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Çift kameralı ve geniş ekranlı ZTE Blade V9 serisi tanıtıldı

Yeni yıla orta seviyeden başlamayı tercih eden ZTE, MWC 2018 fuarında yeni Blade V9 serisini görücüye çıkardı. ZTE Blade V9 özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde de akıllı telefonları beğenilen Çinli ZTE, MWC 2018 fuarında dikkat çekici yeni akıllı telefonları ile karşımızdaydı. Firma fuara yeni Blade V9 serisini getirdi. Seride iki model yer alıyor.

Blade V9 özellikleri ve fiyatı

ZTE Blade V9 seride tepe model durumunda. 5.7 inçlik 1440x2160 piksel çözünürlükte IPS LCD barındıran model 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor. 14nm sürecinde üretilen yonga seti enerji verimliliğine bu anlamda olumlu katkı yapıyor.

Model 3GB RAM/32 GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/ 64 GB depolama kapasitesi seçenekleri ile gelecek. 3100mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri elde ediliyor.

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Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğündeki çift kamera derinlik algılıyor ve karanlık ortamlarda başarılı çekimler yapıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde geliştirilmiş.

3.5mm kulaklık girişini kaybetmeyen model microUSB bağlantısına sahip. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkan modelin başlangıç fiyatı 330$ civarında olacak.

 

Çift kameralı ve geniş ekranlı ZTE Blade V9 serisi tanıtıldı
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Blade V9 Vita özellikleri ve fiyatı

Blade V9 Vita biraz daha mini bir sürüm görüntüsü veriyor. 5.45 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 8 çekirdekli Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alıyor. Bellek tarafında bu kez 2GB RAM/16 GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi mevcut.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda 5MP çözünürlükte kameraya yer verilmiş. 3200mAh kapasiteli batarya ile model 220$ başlangıç fiyatına sahip. Serinin ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/ZTE-launches-the-Blade-V9-and-Blade-V9-Vita-budget-friendly-wide-screens-dual-cameras_id102768 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3arbar 1 yıl
pratik kullanımda 4.7'' lik ekranı dayamışlar.büyük ekran diye
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General. 1 yıl
Tasarımı Xperia Z2 den güzel.
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cibicibi 1 yıl
bütün telefonlar bir günde tanıtıldı, hayret...
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Bloodin 1 yıl cibicibi
Xiaomi daha kozunu oynamadı...
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