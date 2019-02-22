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Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor

Akıllı telefon pazarının iki dev şirketi Apple ve Samsung, Çinli rakiplerinin önlenemezi yükselişi karşısında pazar paylarını kaybetmeye devam ediyorlar. İşte Gartner'ın araştırma sonuçları.
2 ay
3,9b
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34
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Global akıllı telefon endüstrisi için 2018 yılı durgun geçmiş olsa da, bu dönemin Çinli şirketler açısından iyi geçtiği söylenebilir. Apple ve Samsung satışlarda beklenen rakamlara ulaşamadı ancak rakipleri Huawei, Xiaomi ve OPPO pazar paylarını yükseltmeyi başardı.

Çinli şirketler yükselmeye devam ediyor

Güvenilir araştırma şirketlerinden Gartner'ın raporu, 2018 yılının tamamında Samsung'un pazar payının yüzde 20,9'dan yüzde 19'a düştüğünü ve Apple'ın da yüzde 14'ten yüzde 13,4'e gerilediğini gösteriyor. Gartner, Apple'ın Çin pazarında karşılaştığı güçlükler nedeniyle iPhone satışlarının yüzde 2,7 ile 209 milyon adede düştüğünü belirtiyor. Durum iki dev şirket için kötü olsa da Çinli şirketler bir önceki yıla göre pazar paylarını yükseltti.
ABD hükümetiyle devam etmekte olan savaşa rağmen, Huawei en büyük yüzde 3,2 ile en büyük artışı gösteren Çinli şirket oldu. Gartner'ın kıdemli araştırma direktörü Anshul Gupta, seleflerine göre birkaç yükseltme ile gelen pahalı, üst düzey telefonların, kullanıcıların en son modelleri satın almalarını engellediğini söylerken: "Samsung orta sınıf akıllı telefon modellerini güçlendirmesine rağmen, daha fazla pazarlara genişleyen Çinli markaların artan rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

https://www.cnbc.com/2019/02/21/huawei-takes-market-share-from-apple-iphone-samsung-galaxy-gartner.html Yorum Yaz
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Manhunt Three 2 ay en beğenilen hamza5806
Neden Çin'in yükselişi daha beter ? Teknolojik yenilikler getirdikleri ve bunları insanlarla paylaştıkları için mi ? Yoksa her ülkeye bir terör örgütü musallat etmedikleri için mi ?
Neden Çin'in yükselişi daha beter ? Teknolojik yenilikler getirdikleri ve bunları insanlarla paylaştıkları için mi ? Yoksa her ülkeye bir terör örgütü musallat ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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the_dedektif 2 ay
Ekrem gözleri yaşlı bu haber yapan arkadaşını kınıyordu. olsundu gerçekler kaçınılmazdı :D
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hamza5806 2 ay Manhunt Three
pfff daha kaç milyon Türkü toplama kampında tuttuğunu bilmediğiniz ülkeyi bu savunma neden ya?
tamam dostum çin kraldır hiç tartışamayacağım
1 Yanıt Yanıtla +12
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Fashionality 2 ay
neredeyse kullandigim tum elektronik urunler Apple olmasina ragmen son yillardaki fiyat artislarindan dolayi bu haberler beni ziyadesiyle memnun ediyor zira ulkemizdeki dolar artisinin disinda konuya bakacak olursak, eskiden 600 - 700 dolar civarinda piyasaya cikan amiral gemi modelleri su an 1000 dolar civarinda bir fiyat etiketiyle satisa cikariliyor... hatta son zamanlarda mobil cihazlar icin buyuk bir yenilik olarak kabul edebilecegimiz katlanabilir ekran olayinda Samsung yeni cihazini 2000 dolara yaklasan bir fiyat etiketiyle piyasaya sundu... simdi Apple'in ust seviye cihazlar icin 1000 dolar fiyat etiketi onculugunde yukselttigi fiyatlardan sonra Samsung'un da 2000 dolara yaklasan fiyat etiketini normal bir seymis gibi lanse etmesi, ne kadar marka taninirligi ya da guvenilirligi sunsalar da insanlari yavas yavas Cinli markalarin cihazlarina itiyor...
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Avatar.Aang 2 ay
Çin malı kullanmam aga. Ama Apple da alamıyorum parası yüksek. Samsung da itici geliyor.
i5 im biraz daha dayan be gülüm
i5 <3 Ben
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baltalı-katil 1 ay Avatar.Aang
o kadar emin olma... bir çok marka Çin'de üretiyor ilk Siemens Çin'e giden marka olmuştu...
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sericik 2 ay
Apple ürünleri kullanan birisi olarak
burunlarının sürtmesinden yanayım yeter artık sömürüldüğümüz
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Askaparta 2 ay
F/P ürünler sevindirici ama Çin’in yükselişi düşündürücü.
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haydarali34 2 ay
Koreliler ve Amerikalılar Japonlar ile aynı akıbeti paylaşacaklar.
Çin yakın zamanda piyasayı silip süpürecek sonra Hindistan ortaya çıkacak.
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Snmzalp 2 ay
Hindistandan ultra bir şey çıkacağını pek düşünmüyorum
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Biyturs_OnSr 2 ay
Tamam rakiplerin baskısı da var ama bu fiyatlarla bence beter olsalar yeridir. $550 dolar amiral gemileri $600-650 oldu, yetmedi $750 seviyelerine geldi. Note ve X serisini katmıyorum bile, onları alanların kimse kusura bakmasın vicdanını ve aklını sorguluyorum.
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Leon 2 ay
Çinli kardeşlerim televizyon pazarına el atsa da korelilerden kurtulsak. Senelerdir aynı dandik teknolojiyi yıkayıp cilalayıp yüksek paralara satıyor ahlaksız herifler.
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denizbay1 2 ay Leon
Leon
Çinli kardeşlerim televizyon pazarına el atsa da korelilerden kurtulsak. Senelerdir aynı dandik teknolojiyi yıkayıp cilalayıp yüksek paralara satıyor ahlaksız herifler.

Yalnız o durum Korelilerle ilgili değil ki, onlara iş verip üretim yaptıran şirketle ilgili. Adamlar A kalite standardını üretecek fabrika ve kapasiteye de sahipler, adamlardan C ve hatta D, hatta E kalite üretim istiyorlar ;)
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WB 2 ay
Ikisi de daha kotu olacaklar, milyar dolarlar kazandilar 2012 model cihazlarin uzerine ivir zivir disinda ekleyebildikleri bir yenilik yok..
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khaos 2 ay
Apple'ı bilmem ama samsung telefonun neredeyse tamamını kendi üretebilen ve bir o kadar da mali gücü olan firma olarak pazarı çinlilere kaptırıyorsa bu beceriksizliği/vizyonsuzluğunu gösterir.
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ShadowWyvern 2 ay
Çinlilerde etik kuralları,adalet kavramı,insana değer 0 eğerki abdyi alt ederse sonumuz iyi olmayacaktır, abd iyi mi değil ama söylediğim o 2-3kural onlarda var en azından...
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