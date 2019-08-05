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LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG'nin X2 (2019) adlı yeni orta segment akıllı telefonu tanıtıldı. Cihaz Avrupa'da K30 (2019) adıyla satışa sunulacak. İşte telefonun özellikleri.
2 gün
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12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LG, Güney Kore'de en yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini X2 (2019) adıyla tanıttı. Dört çekirdekli işlemci, çentiksiz HD+ ekran ve tek kamera ile gelen cihaz dünya genelinde 160 dolardan satışa sunulacak.

Avrupa'da LG K30 adıyla satılacak

Ancak LG, yeni akıllı telefonunun Avrupa'da LG K30 (2019) adıyla piyasaya sürüleceğini de açıkladı. Cihaz, 5.45 inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip ve depolama alanını arttırmak için microSD kart yuvası da mevcut. LG X2'nin arka kamerası 13 MP çözünürlük sunarkan, ön kamerasının ise 5 MP çözünürlükte olduğunu belirtelim.
microUSB portu, Android Pie işletim sistemi, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n gibi tüm bağlantı seçeneklerine sahip cihazda 3.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek olan cihaz, LG'nin mobil bölüm pazarlama yetkilisi Oh Seung-jin'e göre bir telefonda olması gereken tüm temel özelliklere sahip.


https://www.gsmarena.com/lg_x2_2019_south_korea_k30_2019-news-38499.php Yorum Yaz
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eP_362 2 gün en beğenilen
Bu devirde Snapdragon 425'li cihaz çıkaran tek firmaya LG denir.
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ofamof 1 gün
Şu kız güzel diyen arkadaşlar, siz nasıl bir yokluktasınız?

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N. Chomsky 1 gün ofamof

Ne var bunda, gayet güzel kız.
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Eren 2 gün
arkadqşlar kız bildiğiniz çirkin yav. hem asyalı hem çirkin olmayı başarmış
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SHADOW 2 gün
lg nin telefon bölümü hala batmadı mı ya?
not: kız güzel değil
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SimsekIndustries 2 gün
Buna 160 dolar verene kadar 1000 dolar daha verir iPhone alırım 😀
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hamzasoph 2 gün
Bir fuarda biri ürünün yanında güzel kız varsa o ürün çöp demektir. Hep dikkatimi çekerdi bu durum. Ama kaliteli ürünün yanında da bazen kimse olmuyor. Kız ile müşteri tavlıyorlar ??
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King floyd 2 gün
Dede-anneanne telefonu işte.
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intel7mix 2 gün
Telefon kızın yanında çok sönük kalmış. Kızıda verirlerse alırım.
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BLasTeaR 2 gün
😄
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eP_362 2 gün en beğenilen
Bu devirde Snapdragon 425'li cihaz çıkaran tek firmaya LG denir.
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N. Chomsky 2 gün

Telefon değil de kız güzel.
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Bay Robot 2 gün
Kız telefondan daha çok ilgi çekiyordur...
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