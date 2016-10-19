Çift kameralı Huawei Honor 6X resmiyet kazandı

Bu yıl Ekim ayı hem masaüstü hem de mobil tarafta oldukça hareketli günler yaşıyor. Masaüstü tarafta yeni GTX 1050 serisi resmiyete kavuşurken, mobil tarafta Qualcomm ve Huawei’nin yeni yonga setlerini gördük. Ayrıca yeni bir Honor akıllı telefonu da görücüye çıktı.

Çift Arka Kamera İlgi Görüyor

Son dönemde Huawei çift arka sensörlere büyük ilgi gösteriyor. P9 modelinden başlamak üzere Honor 8, Honor V8 gibi pek çok akıllı telefonda çift kamera teknolojisine yer verdi. Yeni tanıtılan Huawei Honor 6X modeli de çift arka kameraya sahip.

Huawei P9 modelinde gördüğümüz renkli ve monokrom sensör ayrımı sadece amiral gemi modellerine yönelik olarak hazırlanıyor. Leica ile özel geliştirilen bu sistem Mate 9 amiral gemi modelinde de yer alacak. Diğer modellerde derinlik katan, kaliteyi arttıran ve bulanıklık gibi farklı etkiler oluşturabilen çift kamera sensörleri yer alıyor. Honor 6X de bunlardan birisi.

Metal gövdeye sahip olan modelin 5.5 inçlik Full HD IPS ekranı 2.5D kavis ile desteklenmiş ve Premium hissiyat arttırılmış. Arka kısımda da tutuşu kolaylaştırmak için kavisli bir yapı tercih edilmiş. Yine arka kısımda hızlı bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

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4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Kirin 655 yonga setinin güç verdiği modelin grafik birimi ise Mali-T830 MP2. 3GB LPDDR3 RAM için 32GB arttırılabilir kapasite, 4GB LPDDR3 RAM için de 64GB arttırılabilir kapasite seçenekleri sunulmuş.

Çift kamera sensörlerinden asıl olanı 12MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama yapabiliyor. Derinlik algısı yapabilen ikinci kamera ise 2MP çözünürlüğünde. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken, Android 6.0 üzerinde EMUI 4.1 arayüzü çalışıyor. 25 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak olan model 192$-237$ şeklinde fiyat etiketine sahip olacak.