Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir

Teknoloji Editörü
Google yakın zamanda Chrome kullanıcıları için "resim içinde resim" (PiP) özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik şu anda hem PC hem de Mobil kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor, ancak yalnızca video içeriğini destekliyor. Gelen haberler ise bu özelliğin farklı içerikler için de kullanılabileceğine işaret ediyor.
HTML içerikler görüntülenebilecek
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google, video olmayan içeriklerin de "resim içinde resim" özelliğinde görüntülenmesine izin verecek. Bu da tarayıcımızda farklı bir iş yaparken, küçük bir ekranda video izlemek yerine farklı bir web sayfasını görüntüleyebileceğimiz anlamına geliyor. Bu içerikle etkileşime geçip geçemeyeceğimiz ise şimdilik belli değil.Ancak tam da bu noktada endişe verici bir durum söz konusu. Zira birçok kişi PiP özelliğine gelecek olan bu güncelleme ile birlikte, ekranda yer alan pencerenin, kullanıcının izni olmadan pop-up tarzı reklamlar için kullanılabileceğini düşünüyor. Google bu özelliğin istek dışı açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmış değil ancak yakın bir süreçte tüm bu soruların cevap bulması bekleniyor.
https://chromestatus.com/feature/4844605453369344 Yorum Yaz Paylaş Tweetle