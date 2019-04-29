Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir

Google yakın zamanda Chrome kullanıcıları için "resim içinde resim" (PiP) özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik şu anda hem PC hem de Mobil kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor, ancak yalnızca video içeriğini destekliyor. Gelen haberler ise bu özelliğin farklı içerikler için de kullanılabileceğine işaret ediyor.

HTML içerikler görüntülenebilecek

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google, video olmayan içeriklerin de "resim içinde resim" özelliğinde görüntülenmesine izin verecek. Bu da tarayıcımızda farklı bir iş yaparken, küçük bir ekranda video izlemek yerine farklı bir web sayfasını görüntüleyebileceğimiz anlamına geliyor. Bu içerikle etkileşime geçip geçemeyeceğimiz ise şimdilik belli değil.

https://chromestatus.com/feature/4844605453369344

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Ancak tam da bu noktadabir durum söz konusu. Zira birçok kişi PiP özelliğine gelecek olan bu güncelleme ile birlikte, ekranda yer alan pencerenin, kullanıcının izni olmadanreklamlar için kullanılabileceğini düşünüyor. Google bu özelliğin istek dışı açılıp açılmayacağı konusunda henüz birancak yakın bir süreçte tüm bu soruların cevap bulması bekleniyor.