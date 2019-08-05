LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı

Teknoloji Editörü
LG, Güney Kore'de en yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini X2 (2019) adıyla tanıttı. Dört çekirdekli işlemci, çentiksiz HD+ ekran ve tek kamera ile gelen cihaz dünya genelinde 160 dolardan satışa sunulacak.
Avrupa'da LG K30 adıyla satılacak
Ancak LG, yeni akıllı telefonunun Avrupa'da LG K30 (2019) adıyla piyasaya sürüleceğini de açıkladı. Cihaz, 5.45 inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip ve depolama alanını arttırmak için microSD kart yuvası da mevcut. LG X2'nin arka kamerası 13 MP çözünürlük sunarkan, ön kamerasının ise 5 MP çözünürlükte olduğunu belirtelim.microUSB portu, Android Pie işletim sistemi, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n gibi tüm bağlantı seçeneklerine sahip cihazda 3.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek olan cihaz, LG'nin mobil bölüm pazarlama yetkilisi Oh Seung-jin'e göre bir telefonda olması gereken tüm temel özelliklere sahip.
https://www.gsmarena.com/lg_x2_2019_south_korea_k30_2019-news-38499.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne var bunda, gayet güzel kız.
not: kız güzel değil
Telefon değil de kız güzel.
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