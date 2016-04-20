Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor

Leica ile yaptığı işbirliği sonucunda P9 amiral gemi modelinde çift arka kamera sensörüne yer veren ve büyük ilgi gören Huawei, bu yıl diğer modellerinde de aynı kombinasyonu kullanmayı düşünüyor. Bunlardan birisi Huawei Honor V8 olacak.

Firmanın orta seviye segmente hitap eden ve beğenilen Honor serisi, bu yıl sekizinci nesle terfi ediyor. Sekizinci nesil içerisinde çift kameralı bir model de yer alacak. Huawei Honor V8 modelinde ne tür donanım konfigürasyonu kullanılacak şimdilik bilinmiyor.

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Diğer bir ayrıntı ise firmanın Leica’dan destek almayacağı yönünde. Yani Leica’nın monokrom sensörü bu cihazda yer almayacak. Bunun yerine 12MP çözünürlüğünde iki RGB sensörünün olacağı ifade ediliyor. Zira Leica’nın çözümleri maliyeti oldukça artırıyor. Bu bakımdan cihazda daha geniş açılar, serbest odaklama gibi avantajların olabileceği düşünülüyor.

Huawei Honor V8 için 10 Mayıs 2016 tarihinde bir etkinlik düzenlenecek. Sonrasında ise pazara çıkması bekleniyor. Ülkemizde de, Türk Telekom Honor 7 modeli, 1299TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.