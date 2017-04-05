Çift kameralı Huawei Honor V9/8 Pro Avrupa kıyılarında

Huawei’nin Şubat ayında resmiyet kazandırdığı amiral gemi seviyesine yaklaşmayı başaran Honor V9 akıllı telefon modeli Avrupa kıyılarına ulaştı. Huawei Honor 8 Pro adıyla pazarlanacak olan modelin fiyatı da belli oldu.
Huawei Honor V9/8 Pro
Geçen yıl başlayan Honor V serisi, orijinal Honor serisinden bir tık daha iyi bileşenlere sahip ve amiral gemisine yakın bir görünüm arz ediyor. Honor V8 modeli Honor serisindeki ilk çift kameralı ve Huawei’nin de ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olmuştu. Honor V9/8 Pro ise RAM ve bataryaya oynuyor.
5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Honor V9/8 Pro, metal alaşımlı kasası ile sadece 6.97mm kalınlığa sahip. Kirin 960 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon haliyle Mate 9 ile birlikte Android dünyasının piyasadaki mevcut en güçlü telefonu konumunda.
Diğer taraftan 6GB LPDDR4 RAM seçeneği de pazarda dikkat çekmesini kolaylaştıracak. Depolama kapasitesi ise 64GB veya 128GB olarak belirlenmiş ve arttırılabiliyor.
Leica İmzası Yok
Önceki model gibi bu modelde de çift kamera dizilimi görüyoruz. Leica imzası olmayan bu kombinasyonda 12MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Lazer otomatik odaklama ile desteklenen kombinasyon 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip.
Diğer bir önemli özellik ise 4000mAh kapasiteli bataryası. Gün aşırı kullanım süresi sunacak olan batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Modelde Android 7.0 temelli EMUI 5.0 arayüzü yer alıyor. 64GB kapasiteli versiyon 549 Avro olarak ön siparişe başladı. Teslimatlar 20 Nisan itibariyle yapılacak. Kutu içerisinde tripod ve 128GB microSD kart hediye ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Honor-8-Pro-goes-West-VR-ready-elegance-with-best-in-class-battery_id92732 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
var, ben :)
google play çalışmıyor deli olacam.. onlarca apk kurdum olmuyor.. henüz çok yeni cihaz olduğundan rom falan da yok.. onun dışında harika cihaz.. dört gözle rom bekliyorum...
bu cihazı beklemeye değermi?
En son 2008 yılında kullanmışım düşün o kadar eski. Sony Ericsson K790i vardı o zamanlar benle. Bir baktım ne göreyim ta o zaman çektiğim fotoları Picasa yüklemiş oradan da Google Fotolara geçmiş.
İnanamadım kaliteye. 9 yıl önce 3.15 mp kameralı K790i ile çektiğim fotolar HTC One ile çektiklerimden ayırt edilemiyor.
Bazen düşünüyorum da sanırım bu adamlar bizi silkeliyor. Zira K790i nere HTC One nere. Video kalitesi bariz arttı ama fotoğraf kalitesi rakamsal olarak artmış gibi.
Eminim sizin de o zamanlar k790i gibi kamerası dönemin en iyilerinden olan telefonlarınızla çektiğiniz fotolar vardır. Telefona atın ve bakın. Ayırt etmem imkansız.
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