Continental ve Bosch, HD haritalar için Here'a ortak oldu

İki büyük otomotiv parçası tedarikçisi olan Bosch ve Continental yaptıkları duyuruyla Here Technologies'in yüzde 5 hissesine ortak olduklarını açıkladılar. Here'in ilk sahibi olan Nokia hatırlayacağınız üzere 2015 yılında şirketi üç büyük alman üreticisi olan BMW, Daimler ve Volkswagen'e satmıştı. Sonrasında yüzde 15'lik hisse alımıyla bu üçlüye Intel de ortak olmuştu.

Otonom araçların kullanımı için haritalama işlemi gerçekleştiren Here, bu araçlarda kullanılmak için oldukça detaylı ve yüksek çözünürlüklü haritalar üretiyor. Şirketin aynı zamanda bulut tabanlı araçların tipi gibi tehlikeli koşullardan birbirlerini uyarmasını sağlayan bir teknoloji üzerinde de çalışmaları bulunuyor.

Parça tedariği konusunda oldukça önemli iki firma olan Bosch ve Continental'in bu satın almadan farklı beklentileri bulunuyor. Continental tarafı Here'ın otonoma yönelik olan haritaları ile ilgilenirken, Bosch ise akıllı evler ve akıllı şehirlerin veri paylaşımı üzerine ilgili.