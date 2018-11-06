Cosmo Communicator ile telefon ve bilgisayar bir arada

Akıllı telefon kullanıcıları arasında her zaman cihazlarını bir bilgisayar gibi kullanabilme hayali yaşanmıştı. Son dönemde ise Samsung DeX gibi projeler sabit bir noktada bu tecrübeyi yaşatmaya çalışıyor. Yine de taşınabilir bir sistem olmaktan uzak. Cosmo Communicator ise Nokia’nın yolundan gidiyor.

Cosmo Communicator özellikleri ve fiyatı

Gemini PDA adındaki Android-Linux mini bilgisayarının geliştiricisi Planet Computers yeni bir projesini Indiegogo üzerinde yayınladı ve daha ilk günlerinde büyük bir bağış desteği aldı. Proje telefon ve bilgisayar konseptlerini bir araya getiriyor.

Aslında bilgisayar kısmı Gemini PDA modelinden alıntı diyebiliriz. 6 inçlik dokunmatik AMOLED ekran 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Helio P70 yonga seti ile iyi bir performans elde edilmiş. 6GB RAM yanında 128GB depolama kapasitesi mevcut.

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Kapak üzerinde 24MP çözünürlüğünde, ekran kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Stereo ses sistemi ile çoklu medya tecrübesi artarken mikrofon da mekânsal ses kaydı yapabiliyor.

Cihaz Android 9.0 ile çalışıyor ancak Linux ve Sailfish OS dağıtımları dual boot olarak kurulabiliyor. Bu bakımdan biraz daha masaüstüne yönelik bir tecrübe sunacağını söyleyebiliriz. Aydınlatmalı klavye dizilimi ise 24 farklı dile göre tasarlanacak (Türkçe şimdilik yok).

Cihazın kapağını kapattığınız zaman ise 2 inçlik ikinci dokunmatik ekran ortaya çıkıyor. Telefon görüşmelerini buradan yapabiliyorsunuz ve iki adet 4G SIM kart kullanılabiliyor. Ayrıca bir parmak izi okuyucu da burada yer alıyor. Dış görünüm de oldukça simetrik tutulmuş. İki adet USB Tip-C bağlantısı sunulurken 4220mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadediliyor.

Pek çok otorite tarafından övgüyle karşılanan Cosmo Computer sadece 4 saatte ihtiyacı olan bağışı toplamış durumda. 1 ay daha kampanya devam edecek ve milyon dolar sınırını çok rahat geçeceği düşünülüyor. Kampanya fiyatı 599$ iken Mayıs ayında 799$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.