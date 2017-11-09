Çok yakında dayanıklılık odaklı bir Xiaomi telefonu gelebilir

Bugüne kadar fiyat-performans telefonları ile tanıdığımız Xiaomi, bu dengeyi tutturabilmek için bazı önemli özelliklerden uzak durmak zorunda kalıyor. Örneğin kablosuz şarj, suya veya toza dayanıklılık, darbelere dayanıklılık gibi maliyetli unsurlar henüz firmanın kapısından içeri giremedi. Ne var ki gelecek yıl bazı şeyler değişebilir.
Dayanıklılık odaklı Xiaomi telefonu ne zaman geliyor?
Endüstri kaynaklarına göre Xiaomi gelecek yıl dayanıklılık odaklı bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Telefonda endüstri standartlarında suya, toza ve darbelere dayanıklılık olacağı ifade ediliyor.
Xiaomi’nin patronu daha önceki açıklamasında; suya dayanıklılık özelliğinin maliyetli olduğu kadar kasanın herhangi bir darbe aldığında zayıflamasından dolayı da tercih etmek istemediklerini dile getirmişti.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 6 4GB RAM versiyonu satışa çıkıyor"
Son dönemde pek çok amiral gemi modelinde suya ve toza dayanıklılık özelliği mevcut. Günlük kullanımda bile telefonun su ile temas etme riski olduğu için tüketiciler çok para verdikleri bir cihazda bu özellikleri aramaya başladı. Xiaomi de görünen o ki ısrarlarından vazgeçiyor.
Dayanıklılık özelliği bir amiral gemisine mi uygulanacak yoksa özel bir akıllı telefon olarak mı karşımıza çıkacak bilinmiyor. Amiral gemisine uygulanacaksa Xiaomi Mi 7 bu konuda ilk aday. Diğer taraftan Redmi 6 serisinden uygun fiyatlı bir model de bu özellik odağında piyasaya çıkabilir. Bu durumda Samsung Galaxy Xcover serisi gibi alt seviye dayanıklı telefon modelleri de görebiliriz.
https://www.gizmochina.com/2017/11/07/xiaomi-first-rugged-smartphone-first-half-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1)Enaz 4gb ram
2)snap dragon 820 ayarında( özetle güncel en güçlü işlemcilerden olması,820 yazma sebebim eskidiği için belki ucuzlamıştır diye yazdım)
3)1080p ekran
4)5000-6000 mA/h gidecek hızlı şarj edilebilir batarya artık 3-5 gün şarj etmek istemiyorum.
5)Enaz 64 GB Hafıza 1080P kalitede ekrana sahip bir cihaz daha azına ihtiyaç duymaz.
6)Su geçirmesin ve 1,5 metreden düştüğünde kırılmasın yeter..
7)Kızıl ötesi IR olsun(TV kumandası)
8)5-5.5 inç ekranı aşmasın özellikle (cebe sığmayan oturup kalktığında rahatsız eden telefonları istemez)
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9)NFC Yaygınlaşmadan öncesi için gereksiz kullanıcısı 1 milyarı bulunca ihtiyaç olarak kesinlik kazanır.
10)Parmak okuyucu istemez
+Snapdragon 630
+1920x1080 ekran
+4000-5000 mAh batarya (O kadar kalınlığın bir amacı olsun bari.)
+3-4 GB RAM
+32 GB Hafıza
+NFC (Bunu yazmak zorunda hissettim, çünkü yeni çıkan Mi A1'e NFC eklememek gibi bir çılgınlık yaptı Xiaomi. Şuan için pek kullanılmasa bile ödeme yöntemleri ülkemize yayıldığında çok aranacak bir özellik olacak bence.)
Edit: Parmak izi sensörü mutlaka önde olmalı. Dayanıklılık için zaten kalın olacak birde arkaya parmak izi koyarlarsa çok saçma olur.
Bu telefonu böyle güzel bir fiyat ile satarlarsa piyasadaki kullanıcıların %99'unun her türlü ihtiyacını karşılayabilirler.
Dipnot: Çift kamera uzaktan hoş geliyor ama tam olarak gerekli mi değil mi karar veremedim. Sanki şuan için olmasa da olur bir özellik gibi.