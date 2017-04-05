Çift kameralı Huawei Honor V9/8 Pro Avrupa kıyılarında

Huawei’nin Şubat ayında resmiyet kazandırdığı amiral gemi seviyesine yaklaşmayı başaran Honor V9 akıllı telefon modeli Avrupa kıyılarına ulaştı. Huawei Honor 8 Pro adıyla pazarlanacak olan modelin fiyatı da belli oldu.

Huawei Honor V9/8 Pro

Geçen yıl başlayan Honor V serisi, orijinal Honor serisinden bir tık daha iyi bileşenlere sahip ve amiral gemisine yakın bir görünüm arz ediyor. Honor V8 modeli Honor serisindeki ilk çift kameralı ve Huawei’nin de ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olmuştu. Honor V9/8 Pro ise RAM ve bataryaya oynuyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Honor V9/8 Pro, metal alaşımlı kasası ile sadece 6.97mm kalınlığa sahip. Kirin 960 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon haliyle Mate 9 ile birlikte Android dünyasının piyasadaki mevcut en güçlü telefonu konumunda.

Diğer taraftan 6GB LPDDR4 RAM seçeneği de pazarda dikkat çekmesini kolaylaştıracak. Depolama kapasitesi ise 64GB veya 128GB olarak belirlenmiş ve arttırılabiliyor.

Leica İmzası Yok

Önceki model gibi bu modelde de çift kamera dizilimi görüyoruz. Leica imzası olmayan bu kombinasyonda 12MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Lazer otomatik odaklama ile desteklenen kombinasyon 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip.

Diğer bir önemli özellik ise 4000mAh kapasiteli bataryası. Gün aşırı kullanım süresi sunacak olan batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Modelde Android 7.0 temelli EMUI 5.0 arayüzü yer alıyor. 64GB kapasiteli versiyon 549 Avro olarak ön siparişe başladı. Teslimatlar 20 Nisan itibariyle yapılacak. Kutu içerisinde tripod ve 128GB microSD kart hediye ediliyor.