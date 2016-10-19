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Çift kameralı Huawei Honor 6X resmiyet kazandı

Çift arka kamera taşıyan Huawei akıllı telefonların sayısı hızla artıyor. Firmanın tanıttığı Honor 6X adındaki yeni orta seviye akıllı telefon da listeye eklenmiş durumda.
2 yıl
2,3b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Ekim ayı hem masaüstü hem de mobil tarafta oldukça hareketli günler yaşıyor. Masaüstü tarafta yeni GTX 1050 serisi resmiyete kavuşurken, mobil tarafta Qualcomm ve Huawei’nin yeni yonga setlerini gördük. Ayrıca yeni bir Honor akıllı telefonu da görücüye çıktı.

Çift Arka Kamera İlgi Görüyor

Son dönemde Huawei çift arka sensörlere büyük ilgi gösteriyor. P9 modelinden başlamak üzere Honor 8, Honor V8 gibi pek çok akıllı telefonda çift kamera teknolojisine yer verdi. Yeni tanıtılan Huawei Honor 6X modeli de çift arka kameraya sahip.

Huawei P9 modelinde gördüğümüz renkli ve monokrom sensör ayrımı sadece amiral gemi modellerine yönelik olarak hazırlanıyor. Leica ile özel geliştirilen bu sistem Mate 9 amiral gemi modelinde de yer alacak. Diğer modellerde derinlik katan, kaliteyi arttıran ve bulanıklık gibi farklı etkiler oluşturabilen çift kamera sensörleri yer alıyor. Honor 6X de bunlardan birisi.

Metal gövdeye sahip olan modelin 5.5 inçlik Full HD IPS ekranı 2.5D kavis ile desteklenmiş ve Premium hissiyat arttırılmış. Arka kısımda da tutuşu kolaylaştırmak için kavisli bir yapı tercih edilmiş. Yine arka kısımda hızlı bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Kirin 960: Android dünyasının en güçlüsü"

4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Kirin 655 yonga setinin güç verdiği modelin grafik birimi ise Mali-T830 MP2. 3GB LPDDR3 RAM için 32GB arttırılabilir kapasite, 4GB LPDDR3 RAM için de 64GB arttırılabilir kapasite seçenekleri sunulmuş.

Çift kamera sensörlerinden asıl olanı 12MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama yapabiliyor. Derinlik algısı yapabilen ikinci kamera ise 2MP çözünürlüğünde. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken, Android 6.0 üzerinde EMUI 4.1 arayüzü çalışıyor. 25 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak olan model 192$-237$ şeklinde fiyat etiketine sahip olacak. 

 

http://pocketnow.com/2016/10/18/huawei-honor-6x-official-specs-pricing Yorum Yaz
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ArcherAngel 2 yıl en beğenilen
Bir kaç ay sonra rakiplerini sollamazsa şaşırmayın.
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mskblt 2 yıl
fiziksel tuş koymama sevdasından bi vazgeçse artık.Honor yazısını illa gözümüze gözümüze sokacaklar.
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kadirirdem 2 yıl
güzel bir cihaz olmuş...
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BekirTemel 2 yıl
2 mp derken
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Das Boot 2 yıl
Tüm markalar şu çift kamera olayının ekmeğini 2 nesil yerler artık.
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ERIKCI 2 yıl
Huawei çift kamerayı sevdi, ne yalan söyleyeyim ben de sevdim.
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ArcherAngel 2 yıl en beğenilen
Bir kaç ay sonra rakiplerini sollamazsa şaşırmayın.
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c moltisanti 2 yıl
Sanal tuş değil de honor yazısının oraya bi home tuşu gibi bi tuş koysalar daha kullanışlı olmaz mı ya da ben öyle seviyorum diye bana öyle geliyo :D
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anldrms34 2 yıl
Huawei çok doğru adımlar atıyor. Kullanıcı gözündeki gereksiz marka algısı yıkılırsa çok daha iyi yerleri hakediyor.
Birde stajyer alsa ??
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