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Çift kameralı Huawei Honor 8 duyuruldu

Bu yıl çift kamera kombinasyonu konusunda en hareketli firma şüphesiz Huawei. Honor 8 adındaki yeni modeli bu yılın dördüncü çift kameralı akıllı telefonu oldu.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl çift kamera kombinasyonu konusunda en hareketli firma şüphesiz Huawei. P9 ve P9 Plus amiral gemi modelleri ile yıla başlayan firma, geçtiğimiz aylarda da Honor V8 modelini duyurmuştu. Honor 8 adındaki yeni modeli bu yılın dördüncü çift kameralı akıllı telefonu oldu.

Huawei sadece P9 serisinde Leica ile işbirliği yaparak çift kamera kombinasyonunu geliştirdi. Honor V8 modelinde ise RGB+monokrom sensör tasarımı yerini almıştı ancak Leica imzası mevcut değildi. Huawei Honor 8 modelinde de aynı kamera kombinasyonunu kullandığı tahmin ediliyor.

Bu teknolojide, 12MP çözünürlüğündeki sensörlerden bir tanesi RGB bir tanesi de monokromatik olarak belirlenmiş. Bu sayede serbest odaklanabilme, 360 derece video yakalayabilme, gri tonlarda daha yüksek çözünürlük, karanlık ortamlarda daha iyi performans gibi yetenekler sunulabiliyor. Kombinasyon lazer otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

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5.2 inçlik Full HD ekran, 2.5D kavis tasarımına sahip ve böylece metal kasa ile birlikte premium bir hava yakalanmış. Çift kamera yerleşiminin hemen altında bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Bir dönem Android tarafının en güçlü yonga seti olan Kirin 950, cihaza gücünü veriyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde Mali-T880MP4 grafik birimi yer alıyor.

Huawei bu yıl daha güçlü Kirin 955 yonga setini kullanmaya başladı. Exynos 8890, Snapdragon 820 gibi yonga setleri sonrasında Kirin 950 listede aşağı doğru indi ancak halen tatmin edici performans sunmaya devam ediyor. Sisteme 3GB veya 4GB RAM eşlik ediyor.

3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde EMUI 4.1 arayüzü çalışıyor. Çift SIM kart yuvası, yerine göre microSD kartlara da ev sahipliği yapabiliyor. Cihazın kalınlığı 7.45mm olarak belirlenmiş.

Huawei Honor 8, 3 farklı versiyon ile geliyor. 3GB RAM ve 32GB kapasiteli versiyon 299$. 4GB RAM ve 32GB kapasiteli modele 343$ isteniyor. En yüksek versiyon 4GB RAM ve 64GB kapasiteye sahip. Fiyatı ise 374$.

 

http://www.phonearena.com/news/The-Huawei-Honor-8-is-now-official-with-a-dual-camera-set-up-on-back-and-the-Kirin-950-SoC-inside_id83076 Yorum Yaz
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Pi 2 yıl
Guzel cihaz. Ancak cok aypona benziyor yav. Az degisik olsunlar
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ilkerinanç 2 yıl
hold the door ..hold the door ..hold the door. hodor.hodor...honor.
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Seyrim 2 yıl
Huwai g7 kullanıyorum.. bir kere bile teklemedi telefon.. Adamlar ucuz ve kaliteli yapıyor.. Alınır..
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-Sniper- 2 yıl
olağan_şüpheli
parmak izi arkada iyi olmuyor. tasarım güzel.

Bir seneden fazladır Mate 7 kullanıyorum, parmak izi sensörünün arkada olması kadar tasarımı güzelleştirip kullanımı kolaylaştıran bir detay daha görmedim,şak diye telefonu açıyosun eline tam oturuyo (işaret parmağı) bu açılardan genel olarak parmak izi arkada kötü oluyo diye bir yargı yapmamakta fayda var bence tabi ki siz sevmezsiniz o sever o ayrı hocam bende hiç kullanmamış deneyim etmemiş arkadaşlar yanlış düşünmesin diye yazıyorum..
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Angel of the Lord 2 yıl
Telefon çok güzel gözüküyor.
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olağan_şüpheli 2 yıl
parmak izi arkada iyi olmuyor. tasarım güzel.
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onsos1100 2 yıl
Huawei p9 lite ı 300 dolardan satışa çıkardı 1200 liraya paralel ithalat satılıyor
Aynı durum bunda da söz konusu olursa fazla düşünmeye gerek yok..
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aybarsk. 2 yıl
Xiaomi mi 5 veya s7 almayı düşünüyordum bu hafta, kesinlikle honor 8 night blue rengini bekleyeceğim, umarım türkiyeye getirecekler acele eder
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alibotan 2 yıl
Bu donanim ve malzeme kalitesi icin 299 dolar gayet iyi bir fiyat.
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