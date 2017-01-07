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Çift arka sensörlü ZTE Blade V8 resmiyet kazandı

Bu yıl çift arka kameralı akıllı telefonların daha da yaygınlaştığını göreceğiz. Hemen her üreticinin portföyünde artık bir çift kameralı telefon yer alıyor. ZTE de bunlardan birisi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2017 fuarına daha çok akıllı telefon cephesinden yaklaşan ZTE, farklı segmentlere hitap eden ürünlerini sergiledi. Bunlar arasında orta seviyede çift kamera teknolojisini sunmayı amaçlayan Blade V8 modeli de yer alıyor.

Gençlere Yönelik

Daha çok genç tüketicilere hitap edeceği belirtilen Blade V8, tamamen metal alaşımlı gövde ve 2.5D ekran kavisi ile hoş bir görünüm arz ediyor. Arka kısımdaki çift sensör yerleşimi yukarı kenara yakın bir noktada yapılmış.

Arka sensörlerden bir tanesi 13MP çözünürlüğünde iken diğer ise 2MP çözünürlüğünde. Bu tür kombinasyondan alışık olduğumuz üzere daha kaliteli görseller ve bulanıklık efekti gibi özellikler sunan modelin ön kamerası da 13MP çözünürlüğünde.

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip modele 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga seti eşlik ediyor. 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi seçenekleri olan modelde 2730mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış.

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Modelin diğer bir dikkat çeken özelliği 3D fotoğraflar çekebilmesi. 3D özellikli telefonlar artık çok eskide kaldı ancak ZTE farklı bir açıdan yaklaşmayı tercih etmiş. Kamera farklı açılardan çekilen fotoğrafları işleyerek 3 boyutlu bir fotoğraf ortaya çıkarıyor.

Henüz fiyatı belli olmayan ZTE Blade V8 modeli Rusya, Japonya, Almanya, İspanya ve Çin gibi sınırlı bir bölgede gelecek aydan itibaren satışa sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Blade-V8-is-announced-dual-camera-bokeh-3D-photos_id89685 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 2 yıl
Kamera solda dursa iPhone 7 Plus resmen.
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UML 2 yıl
ZTE Türkiye'de bu fiyatlandırma politikasıyla avucunu yalar, neyine güvenip fiyatı yüksek tutuyo anlayan varsa söylesin.
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kadirirdem 2 yıl
nokia zamanından kaldı ön kameraya yazı yazma işi de...
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Kerim5100 2 yıl
Ciddi ciddi yazı mı var orada???
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BekirHan 2 yıl
Ön kameranın üzerine yazı yazma öküzlüğünü göstermemiş olmaları dileğiyle...
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