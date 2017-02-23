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Çift kameralı ve 6GB RAM’li Honor V9 duyuruldu

Huawei’nin bu yıl en önemli silahlarından birisi olacak Honor V9 modeli duyuruldu. Üstelik amiral gemisi seviyesindeki donanımı ile. Yanında ise Honor 8 Lite var.
2 yıl
3,3b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2017 fuarının başlamasına sayılı günler kala Huawei eteğindeki taşları dökmeye başladı. Firmanın yeni akıllı telefonları Huawei Honor V9 ve Honor 8 Lite resmiyete kavuştu.

Huawei Honor V9

Geçen yıl başlayan Honor V serisi, orijinal Honor serisinden bir tık daha iyi bileşenlere sahip ve üst seviyeye yakın bir görünüm arz ediyor. Honor V8 modeli Honor serisindeki ilk çift kameralı ve Huawei’nin de ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olmuştu. Huawei V9 ise RAM ve bataryaya oynuyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Huawei V9, metal alaşımlı kasası ile sadece 6.97mm kalınlığa sahip. Kirin 960 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon haliyle Mate 9 ile birlikte Android dünyasının en güçlü telefonu konumunda.

Diğer taraftan 6GB LPDDR4 RAM seçeneği de pazarda dikkat çekmesini kolaylaştıracak. Depolama kapasitesi ise 64GB veya 128GB olarak belirlenmiş ve arttırılabiliyor. Honor markası normalde biraz daha orta seviyeye yakın modeller barındırıyordu ancak Honor V9 artık bir amiral gemisi düzeyinde. Tek farkı Leica imzasının olmaması.

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Önceki model gibi bu modelde de çift kamera dizilimi görüyoruz. Leica imzası olmayan bu kombinasyonda 12MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Lazer otomatik odaklama ile desteklenen kombinasyon 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde f/2.0 aralığına sahip.

Diğer bir önemli özellik ise 4000mAh kapasiteli bataryası. Gün aşırı kullanım süresi sunacak olan batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Modelde Android 7.0 temelli EMUI 5.0 arayüzü yer alıyor. 64GB kapasiteli versiyon 435 Avro olarak ön siparişe başladı.

Honor 8 Lite

Honor 8 Lite modeli giriş seviyesine yönelik bir akıllı telefon. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını benimseyen model segmentinde premium bir hissiyat ile öne çıkmaya çalışacak. Modelin kalınlığı 7.6mm civarında.

5.2 inçlik Full HD ekran barındıran Honor 8 Lite, 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 655 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB ve 4GB RAM seçeneklerinin sunulduğu modelde 32GB/64GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.

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Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera bulunan modelde 3000mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. EMUI 5 arayüzü ile gelecek modelin 3GB RAM/32GB depolama kapasiteli versiyonu 160$, 4GB RAM/64GB depolama kapasiteli versiyonu ise 200$ olarak satışa çıkacak. 

 

https://androidcommunity.com/huawei-makes-the-honor-8-lite-honor-v9-official-before-mwc-2017-20170222/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mansurmarsak 2 yıl en beğenilen
5.7 inch ve 4000mah pil. Kalınlık ise 7mm. Ne diyeceğimi şaşırdım artık, diğer firmalar ders alsın...
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serdalm 2 yıl
Leica ile baya sükse yapmıştı neden bunlarda kullanmadı acaba?
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damn2u 2 yıl
Bir önceki model tasarım olarak daha iyiydi, ayrıca özelliklerine bakınca 184g. gibi epey ağırlığa sahip. Hiç sevmediğim 2K ekran da cabası. Cihaz güzel ama bu sebeplerden bana hitap etmiyor.
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MüdavimBey 2 yıl
Arayüz koymadıktan sonra çöp benim için
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BekirHan 2 yıl
Honor 8 ne kadar yakışıklı bir cihaz ise bu cihaz o kadar ucube olmuş...
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xmen121 2 yıl
Güzel markaya benziyor
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S.kar 2 yıl
Tek merak ettiğim nokta bu huaweilerin sar değerleri neden yüksek çok önemli bir durum mu bilmiyorum ama kafama takılıyor.
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Hirotaro 2 yıl
Yalnız bu 6 gb tamamen kandırma/satış politikası , telefonlar 3 gb üstünü zaten kullanamıyor
Ama Huawei gerçekten büyüyor ve Samsungu yerinden edecek 2019 da
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Muguroz 2 yıl
Huawei'yi çok beğeniyorum bu aralar. Yakın tarihte bi teknoloji mağazasında mate 9'u inceleme fırsatım oldu, pozitif anlamda şaşırdım ve çok etkilendim. Umarım gelişmeye devam ederler. Şimdiden favorim oldu.
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mansurmarsak 2 yıl en beğenilen
5.7 inch ve 4000mah pil. Kalınlık ise 7mm. Ne diyeceğimi şaşırdım artık, diğer firmalar ders alsın...
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smart1978 2 yıl
Samsung Galaxy S8 artik olu dogacak ...
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