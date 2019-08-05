LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı

LG, Güney Kore'de en yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini X2 (2019) adıyla tanıttı. Dört çekirdekli işlemci, çentiksiz HD+ ekran ve tek kamera ile gelen cihaz dünya genelinde 160 dolardan satışa sunulacak.

Avrupa'da LG K30 adıyla satılacak

Ancak LG, yeni akıllı telefonunun Avrupa'da LG K30 (2019) adıyla piyasaya sürüleceğini de açıkladı. Cihaz, 5.45 inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip ve depolama alanını arttırmak için microSD kart yuvası da mevcut. LG X2'nin arka kamerası 13 MP çözünürlük sunarkan, ön kamerasının ise 5 MP çözünürlükte olduğunu belirtelim.

https://www.gsmarena.com/lg_x2_2019_south_korea_k30_2019-news-38499.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

microUSB portu,işletim sistemi, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n gibi tüm bağlantı seçeneklerine sahip cihazdakapasiteli batarya bulunuyor.renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek olan cihaz, LG'nin mobil bölüm pazarlama yetkilisi'e göre bir telefonda olması gereken tümsahip.