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Çin'den nükleer enerjiye dev yatırım

Yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla dünya lideri konumunda bulunan Çin, nükleer enerjiye olan yatırımlarını da artırıyor. Yayımlanan yeni planlara göre iki yeni nükleer santral de yolda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla son zamanlarda kendisinden çokça bahsettiren Çin, nükleer enerji için de yatırımlarını hızlandıracağını duyurdu. China National Nuclear Power tarafından yayımlanan yeni planlara göre uzak doğu ülkesi 2016 yılında 4.8 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacak. Yeni planlar aynı zamanda iki yeni nükleer santrali de içeriyor.

Ayrıca Bkz. "Yenilenebilir enerjide yatırım rekoru: Türkiye hangi konumda?"
Fosil enerji kullanımını azaltmak isteyen Çin bu alanda özellikle nükleer santrallere güveniyor. Düşük karbon salınımı ve yüksek verimliliğiyle uzak doğu ülkesinde çok önemli bir konuma sahip olan nükleer enerji için China National Nuclear Power başkanı He Yu,"Çin'in enerji sisteminde nükleer enerji yeri doldurulamaz bir role sahip." ifadelerini kullanıyor.

Hali hazırda 30 aktif nükleer santrale ev sahipliği yapan Çin'de toplam 28.31 GW kurulu güç bulunuyor. Çin nükleer enerjide lider ülkelerden birisi olmasına rağmen bununla da yetinmiyor. Toplam 26.72 GW gücünde 24 ayrı nükleer santral de şu an yapım aşamasında bulunuyor.

2020 yılı itibariyle aktif nükleer enerji kapasitesini 58 GW'ye çıkarmayı planlayan Çin hükümeti aynı zamanda Pakistan'da da nükleer santral çalışmaları yapıyor. Pakistan'ın Karaçi şehrinde 1100 MW gücünde iki nükleer santral şu an yapım aşamasında.
 

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-allocates-4-8-billion-to-build-two-more-nuclear-reactors/articleshow/51551040.cms Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Kıçıkırık, dev firmaların ucuza imalat yaptırdığı Çin bile devlet desteği diye diye nerelere geldi bizimkiler bilime harcanması gereken paraları ısrarla çöpe atmaya devam etsin. Diğer tarafta da yeşillikçi tayfa var bizimkiler yapıyorsa kesin patlar diyen. Bu birbirinin zıttı olan iki grup elbirliğiyle ülkeyi geri götürmeye devam ederken Afrika cumhuriyetleri bile önümüze geçecek
Kıçıkırık, dev firmaların ucuza imalat yaptırdığı Çin bile devlet desteği diye diye nerelere geldi bizimkiler bilime harcanması gereken paraları ısrarla çöpe a...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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The Platypus 3 yıl
Yenilenebilir enerji evet güzel de,çok bütçe istiyor. Hiç de ucuz ve uygun değil. Çevreye zararsız da değil maalesef.

Biz ilk önce enerji ihtiyacımızı doğru düzgün karşıladıktan sonra ancak yenilebilir enerjiye geçmemiz uygun olur.

Almanya da öyle yaptı. Kapatıyor diyordunuz ya. Adamlar ihtiyaçlarını önce karşıladılar. Sonra yavaş yavaş yenilebilir'e geçilecek.

Devletimizi bu konuda desteklemenin doğru olduğunu düşünüyorum.
Yenilenebilir enerji evet güzel de,çok bütçe istiyor. Hiç de ucuz ve uygun değil. Çevreye zararsız da değil maalesef.Biz ilk önce enerji ihtiyacı...
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tobepeople 3 yıl
İneklere tapan Hindistan , fare,köpek...yiyen depremden başını kaldıramayan ürettiği her şeyi çöp diye adlandırılan ülkeler bizi geride bıktı çoktan , biz ise diğer ülkelerin kabul etmediği mülteci çöplüğüne döndük. Sonumuz belli oldu listeye yakında başka ülkeler girecektir ;

tr.wikipedia.org/...
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LORDTEK 3 yıl
Dünya nükleeri terketmiyor muydu?
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demirparcasi 3 yıl
Çin bugün dünyada nükleer santrale yatırım yapan tek önemli devlet. Bu yatırımda Çin'in kendi nükleer santralini yapabiliyor olmasının da etkisi var tabii ki. Genel olarak Nükleer enerji kesinlikle güvenli olmayan bir enerji türü. Riskleri inanılmazdır. Mesela hiç bir sigorta şirketi bir nükleer santrali sigortalamaz. Japonya'daki Fukishima kazası hala çözümlenememiştir ve çok büyük risk oluşturmaya devam etmektedir. Nükleer ayrıca oldukça pahalı enerji kaynağıdır ve maliyeti yıllar içersinde yenilenebilir enerjinin aksine azalmamakta tam tersine artmaktadır. Türkiye'deki santralde oldukça yüksek maliyetle enerji üretecektir. Zaten bu yüzden artık gelişmiş ülkeler nükleer santral yapmıyorlar. Çin ise agresif büyüme stratejisi ve büyük çevre ve sağlık sorunlarına yol açan kömür santrallerini kapatmak istemesi yüzünde nükleere devam ediyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
Geçen günkü "Türkiye yenilenebilir enerjide listede üst sıralarda" haberinden sonra bu haberin yapılması, Donanımhaber'in hükümeti sempatik göstermeye çalışması intibası uyandırdı. Zira bizde nükleer yapıldığı için itirazlar olduğundan dolayı, "Bakııın, nükleer yapılıyor ama yenilenebilir enerjiye de ne biçim yatırım yapıyoruz." şeklinde bir noktaya dikkat çekildikten sonra, Çin'in nükleer enerjiye dev yatırım yapması haberi de "Baak, gördüğünüz gibi bir biz değil, Koskoca Çin bile nükleer enerjiye dev yatırım yapıyor." denilerek nükleer sempatize edilmek isteniyor. Bu resmen böyle anlaşılıyor. Yoksa durup dururken bu iki haber çıkması alakasız bence...
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Geçen günkü "Türkiye yenilenebilir enerjide listede üst sıralarda" haberinden sonra bu haberin yapılması, Donanımhaber'in hükümeti sempatik göstermeye çalışması intibası uyandırdı. Zira bizde nükleer yapıldığı için itirazlar olduğundan dolayı, "Bakııın, nükleer yapılıyor ama yenilenebilir enerjiye de ne biçim yatırım yapıyoruz." şeklinde bir noktaya dikkat çekildikten sonra, Çin'in nükleer enerjiye dev yatırım yapması haberi de "Baak, gördüğünüz gibi bir biz değil, Koskoca Çin bile nükleer enerjiye dev yatırım yapıyor." denilerek nükleer sempatize edilmek isteniyor. Bu resmen böyle anlaşılıyor. Yoksa durup dururken bu iki haber çıkması alakasız bence...

Donanımhaber zaten hükümet yalakası bir site. Mesut Öevik'in Iphone 6 RTE Edition incelemesini bilen bilir...
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JoeyBane 3 yıl
kim ne derse desin cin saglam yukseliyor. toslamasa bari
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smart1978 3 yıl
Nukleer eneji Turkiye de fiyasko olacak.

Turkiye de is guvenligi bilinci kimsede yok tam olarak.

Sizinti olursa da ortbas ederler...
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yoksulseytan22 3 yıl
Bunlar çok kötü bir krizin icinde yıpranacaklar. Nükler felan kurtarmaz bunları.
Adamların yıllardır çift haneli büyüme rakamları sahteymiş! Şimdi giren şemsiyenin daha fazla açılmaması için uğraşıyorlar ama bu sefer fena tosladılar.
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The Platypus 3 yıl
Yenilenebilir enerji evet güzel de,çok bütçe istiyor. Hiç de ucuz ve uygun değil. Çevreye zararsız da değil maalesef.

Biz ilk önce enerji ihtiyacımızı doğru düzgün karşıladıktan sonra ancak yenilebilir enerjiye geçmemiz uygun olur.

Almanya da öyle yaptı. Kapatıyor diyordunuz ya. Adamlar ihtiyaçlarını önce karşıladılar. Sonra yavaş yavaş yenilebilir'e geçilecek.

Devletimizi bu konuda desteklemenin doğru olduğunu düşünüyorum.
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Bukalemun 3 yıl
Nükleer Santral ve enerji politikasına ne gerek var!!! Bizim yeni nesil temiz hava soluyup ODUN Enerjisi üretiyor :))) Hem patlarsa Allah korusun ülkenin hali nice olur ??? :))) 60 Yıllık eskimiş ve ülkelerin vazgeçtiği bir teknolojiyi ben ülkeme sokmam :))) edit: Pinokyo
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12 Angry Men 3 yıl
Kömüre bağlılıkları azalır.
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Kıçıkırık, dev firmaların ucuza imalat yaptırdığı Çin bile devlet desteği diye diye nerelere geldi bizimkiler bilime harcanması gereken paraları ısrarla çöpe atmaya devam etsin. Diğer tarafta da yeşillikçi tayfa var bizimkiler yapıyorsa kesin patlar diyen. Bu birbirinin zıttı olan iki grup elbirliğiyle ülkeyi geri götürmeye devam ederken Afrika cumhuriyetleri bile önümüze geçecek
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Kıçıkırık, dev firmaların ucuza imalat yaptırdığı Çin bile devlet desteği diye diye nerelere geldi bizimkiler bilime harcanması gereken paraları ısrarla çöpe atmaya devam etsin. Diğer tarafta da yeşillikçi tayfa var bizimkiler yapıyorsa kesin patlar diyen. Bu birbirinin zıttı olan iki grup elbirliğiyle ülkeyi geri götürmeye devam ederken Afrika cumhuriyetleri bile önümüze geçecek

Çin devlet olarak belki iyi olabilir ama eminim bireysel olarak dünyanın en kötü ülkelerinden biri.

Geleceğin gücü Çin diyenler oluyor.Çin hedef noktasını montajcılıktan argeye alıp üretimi makinelere yaptırırsa gerçekten geleceğe hükmeder onun dışında onu topla sat,bunu topla sat ülkenin en büyük gelir kaynağı taşeronluk.Bir nevi Çin devleti milletinin taşeronu, Apple geliyor devletin sağladığı ucuza işçi imkanı ile üretiyor,diğeri üretiyor.E isterse Çin devleti 10 trilyon dolar kazansın. Bir zamanlar işçiler 80-100 dolara çalışıyordu. 80-100 dolara çalışan işçinin kazancı ne ? 0.

1 milyar nüfus ne zaman akıl için çalışırsa o zaman çin dünyanın en iyi ülkesi olur.
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