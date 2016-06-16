Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor

ABD, Japonya ve Hindistan’ın birlikte tatbikat düzenlediği Batı Pasifik bölgesinde bir Çin casus gemisi, operasyonlar üzerinde istihbarat çalışması yürütüyor. USS John C. Stennis isimli uçak gemisinin de bulunduğu tatbikatta, üç ülkenin donanması arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu üç ülkenin ortak özelliği ise Çin’e komşu ve Çin’in Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki yayılmacı politikalarına karşı olmaları. İletilen raporlara göre Çin gemisi, düzenlenen manevralardan 10-15 kilometre uzakta bulunuyor.

Çin tarafından kullanılan gemi, Type 815 isimli casusluk gemisi. Type 815’in görevi hem Çin hem de yabancı güçler tarafından fırlatılan füzeler hakkında veri toplamak. 6.000 ton ağırlığındaki Type 815 gemilerinin üstünde sayıları iki ila dört arasında değişen büyük kubbeler bulunmakta. Bu kubbelerin her biri ise telemetri çanağı, yüksek hızlı kamera ve radar çanağı gibi ekipmanları tuzlu sulardan koruyor.

Ayrıca iddialara göre gemide radar sinyalleri ve iletişim trafik bilgilerini toplama kabiliyetine sahip elektronik istihbarat ekipmanları da bulunmakta. Gemi, başka bir deyişle, ABD Donanması’nın kullandığı ve geçmiş günlerde haberini de yaptığımız EP-3 Aries II uçağının yüzen versiyonu olma niteliğini taşıyor.

Bir başka Type 815 casus gemisi ise Japonya’nın Kagoshima açıklarında görüldü. Japonya’nın karasularına giren gemiye Japonya tarafından karasularından çıkması için ihtarda bulunuldu.

Şu an serviste olan en az üç adet Type 815 gemisi bulunmakta. Bir tanesi 2014 yılında Hawaii açıklarında uluslararası bir ortak operasyonu gözetlerken görülmüştü. Üstelik bu operasyonda üç Çin gemisi de bulunmaktaydı. Operasyon boyunca uzakta kalan gemi, tatbikatlara herhangi bir şekilde müdahalede bulunmamıştı.

Çin gemileri bu yıl da düzenlenecek olan aynı operasyona katılacaklar. Belki de Japonya’da görülen gemi Hawaii’de tekrar görülecek. Hep beraber göreceğiz.

http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a21367/chinese-spy-ships-shadow-us-allies/

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Gemilerde ayrıca silah kurtarma vinçleri de bulunuyor. Bu ekipmanlar kullanılan Çin füzelerini sudan çıkarma görevini üstleniyor. Bu şekilde füzeler üzerinde araştırmalar yapılabiliyor.