Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi

Battle royale fırtınasına beklenmedik bir üye daha sürüklendi. Firaxis ve 2K'den gelen Civilization VI Red Death modu, sıra tabanlı strateji oyununda nükleer kıyamet senaryolu battle royale sunuyor.
2 sa.
724
10
1
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun dünyasının son iki yıldır en büyük trendi olan battle royale modu, hiç olmadık bir başlığın altına da girdi. Sıra tabanlı strateji oyunu Civilization VI, Red Death adlı modu son güncellemesiyle yayınladı. Alıştığımız battle royale oyunlarından bir miktar farklı olsa da temelde aynı felsefeye sahip mod, oyuna sahip olanların oynamaya devam etmesini sağlamayı hedefliyor.
Oyunun orjinal hâlinde olduğu gibi tarihi bir figürün yerini almak yerine kıyamet sonrası bir gezegende 12 taraftan bir tanesini kontrol ettiğimiz modun ana amacı, nükleer bir fırtına gelip her şeyi yok etmeden gezegenden ayrılmak. Civ VI’nın temelinde yer alan uygarlığın gelişimi bu oyun modunda arka plana atılarak kısıtlı ve daralan alanda kontrol elde etmek baskın hâle geliyor.
Herkesin bir sivil birim, bir askeri birim ve bir makineli tüfek birimiyle başlanan oyun modunda ana amaç dediğimiz gibi diğer oyuncuları ezmek. Dünya eserleri inşâ etmenin mümkün olmadığı topraklar ise her birkaç sırada bir nükleer fırtınanın yaklaşmasıyla daralıyor. Bu daralan alanda hakimiyeti ele alıp olabildiğince hızlı şekilde gezegeni terk eden, oyunu kazanıyor. Bu detaylardan anlaşılacağı üzere oyun, Civ VI’nın temelinde olan ağır oynanış tarzına sahip olmak yerine çok daha hızlı bir hâle geliyor.
Oyunun asıl amacı her ne kadar Fortnite oyuncularını çekmek gibi görünse de Civilization VI’nın yapısını ve fiyatını dikkate aldığımızda bunun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Red Death modunun en çok fayda sağlayacağı şey, şu an oyuna sahip olanların eğleneceği ve belki doğru arkadaşlarla kaliteli zaman geçireceği bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Bunların yanında tabii ki oyuncuları yeni genişletme paketleri satın almaya teşvik etmek de “küçük” bir yan etki.
Civ VI oyun çekirdeğine sahip olan herkes, ekstra ödeme yapmadan Red Death oyun moduna erişip oynayabilecek. Eğer oyunda özelliği göremiyorsanız güncellemeleri kontrol etmeniz yeterli.



https://steamcommunity.com/games/289070/announcements/detail/1595885640821886008 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MustafaC53 2 sa.
Oyunu %50sini çıkarıyorlar sonda daya DLC ek paketleri. Oyuncuları keriz yerine koyuyorlar. Heleki oyun ilk çıktığında Türklerin olmamasına çüşş demiştim. Sonra ek paket olarak çıktı mı çıkar mı bilemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 dk. STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor 31 dk. Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 1 sa. Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı 1 sa. iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu 2 sa. Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi Sonraki DDR4 belleklerde 6GHz sınırı geçildi 3 sa. Firefox’un dâhili VPN özelliği beta sürümüne sunuldu 4 sa. AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda 5 sa. 32 kullanıcıya kadar bağlantı sunan Alcatel 4G modem tanıtıldı 5 sa. AMD boost frekans sorununa yönelik beta BIOS yayınladı 5 sa. Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı 6 sa. Redmi'nin ilk televizyonu 15 dakikada 15.000'den fazla sattı 6 sa. Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda 17 sa. Mount & Blade II: Bannerlord'un Multiplayer Betasını Oynadık 17 sa. IFA 2019'da XPG yüksek performans standını geziyoruz 17 sa. Kapaklı telefon döndü | Nokia 2720 Flip ön inceleme 18 sa. 110 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin atmosferinde 'su buharı' keşfedildi 19 sa. Alcatel Smart Tab 7 giriş seviyesine odaklanacak 21 sa. Şimdi de yaşlılar için akıllı saat 22 sa. PS Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 23 sa. Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri oyunuzu bekliyor 23 sa. Razer'dan iPhone 11 için termal soğutma teknolojisine sahip kılıf 1 gün Mercedes'in elektrikli SUV modeli 2020'de Türkiye'de 1 gün Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi'nden sevk kararı 1 gün Samsung ve SK Telecom, 5G özellikli 8K TV'ler için ortak çalışacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor
DonanımHaber
Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı
DonanımHaber
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Barış ÖZCAN şişirilmiş bir balondan ibarettir
DH Forum
﻿11 Eylülde kuleye çarparak yere düşen uçak motor ve tekeri
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim