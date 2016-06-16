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Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor

Çin casus gemilerinden bir adet Type 815, ABD, Japonya ve Hindistan'ın Batı Pasifik'te yürüttüğü ortak tatbikatı gözetlerken yakalandı. Aynı tip gemi daha önce de yakalanmıştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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ABD, Japonya ve Hindistan’ın birlikte tatbikat düzenlediği Batı Pasifik bölgesinde bir Çin casus gemisi, operasyonlar üzerinde istihbarat çalışması yürütüyor. USS John C. Stennis isimli uçak gemisinin de bulunduğu tatbikatta, üç ülkenin donanması arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu üç ülkenin ortak özelliği ise Çin’e komşu ve Çin’in Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki yayılmacı politikalarına karşı olmaları. İletilen raporlara göre Çin gemisi, düzenlenen manevralardan 10-15 kilometre uzakta bulunuyor.
Çin tarafından kullanılan gemi, Type 815 isimli casusluk gemisi. Type 815’in görevi hem Çin hem de yabancı güçler tarafından fırlatılan füzeler hakkında veri toplamak. 6.000 ton ağırlığındaki Type 815 gemilerinin üstünde sayıları iki ila dört arasında değişen büyük kubbeler bulunmakta. Bu kubbelerin her biri ise telemetri çanağı, yüksek hızlı kamera ve radar çanağı gibi ekipmanları tuzlu sulardan koruyor.
Ayrıca iddialara göre gemide radar sinyalleri ve iletişim trafik bilgilerini toplama kabiliyetine sahip elektronik istihbarat ekipmanları da bulunmakta. Gemi, başka bir deyişle, ABD Donanması’nın kullandığı ve geçmiş günlerde haberini de yaptığımız EP-3 Aries II uçağının yüzen versiyonu olma niteliğini taşıyor.
Gemilerde ayrıca silah kurtarma vinçleri de bulunuyor. Bu ekipmanlar kullanılan Çin füzelerini sudan çıkarma görevini üstleniyor. Bu şekilde füzeler üzerinde araştırmalar yapılabiliyor.
Bir başka Type 815 casus gemisi ise Japonya’nın Kagoshima açıklarında görüldü. Japonya’nın karasularına giren gemiye Japonya tarafından karasularından çıkması için ihtarda bulunuldu.
Şu an serviste olan en az üç adet Type 815 gemisi bulunmakta. Bir tanesi 2014 yılında Hawaii açıklarında uluslararası bir ortak operasyonu gözetlerken görülmüştü. Üstelik bu operasyonda üç Çin gemisi de bulunmaktaydı. Operasyon boyunca uzakta kalan gemi, tatbikatlara herhangi bir şekilde müdahalede bulunmamıştı.
Çin gemileri bu yıl da düzenlenecek olan aynı operasyona katılacaklar. Belki de Japonya’da görülen gemi Hawaii’de tekrar görülecek. Hep beraber göreceğiz.

http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a21367/chinese-spy-ships-shadow-us-allies/ Yorum Yaz
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Asil Türk Kanı 3 yıl en beğenilen
casusluğu kalmamış galiba haberlere çıktığına göre
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lapatid 3 yıl
amerikaya casusluk yapmaya calisirsan donanim habere cikarsin boyle.
adamlar uydudan casusluk yapiyor sen hala gemiyle fış fış kayıkçı oynuyorsun
1 Yanıt Yanıtla +28
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1 Avatar
ma95 3 yıl
Bildiğim kadarıyla düşman iletişim ağlarının kullandığı bantları, hava taşıtlarının radar izlerini vs kaydediyor. Bu sayede geliştirmekte olduğunuz radar, elektronik harp podlarının vs kütüphanesine bu bilgileri yükleyerek tehditi daha başarılı şekilde tanımlayabiliyorsunuz
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Guest-0924579C4 3 yıl
Teknoloji sitesinden DEDİKODU haberlerine dönüşüm.

değiş tonton
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DH Misafiri 3 yıl
casus deyince bizim milletin anladığına bak...
biraz kitap okuyun.
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erturkcan2 3 yıl
Aferin küçük ufak tefek adamlar ama bak akıllı adamlar hangi silahları var ne kullanıyorlar tespiti yapıyorlar karşı taktik geliştirme şansları var ve artık bilgi sahibiler aferin len size
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kadirirdem 3 yıl
artık casusluğu kalmamış...
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umut_baris 3 yıl
Kal of datiy oynayan ergenler konuşmuş yine.

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lterlemez 3 yıl
lapatid
amerikaya casusluk yapmaya calisirsan donanim habere cikarsin boyle.adamlar uydudan casusluk yapiyor sen hala gemiyle fış fış kayıkçı oynuyorsun

Uydu yüksek bir teknoloji ama her türlü bilgiyi toplayamıyor (bilginin uydu üzerinden vb. şekilde iletilmesi gerekir). Ayrıca, ilgili gemi vb araçlar lokal bilgi toplama amaçlıdır.
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lapatid 3 yıl
amerikaya casusluk yapmaya calisirsan donanim habere cikarsin boyle.
adamlar uydudan casusluk yapiyor sen hala gemiyle fış fış kayıkçı oynuyorsun
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Guest-84CA19B46 3 yıl
savaşşşşşşşşşşş
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teramit 3 yıl
ada şeklinde yaparlarsa o zaman casus derim , transatlantik gibi gemiyle gizli takip mi yapılır ?
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Asil Türk Kanı 3 yıl
casusluğu kalmamış galiba haberlere çıktığına göre
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HABERİN ETİKETLERİ
hindistan, Japonya ve
13 etiket daha çin ABD Popüler casusluk batı pasifik donanma elektronik casusluk elektronik istihbarat type 815 tatbikat alt_slayt Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji
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