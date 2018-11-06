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Cosmo Communicator ile telefon ve bilgisayar bir arada

Hem bilgisayar olarak hem de telefon olarak kullanabileceğiniz bir cihaz arıyorsanız Cosmo Communicator işinizi görebilir. Cosmo Communicator özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
4,2b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cosmo Communicator ile telefon ve bilgisayar bir arada

Akıllı telefon kullanıcıları arasında her zaman cihazlarını bir bilgisayar gibi kullanabilme hayali yaşanmıştı. Son dönemde ise Samsung DeX gibi projeler sabit bir noktada bu tecrübeyi yaşatmaya çalışıyor. Yine de taşınabilir bir sistem olmaktan uzak. Cosmo Communicator ise Nokia’nın yolundan gidiyor.

Cosmo Communicator özellikleri ve fiyatı

Gemini PDA adındaki Android-Linux mini bilgisayarının geliştiricisi Planet Computers yeni bir projesini Indiegogo üzerinde yayınladı ve daha ilk günlerinde büyük bir bağış desteği aldı. Proje telefon ve bilgisayar konseptlerini bir araya getiriyor.

Aslında bilgisayar kısmı Gemini PDA modelinden alıntı diyebiliriz. 6 inçlik dokunmatik AMOLED ekran 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Helio P70 yonga seti ile iyi bir performans elde edilmiş. 6GB RAM yanında 128GB depolama kapasitesi mevcut.

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Kapak üzerinde 24MP çözünürlüğünde, ekran kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Stereo ses sistemi ile çoklu medya tecrübesi artarken mikrofon da mekânsal ses kaydı yapabiliyor.

Cihaz Android 9.0 ile çalışıyor ancak Linux ve Sailfish OS dağıtımları dual boot olarak kurulabiliyor. Bu bakımdan biraz daha masaüstüne yönelik bir tecrübe sunacağını söyleyebiliriz. Aydınlatmalı klavye dizilimi ise 24 farklı dile göre tasarlanacak (Türkçe şimdilik yok).

Cihazın kapağını kapattığınız zaman ise 2 inçlik ikinci dokunmatik ekran ortaya çıkıyor. Telefon görüşmelerini buradan yapabiliyorsunuz ve iki adet 4G SIM kart kullanılabiliyor. Ayrıca bir parmak izi okuyucu da burada yer alıyor. Dış görünüm de oldukça simetrik tutulmuş. İki adet USB Tip-C bağlantısı sunulurken 4220mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadediliyor.

Pek çok otorite tarafından övgüyle karşılanan Cosmo Computer sadece 4 saatte ihtiyacı olan bağışı toplamış durumda. 1 ay daha kampanya devam edecek ve milyon dolar sınırını çok rahat geçeceği düşünülüyor. Kampanya fiyatı 599$ iken Mayıs ayında 799$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


https://www.indiegogo.com/projects/cosmo-communicator Yorum Yaz
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Sipihr 6 ay en beğenilen
Haber başlığı 2000 lerin başından sanki vay be !
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darkhair 6 ay
nokia e90 comminicator bunun öncüsü
hey gidi nokia. sen ne ileri görüşlü firmaymışsın...
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teddybear01 6 ay
Bilgisayardan kastı evde kullandığımız x86-64 bilgisayarlar ise; İçi, ekran boyutu falan tıpatıp bi telefonla aynıyken, ARM işlemci içeriyorken içine linux tıkıp bir de klavye koymak pek x86-64 bilgisayar kullanmak gibi olmuyor.
Bilgisayardan kastı evde kullandığımız x86-64 bilgisayarlar ise; İçi, ekran boyutu falan tıpatıp bi telefonla aynıyken, ARM işlemci içeriyorken içine linux tıkı...
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DH Misafiri 6 ay
Aslında güzel bir cihaz fakat en büyük sorun masa veya sehpa olmadan kullanmak zor,ayrıca tek el ile kullanmak çok kullanışsız. İki elinize de kullanmak ben ce çok zor . Ekranın klavyenin üzerine kayan bir sistem olmalı ve klavyenin altına bir kamera olmalıydı.böylelikle geniş ekranlı malında olsa bir cep telefonu kullanımı kolaylığı verebilirdi.
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JebediahKerman 6 ay
2000 yilindan aradilar, konseptlerini geri istiyorlar.
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khytr89 6 ay
Imate jasjar nami diger htc universal pda m vardi o aklima geldi, hem telefon hem bilgisayar gibiydi, windows vardi cunku.
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deniz_sea 6 ay
Bende mi max 2 var eminim bundan daha işlevseldir.
Ekran daha büyük 6.44"
Pil daha büyük 5300mah
Klavye bana kalmış bt ile bağlarım istersem
Ve daha ucuz....
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bytradm 6 ay
ben çok uğraştım cepte pc deneyimine istediğim pc browser
office vs de çalıştırdım ama onlar büyük ekranda rahat çalışılabilecek
şekildeler 5.5 ekranda çin işkencesine dönüyor. 8'' win tablet aldım
onda bile rahat değilim anca idare ediyorum işyerinde zorunlu işler için.
sektöre yön verenler zaten cepten herşeyin yapılmasına izin vermeyecekler. bu durumda cebin olacağı akıllı cebden fazlası değil.
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grafman09 6 ay
Bin tl ye satılan cihazlar da bile 8 çekirdek 2-3 gb ram var. Rasberry pi den hızlı oldukları ortada. Firmalar alternatif sunmaktan korkuyor sanki.. Andoridle olmaz ama, haberdeki ürün gibi linux kurabilsek telefona güzel olur..
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teddybear01 6 ay
Bilgisayardan kastı evde kullandığımız x86-64 bilgisayarlar ise; İçi, ekran boyutu falan tıpatıp bi telefonla aynıyken, ARM işlemci içeriyorken içine linux tıkıp bir de klavye koymak pek x86-64 bilgisayar kullanmak gibi olmuyor.
Yanıtla +7
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Tugrul_512bit 6 ay
Bellek kapasitesi ve görünümüyle, referans gtx 1060 gibi duruyor.
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Y-ZiyA 6 ay Tugrul_512bit
Hahaha
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Sipihr 6 ay en beğenilen
Haber başlığı 2000 lerin başından sanki vay be !
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