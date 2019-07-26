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Çinli uzay şirketi iSpace, ilk kez yörüngeye çıktı

Çinli uzay şirketi iSpace, Hyperbola-1 isimli roketiyle yörüngeye ulaşmayı başardı. iSpace böylece Çin uzay araştırmaları tarihinde bir ilke imza atmış oldu.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına yapılan yatırımların sürekli arttığı bir ülke olan Çin, artık yalnızca devlet boyutunda değil aynı zamanda özel sektörde de yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya çalışıyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Çinli şirket iSpace, yeni geliştirilen Hyperbola-1 isimli roketiyle ilk kez yörüngeye ulaşmayı başardı. iSpace daha önce geçtiğimiz yıl benzer bir test denemesine imza atmış ancak başarısız olmuştu.


Hyperbola roketi dün (25 Temmuz) Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkışa geçti. Roketin iki farklı ticari uyduyu yaklaşık 300 kilometrelik bir yüksekliğe taşıdığı belirtiliyor. Görevin başarıyla sonuçlanmasının ardından iSpace, Çin'in uzaya ulaşabilen ilk özel şirketi olarak tarihe geçti.

iSpace'in yaptığı açıklamalara göre Hyperbola-1 roketi dört farklı aşamadan oluşuyor. Roketin ilk üç aşaması katı yakıtlı motorlardan gücünü alıyor. Dördüncü ve son aşama ise sıvı yakıtlı motorlarla çalışıyor. Hyperbola-1'in yaklaşık 21 metre uzunluğunda ve 31 ton ağırlığında olduğu belirtilmiş. Hyperbola-1 roketi görece hafif yüklerin düşük maliyetlerle uzaya taşınması amacıyla kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Kanada, 'uzaydan internet' projesine 85 milyon dolar yatırım yaptı"

Çin devleti özel sektöre çağrı yapmıştı


Çin devleti 2014 yılında özel sektöre çağrıda bulunmuş ve uzay sanayisine yapılan yatırımların artmasını istemişti. iSpace bu alanda çalışma yapan şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pekin merkezli uzay şirketleri OneSpace ve LandScape de geçtiğimiz dönemlerde benzer roket testleri gerçekleştirmişti. Bu şirketlerin de çok yakın zamanda uzaya ulaşması bekleniyor.

Çin'deki özel uzay sektörü elbette şu an yalnızca emekleme aşamasında. Ancak iSpace, OneSpace ve LandScape gibi şirketlerin uzun vadede büyük başarıya ulaşması ve böylece Çin'in ABD'ye bu alanda da rakip olması bekleniyor. Bakalım yeni nesil 'uzay yarışında' ilginç teknolojik gelişmeler görmeye devam edecek miyiz.  

https://spacenews.com/chinese-ispace-achieves-orbit-with-historic-private-sector-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RickSanchezlol 1 sa. yeni yorumcu
Adamların önemli iş yapan şirketleri bile çakma isimlere sahip komik Apple ve SpaceX ten araklanmış adı var.
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SEO-Uzmanı 2 sa.
şu baştaki "i" harfi hiç olmamış !
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