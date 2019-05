Çin'den nükleer enerjiye dev yatırım

Ayrıca Bkz.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla son zamanlarda kendisinden çokça bahsettiren Çin, nükleer enerji için de yatırımlarını hızlandıracağını duyurdu. China National Nuclear Power tarafından yayımlanan yeni planlara göre uzak doğu ülkesi 2016 yılında 4.8 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacak. Yeni planlar aynı zamanda iki yeni nükleer santrali de içeriyor.Fosil enerji kullanımını azaltmak isteyen Çin bu alanda özellikle nükleer santrallere güveniyor. Düşük karbon salınımı ve yüksek verimliliğiyle uzak doğu ülkesinde çok önemli bir konuma sahip olan nükleer enerji için China National Nuclear Power başkanı He Yu,"Çin'in enerji sisteminde nükleer enerji yeri doldurulamaz bir role sahip." ifadelerini kullanıyor.Hali hazırda 30 aktif nükleer santrale ev sahipliği yapan Çin'de toplam 28.31 GW kurulu güç bulunuyor. Çin nükleer enerjide lider ülkelerden birisi olmasına rağmen bununla da yetinmiyor. Toplam 26.72 GW gücünde 24 ayrı nükleer santral de şu an yapım aşamasında bulunuyor.2020 yılı itibariyle aktif nükleer enerji kapasitesini 58 GW'ye çıkarmayı planlayan Çin hükümeti aynı zamanda Pakistan'da da nükleer santral çalışmaları yapıyor. Pakistan'ın Karaçi şehrinde 1100 MW gücünde iki nükleer santral şu an yapım aşamasında.