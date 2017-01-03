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Chrysler Portal konsepti yüz tanıma özelliği ile geliyor

Detroit Otomobil Fuarında yeni bir araç sergilemeyeceğini belirten Chrysler, onun yerine tercihini CES'ten yanan kullanıyor. Chrysler Portal konsepti sosyal medya ile otomobili birleştiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son birkaç senedir sürüşün geleceği hızdan ziyade komfor ve eğlence odaklı bir yönelim içerisinde. Firmalar bu yönde pek çok farklı konseptleri bizlere sergilemişken bu yönde bir araç da Chrysler'dan geliyor. Detroit Otomobil Fuarında herhangi bir yeni araç sergileme planı olmayan Chrysler bunun yerine CES 2017'de bir konsept sergileyecek.
Portal ismini taşıyan bu konsept elektrikli araç yüz tanıma ve sesli komut sistemleriyle oldukça dikkat çekici. Fiat-Chrysler Grubunun belirttiğine göre insanlar için "Bir araçtan fazlası - hayatlarının tamamlayıcı bir parçası" olacak konsept model fütüristik bir tasarıma sahip. Üç koltuk sırasına sahip olan SUV / crossover / minivan konsepti, öne ve arkaya doğru açılan sürgülü kapılarıyla sosyal medya geleceğine açılan süslü bir dolaba benziyor.
Sürüşün olabildiğince bağlı olduğundan emin olmak için selfie kamerasına sahip olan Portal; bütün binenlerin bilgilerini toplayan ve buna göre bir gezi planlayan grup ayarı ve arkada oturanları gezilerini yayınlamaya teşvik eden bir ekrana sahip. Araç içi etkileşim için de çözüm barındıran araçta arka ve ön kısım arasında geçen konuşmaların rahatça duyulması adına interkom sistemi barındırıyor.
Selfie ve sosyal medya özellikleri dışında da önemli detaylara sahip olan Portal 250 mil (400 km) menzil sunuyor ve 15 dakikalık DC hızlı şarjı ile 150 mil (240 km) yol kat edebiliyor. Bunların yanında konsept araç, sürücünün yolunu takip eden Lidar, radar, ultrasonik ve kamera sensörleri ile yarı otonom sürüş sunuyor.
Aracın final sürüme ulaşıp ulaşmayacağı yada ne zaman ulaşacağı ise şu anda diğer pek çok konsept gibi bilinmiyor.

https://www.engadget.com/2017/01/03/chrysler-unveils-its-concept-minivan-for-the-selfie-generation/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
araba aşırı şık olmuş Ağaoğlu alır bunu...
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teneke1236737 2 yıl
Gayet şık ve havalı olmuş.
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trexin 2 yıl
neden bilmiyorum aklıma imza geldi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

portal'ın üretileceğini zannettiyorum.
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oyuncu11790 2 yıl
Konsept araçlar her zaman fantastik görünüyor ve özel şeyler vaat ediyor, asfalta inen modele bakıp değerlendirmek gerekir...
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