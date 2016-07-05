Çin’de 10000 adet sanal gerçeklik noktası kuruluyor

Tam donanımlı HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlüleri, şimdilik herkesin alabileceği fiyat seviyesinin çok üzerinde. Bununla birlikte eğlence merkezleri, kurumlar, proje yürütücüleri gibi toplu alım yapılan alanlar üreticilerin yüzünü güldürüyor.

HTC, sanal gerçeklik konseptini daha da ileri götürebilmek amacıyla 30 şirketin bir araya geldiği bir yatırım fonu kurmuştu. Fonun amacı sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik alanına proje geliştirmek isteyen girişimlere destek vermek. Fon için 10 milyar dolar civarında bir sermaye ayrıldı.

Ortaklığın içerisinde, HTC Vive gözlüğünü daha fazla kitleye ulaştırabilmek de yer alıyor. Bu amaçla HTC, Çin’de 10 000 adet sanal gerçeklik noktası kuracak. Vatandaşların kolayca erişebildiği mekanlarda olacak HTC Vive noktaları, sanal gerçeklik konseptinin daha hızlı bir şekilde yayılmasına imkan tanıyacak. Hali hazırda 1000 adet HTC Vive noktası kurulmuş durumda. Kalan 9000 nokta da yıl içerisinde Çinli teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

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Neden Çin diye soracak olursak, dünyanın en büyük pazarlarına sahip olması bir yana, sanal gerçekliğe olan ilgi de üst seviyede. Analizlere göre, bu yıl satılacak 6.3 milyon VR kaskının yüzde 40’ının Çinli tüketicilerin evine gireceği tahmin ediliyor. Yani yapılan yatırımları fazlasıyla geri verebilecek olan bir ülke. HTC yetkilileri de, bundan sonraki yenilikçi projelerini ilk olarak Çin’de deneyeceklerini dile getirdi.

Bu tarz satışlarla, üreticiler de büyük gelirler elde ediyor. Örneğin HTC’nin yaptığı Vive satışları 100 000 barajına ulaşmış durumda. Çin’deki proje ile muhtemelen bu rakamı da bir hayli geride bırakacak. Mobil cihaz pazarında yüzü gülmeyen HTC, sanal gerçeklik pazarında ise emin adımlarla ilerliyor.

Sanal gerçeklik alanında diğer bir önemli nokta şüphesiz yazılım. HTC bunu da es geçmiyor ve ortaklık içerisinde Vive X Fund adında bir programa yer veriyor. 100 milyon dolar sermayeli bu programda, sanal gerçeklik geliştiricilerine destek olunuyor.