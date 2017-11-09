Çok yakında dayanıklılık odaklı bir Xiaomi telefonu gelebilir

Bugüne kadar fiyat-performans telefonları ile tanıdığımız Xiaomi, bu dengeyi tutturabilmek için bazı önemli özelliklerden uzak durmak zorunda kalıyor. Örneğin kablosuz şarj, suya veya toza dayanıklılık, darbelere dayanıklılık gibi maliyetli unsurlar henüz firmanın kapısından içeri giremedi. Ne var ki gelecek yıl bazı şeyler değişebilir.

Dayanıklılık odaklı Xiaomi telefonu ne zaman geliyor?

Endüstri kaynaklarına göre Xiaomi gelecek yıl dayanıklılık odaklı bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Telefonda endüstri standartlarında suya, toza ve darbelere dayanıklılık olacağı ifade ediliyor.

Xiaomi’nin patronu daha önceki açıklamasında; suya dayanıklılık özelliğinin maliyetli olduğu kadar kasanın herhangi bir darbe aldığında zayıflamasından dolayı da tercih etmek istemediklerini dile getirmişti.

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Son dönemde pek çok amiral gemi modelinde suya ve toza dayanıklılık özelliği mevcut. Günlük kullanımda bile telefonun su ile temas etme riski olduğu için tüketiciler çok para verdikleri bir cihazda bu özellikleri aramaya başladı. Xiaomi de görünen o ki ısrarlarından vazgeçiyor.

Dayanıklılık özelliği bir amiral gemisine mi uygulanacak yoksa özel bir akıllı telefon olarak mı karşımıza çıkacak bilinmiyor. Amiral gemisine uygulanacaksa Xiaomi Mi 7 bu konuda ilk aday. Diğer taraftan Redmi 6 serisinden uygun fiyatlı bir model de bu özellik odağında piyasaya çıkabilir. Bu durumda Samsung Galaxy Xcover serisi gibi alt seviye dayanıklı telefon modelleri de görebiliriz.