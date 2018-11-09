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Chrome, yanıtlıcı mobil ödeme sayfalarında kullanıcıları uyaracak

Chrome artık kullanıcıları aldatan ve bir mobil servise ücretli bir şekilde abone olmalarını sağlayan formlar karşısında kullanıcıları uyaracak. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
6 ay
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler internet tarayıcısı Chrome, 71. sürümünden itibaren kullanıcıları aldatıcı formlarla ücretli mobil servislere abone eden siteler hakkında uyaracak. Özellikle internet dünyasına çok fazla hakim olmayan kullanıcıların düştüğü bu tuzak binlerce kişinin canını yakmış durumda.

Google kullanıcıları uyaracak

Bu tür aldatıcı siteler kullanıcıların bir oyuna veya içeriğe erişebilmeleri için cep telefonu numaralarını girmelerini istiyor. Daha sonra gönderilen bir doğrulama koduyla sisteme üye ettikleri kullanıcıların faturalarına yüklüce bir abonelik ücreti ekleniyor ve bunun geri ödemesi de mümkün olmuyor.
Google artık kullanıcıları yanıltan bu tür web sitelerini kara listeye alacak ve bu sitelere giren kullanıcıları da bir uyarı sayfasına yönlendirerek konuyla ilgili bilgilendirme yapacak. Kullanıcılar açısından oldukça faydalı olacak bu yeniliğin ise masaüstü ve mobil versiyonlarının ikisinde de aktif duruma geçeceği belirtildi.

https://www.bleepingcomputer.com/news/google/chrome-71-will-warn-users-about-deceptive-mobile-billing-pages/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
konu dışı ama başlıkta hata var "Yanıtlıcı" şeklinde yazılmış
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Amd64x2 6 ay
Dolandırıcı olduğunu biliyorsa, uyarmak yerine neden sayfayı bloklamıyor?
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zQrba 6 ay Amd64x2
Zaten blokluyor ama genelde bilinçli kullanıcıların girebileceği şekilde seçenek sunuyor. Yani komple engelleme diye bir şey yok. Olursa bence saçma olurdu.
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