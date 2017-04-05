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Çift kameralı Huawei Honor V9/8 Pro Avrupa kıyılarında

Huawei’nin donanım ve fiyat olarak amiral gemi seviyesine yaklaşan çift kameralı yeni Honor V9 akıllı telefon modeli Avrupa pazarına Honor 8 Pro olarak geliyor.
2 yıl
5,2b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin Şubat ayında resmiyet kazandırdığı amiral gemi seviyesine yaklaşmayı başaran Honor V9 akıllı telefon modeli Avrupa kıyılarına ulaştı. Huawei Honor 8 Pro adıyla pazarlanacak olan modelin fiyatı da belli oldu.

Huawei Honor V9/8 Pro

Geçen yıl başlayan Honor V serisi, orijinal Honor serisinden bir tık daha iyi bileşenlere sahip ve amiral gemisine yakın bir görünüm arz ediyor. Honor V8 modeli Honor serisindeki ilk çift kameralı ve Huawei’nin de ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olmuştu. Honor V9/8 Pro ise RAM ve bataryaya oynuyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Honor V9/8 Pro, metal alaşımlı kasası ile sadece 6.97mm kalınlığa sahip. Kirin 960 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon haliyle Mate 9 ile birlikte Android dünyasının piyasadaki mevcut en güçlü telefonu konumunda.

Diğer taraftan 6GB LPDDR4 RAM seçeneği de pazarda dikkat çekmesini kolaylaştıracak. Depolama kapasitesi ise 64GB veya 128GB olarak belirlenmiş ve arttırılabiliyor.

Leica İmzası Yok 

Önceki model gibi bu modelde de çift kamera dizilimi görüyoruz. Leica imzası olmayan bu kombinasyonda 12MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Lazer otomatik odaklama ile desteklenen kombinasyon 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip.

Diğer bir önemli özellik ise 4000mAh kapasiteli bataryası. Gün aşırı kullanım süresi sunacak olan batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Modelde Android 7.0 temelli EMUI 5.0 arayüzü yer alıyor. 64GB kapasiteli versiyon 549 Avro olarak ön siparişe başladı. Teslimatlar 20 Nisan itibariyle yapılacak. Kutu içerisinde tripod ve 128GB microSD kart hediye ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Honor-8-Pro-goes-West-VR-ready-elegance-with-best-in-class-battery_id92732 Yorum Yaz
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burki_rock 2 yıl en beğenilen
F/P cihazı olursa 2500-2700 TL seviyesinde (bu seviye f/p oldu ya la memlekette) gelirse Amiral Gemi katili olur gibi ne dersiniz? Ama Huawei de ülkemizde fiyat konusunda acımasız!
F/P cihazı olursa 2500-2700 TL seviyesinde (bu seviye f/p oldu ya la memlekette) gelirse Amiral Gemi katili olur gibi ne dersiniz? Ama Huawei de ülkemizde fiyat...
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DbA 2 yıl
Varmı bu cihazı Türkiyede kullanan?
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badlucky 2 yıl DbA
Orijinalden alıntı: DbA
Varmı bu cihazı Türkiyede kullanan?

var, ben :)
google play çalışmıyor deli olacam.. onlarca apk kurdum olmuyor.. henüz çok yeni cihaz olduğundan rom falan da yok.. onun dışında harika cihaz.. dört gözle rom bekliyorum...
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badlucky 2 yıl
yarın 6/64 gold modeli elime geçecek inşallah.. bugün çinden aldırdım yarın akşam elimde olacak.. imei tamiri olur mu, yoksa pasaporta mı kaydetmek gerek acaba?..
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DbA 2 yıl
Sizce Honor 8 promu yoksa mate 9'mu. Arada kaldım, eğer Türkiyeye gelirse
bu cihazı beklemeye değermi?
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DH Misafiri 2 yıl
türkiyeye gelecek mi bilgisi olan varmı
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cngzmls 2 yıl
İkinci kamera 12 mp, çift 12 mp yani. Nereden çıkardın 2 mp. olduğunu? Ekrem haberlerinin çoğu hatalı. Sen bu işi bırak. Yaptığın işe hiç saygın yok, iş ahlakın yok. Kimin torpillisisin de en iyi teknoloji haber sitesinde çalışabiliyorsun?
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fantomasds 2 yıl
Huawei bu fiyatlarla amiral gemi katili olmaz, baya baya krüvazör olur. Amiral gemi katili Xiaomi Mi5/Mi5s, isteyen mi5s Plus ve Mi Note 2 de da alabilir ancak fiyat 2000 lere yaklaşıyor o zaman. Bir de LeEco markası var. Yazılım kısmı Xiaomiden daha zayıf ancak şık telefonlarla Xiaomi ile birlikte amiral gemileri indiren ubotlar gibiler.
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javaprof 2 yıl
bu ne şimdi p10(2) mi?
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BekirHan 2 yıl javaprof
Aslında değil. Honor Huawei nin kendi ana modellerine paralel ama bir iki ufak özelliğini kırpıp (mesela işlemci ve leica lens) Asya ülkelerine satmak için kurduğu bir marka idi başlarda. Sonraları üst modellerinin Huawei markası ile sattığı üst modellere göre daha uygun fiyat ile gelmesinden Avrupa'ya da ihraç edilmeye başlandı diye biliyorum. Problem Huawei Honor diye anılmasından kaynaklanıyor.
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fenerbahce_34 2 yıl
Telefon çok güzel olmus özellikleri de iyi biraz ucuzlayinca alınabilir
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gcb1903 2 yıl
Geçen şimdiye kadar hiç kullanmadığım Picasa uygulamasına girince kapandığını ve Google Fotolara geçtiğini, içeriğimin orada olduğunu söyleyen bir mesaj aldım.

En son 2008 yılında kullanmışım düşün o kadar eski. Sony Ericsson K790i vardı o zamanlar benle. Bir baktım ne göreyim ta o zaman çektiğim fotoları Picasa yüklemiş oradan da Google Fotolara geçmiş.

İnanamadım kaliteye. 9 yıl önce 3.15 mp kameralı K790i ile çektiğim fotolar HTC One ile çektiklerimden ayırt edilemiyor.

Bazen düşünüyorum da sanırım bu adamlar bizi silkeliyor. Zira K790i nere HTC One nere. Video kalitesi bariz arttı ama fotoğraf kalitesi rakamsal olarak artmış gibi.

Eminim sizin de o zamanlar k790i gibi kamerası dönemin en iyilerinden olan telefonlarınızla çektiğiniz fotolar vardır. Telefona atın ve bakın. Ayırt etmem imkansız.
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kimi_raikonen 2 yıl
Huawei güzel ve yenilikçi cihazlar yapıyor da biraz fazla apple a özeniyor gibi. Telefonun arkası iphone 7+ çakması gibi
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qazrfv 2 yıl kimi_raikonen
Selefi olan Honor V8(Iphone 7+ tan daha önce çıkan bir cihaz) e daha çok benziyor cihaz, o zaman Iphone 7+ ta Honor V8 benziyor(çakması!) denebilir. Kısacası telefonlar birbirine benziyor artık. Çakması tabiri pek hoş bir tabir değil bence.
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