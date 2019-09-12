Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi

Oyun dünyasının son iki yıldır en büyük trendi olan battle royale modu, hiç olmadık bir başlığın altına da girdi. Sıra tabanlı strateji oyunu Civilization VI, Red Death adlı modu son güncellemesiyle yayınladı. Alıştığımız battle royale oyunlarından bir miktar farklı olsa da temelde aynı felsefeye sahip mod, oyuna sahip olanların oynamaya devam etmesini sağlamayı hedefliyor.

Oyunun orjinal hâlinde olduğu gibi tarihi bir figürün yerini almak yerine kıyamet sonrası bir gezegende 12 taraftan bir tanesini kontrol ettiğimiz modun ana amacı, nükleer bir fırtına gelip her şeyi yok etmeden gezegenden ayrılmak. Civ VI’nın temelinde yer alan uygarlığın gelişimi bu oyun modunda arka plana atılarak kısıtlı ve daralan alanda kontrol elde etmek baskın hâle geliyor.

Herkesin bir sivil birim, bir askeri birim ve bir makineli tüfek birimiyle başlanan oyun modunda ana amaç dediğimiz gibi diğer oyuncuları ezmek. Dünya eserleri inşâ etmenin mümkün olmadığı topraklar ise her birkaç sırada bir nükleer fırtınanın yaklaşmasıyla daralıyor. Bu daralan alanda hakimiyeti ele alıp olabildiğince hızlı şekilde gezegeni terk eden, oyunu kazanıyor. Bu detaylardan anlaşılacağı üzere oyun, Civ VI’nın temelinde olan ağır oynanış tarzına sahip olmak yerine çok daha hızlı bir hâle geliyor.

Oyunun asıl amacı her ne kadar Fortnite oyuncularını çekmek gibi görünse de Civilization VI’nın yapısını ve fiyatını dikkate aldığımızda bunun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Red Death modunun en çok fayda sağlayacağı şey, şu an oyuna sahip olanların eğleneceği ve belki doğru arkadaşlarla kaliteli zaman geçireceği bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Bunların yanında tabii ki oyuncuları yeni genişletme paketleri satın almaya teşvik etmek de “küçük” bir yan etki.

Civ VI oyun çekirdeğine sahip olan herkes, ekstra ödeme yapmadan Red Death oyun moduna erişip oynayabilecek. Eğer oyunda özelliği göremiyorsanız güncellemeleri kontrol etmeniz yeterli.

https://steamcommunity.com/games/289070/announcements/detail/1595885640821886008