13'ünün 10 milyon kullanıcı dönüm noktasını geçtiği görülüyor. Bunlar da sırasıyla Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly for Chrome, Skype, Avast SafePrice ve Honey eklentileri.
Tahmin edilebileceği gibi ücretli eklentiler tüm eklentilerin yalnızca yüzde 8.9'unu (16.718) ve kurulumların yüzde 2.6'sını oluşturuyor. IE Tab ise 4.1 milyon kurulumla bunların arasında popüler olanı. En yakın rakibi Lucidchart Diagrams eklentisi de 615.789 yüklemeye sahip.


https://extensionmonitor.com/blog/breaking-down-the-chrome-web-store-part-1 Yorum Yaz
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Fenomenon 1 gün en beğenilen
bunun nedeni çok bast. eklentiler eklenti değil url.
zamanında opera kullanıyordum (opera daha çinlilere satılmadan önce) güzel eklentileri vardı. sonra chrome'a geçince eklentilere bir baktım hiçbiri eklenti değil. eklenti diye yüklüyorsun seni siteye yönlendiriyor. eskiden böyleydi. şimdi nasıldır bilmiyorum. ayıca eklentiler ciddi oranda tarayıcıyı yavaşlatıyor. o yüzden sadece gerekli olanları kullanıyorum. hatta opera'nın kendi eklentileri dışında bişey kullanmıyorum diyebilirim.
bunun nedeni çok bast. eklentiler eklenti değil url.zamanında opera kullanıyordum (opera daha çinlilere satılmadan önce) güzel eklentileri vardı. sonra chro...
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SEO-Uzmanı 17 sa.
firefox hala mantık hataları yapmaya devam ediyor !
eklentiler bir süre sonra script olarak değilde
firefox tarafından derlenilmiş sisteme eklenmesi lazım
yoksa sistem açığından performans kaybına kadar her şeye sebep olabiliyor.
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Paroksetin 19 sa.
Bu duruma şaşırmadım.
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pckopatx 1 gün
Auto Refresh ve StayFocusd iyidir. Diğer rutin eklentileri yazmıyorum
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soneday 1 gün
ad block ve popup blocker ve fvd
yeterli
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0MG90 1 gün
Adblock hariç ihtiyaç duymuyorum. Chrome'un özellikleri zaten yetiyor.
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Darktowertr 1 gün
Tarayıcılar ara sıra uzantı temizliği yapması gerekiyor. Eklenti sayfalarında 5-6 senelik güncelleme almayan işe yaramayan bir sürü şey var. Bu eko sistemi denetleyen bir şey yok.
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esmerbuyucu 1 gün
Bir Firefox eklentileri değil.
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StarSOzi 1 gün esmerbuyucu
Neden ?
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r0ket 1 gün
hover zoom kullanmayan insanın aklından şüphe ederim.
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StarSOzi 1 gün r0ket
yaav he he
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Fenomenon 1 gün en beğenilen
bunun nedeni çok bast. eklentiler eklenti değil url.
zamanında opera kullanıyordum (opera daha çinlilere satılmadan önce) güzel eklentileri vardı. sonra chrome'a geçince eklentilere bir baktım hiçbiri eklenti değil. eklenti diye yüklüyorsun seni siteye yönlendiriyor. eskiden böyleydi. şimdi nasıldır bilmiyorum. ayıca eklentiler ciddi oranda tarayıcıyı yavaşlatıyor. o yüzden sadece gerekli olanları kullanıyorum. hatta opera'nın kendi eklentileri dışında bişey kullanmıyorum diyebilirim.
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