Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor

Global akıllı telefon endüstrisi için 2018 yılı durgun geçmiş olsa da, bu dönemin Çinli şirketler açısından iyi geçtiği söylenebilir. Apple ve Samsung satışlarda beklenen rakamlara ulaşamadı ancak rakipleri Huawei, Xiaomi ve OPPO pazar paylarını yükseltmeyi başardı.

Çinli şirketler yükselmeye devam ediyor

Güvenilir araştırma şirketlerinden Gartner'ın raporu, 2018 yılının tamamında Samsung'un pazar payının yüzde 20,9'dan yüzde 19'a düştüğünü ve Apple'ın da yüzde 14'ten yüzde 13,4'e gerilediğini gösteriyor. Gartner, Apple'ın Çin pazarında karşılaştığı güçlükler nedeniyle iPhone satışlarının yüzde 2,7 ile 209 milyon adede düştüğünü belirtiyor. Durum iki dev şirket için kötü olsa da Çinli şirketler bir önceki yıla göre pazar paylarını yükseltti.

https://www.cnbc.com/2019/02/21/huawei-takes-market-share-from-apple-iphone-samsung-galaxy-gartner.html

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ABD hükümetiyle devam etmekte olan savaşa rağmen,en büyük yüzdeile en büyük artışı gösteren Çinli şirket oldu. Gartner'ın kıdemli araştırma direktörü, seleflerine göreile gelen pahalı, üst düzey telefonların, kullanıcıların en son modelleri satın almalarınısöylerken: "Samsung orta sınıf akıllı telefon modellerini güçlendirmesine rağmen, daha fazla pazarlara genişleyen Çinli markaların artan rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.