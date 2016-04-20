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Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor

Ay başında Leica imzasını taşıyan yeni amiral gemisini duyuran Huawei, önümüzdeki ay içerisinde de önemli bir lansman yapacak. Yine çift kameralı bir akıllı telefon gündemde.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Leica ile yaptığı işbirliği sonucunda P9 amiral gemi modelinde çift arka kamera sensörüne yer veren ve büyük ilgi gören Huawei, bu yıl diğer modellerinde de aynı kombinasyonu kullanmayı düşünüyor. Bunlardan birisi Huawei Honor V8 olacak.

Firmanın orta seviye segmente hitap eden ve beğenilen Honor serisi, bu yıl sekizinci nesle terfi ediyor. Sekizinci nesil içerisinde çift kameralı bir model de yer alacak. Huawei Honor V8 modelinde ne tür donanım konfigürasyonu kullanılacak şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, 7P ismini tescil ettirdi"

Diğer bir ayrıntı ise firmanın Leica’dan destek almayacağı yönünde. Yani Leica’nın monokrom sensörü bu cihazda yer almayacak. Bunun yerine 12MP çözünürlüğünde iki RGB sensörünün olacağı ifade ediliyor. Zira Leica’nın çözümleri maliyeti oldukça artırıyor. Bu bakımdan cihazda daha geniş açılar, serbest odaklama gibi avantajların olabileceği düşünülüyor.

Huawei Honor V8 için 10 Mayıs 2016 tarihinde bir etkinlik düzenlenecek. Sonrasında ise pazara çıkması bekleniyor. Ülkemizde de, Türk Telekom Honor 7 modeli, 1299TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. 

 

http://www.phonearena.com/news/More-dual-cameras-coming-from-the-Huawei-camp-honor-V8-teased_id80373 Yorum Yaz
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selmand 3 yıl
Kirin'i hiç sevmem ben



Son goku olmalıydı
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ergenius 3 yıl
Kirin olmazsa almam
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kadirirdem 3 yıl
kirin olursa alınmaz...
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zdniz 3 yıl
Snapdragon işlemci olursa alınır yoksa Krim işlemçi si bataryayı su gibi içiyo ahım şahımda performansıda yok arkadaşımda var ordan biliyorum 1 hafta kullanmışdım. Ara sıra takılıyo falan.
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Onurmsq 3 yıl zdniz
zdniz
Snapdragon işlemci olursa alınır yoksa Krim işlemçi si bataryayı su gibi içiyo ahım şahımda performansıda yok arkadaşımda var ordan biliyorum 1 hafta kullanmışdım. Ara sıra takılıyo falan.

Aynen oyle. Ama huawei snapdragon kullanmaz. Cunku islemciyi kendisi uretiyor
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swat882 3 yıl zdniz
zdniz
Snapdragon işlemci olursa alınır yoksa Krim işlemçi si bataryayı su gibi içiyo ahım şahımda performansıda yok arkadaşımda var ordan biliyorum 1 hafta kullanmışdım. Ara sıra takılıyo falan.

Huawei mate 8 in 17 saat internette gezinme aurwsi var nasıl bataryayı içiyor?
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