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Curiosity, Mars'tan yeni bir selfie gönderdi

NASA, Curiosity gözlem aracının Mars'ta yakaladığı yeni bir selfieyi yayınladı. Eylül 2017'den bu yana çalışmalar yaptığı bölgeden ayrılan Curiosity, yeni hedefine doğru ilerliyor.
3 ay
3,7b
1
30
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2012 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği ünlü gözlem aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki keşif çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzay ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, gözlem aracının Vera Rubin Ridge (tepe) isimli bölgedeki görevinin sona erdiği belirtildi. Curiosity, Eylül 2017'den bu yana burada çalışmalar yapıyordu.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıda,"Curiosity, Vera Rubin tepesini 2017'den bu yana inceliyordu. Buradan ayrılan uzay aracı şimdi yeni hedefine doğru ilerliyor. Curiosity'nin bir sonraki inceleme yeri kil mineralleri anlamında epey zengin bir bölge. Burada yapılacak çalışmaların Mars'ın antik gölleriyle ilgili bazı sorulara yanıt verebileceğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NASA ayrıca Curiosity'nin çektiği yeni bir selfieyi de yayınladı. Yukarıda görmüş olduğunuz selfie, toplam 57 farklı kareden oluşuyor. Uzay ajansı, fotoğrafların 15 Ocak'ta çekildiğini ve sonradan birleştirilerek yukarıdaki mozaik görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Kamera birimi olarak ise Curiosity'nin robotik kolunda bulunan "Mars Hand Lens Imager" kullanılmış.

Fotoğrafın 11 MB boyutundaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor"
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity'den bildiğiniz gibi yaklaşık yedi buçuk aydır haber alınamıyor.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7320 Yorum Yaz
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HakanG22 3 ay en beğenilen
Hollywood saçmalıklarına inan kaldı mı ?
4 Yanıt Yanıtla +11
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gorush 3 ay
Yorumları okurken ülkenin neden bu seviyede olduğunu daha iyi anlıyorum.
Videoyu izle ve nasıl selfie çektiğini anla. Araştırmadan yorum yapmayın. t.co/...
Yorumları okurken ülkenin neden bu seviyede olduğunu daha iyi anlıyorum.Videoyu izle ve nasıl selfie çektiğini anla. Araştırmadan yorum yapmayın.t.co...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Şıh Hazretleri 3 ay HakanG22
8 Kişi de beğenmiş bunu şaka gibi

Dünya da düzdür, adaleti yoktur he mi?
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rash.87 3 ay
Diyanet acil kapatılmalı. Tüm bütçe uzay araştırmalarına aktarılmali. Yav marsa git demiyoruz kendi uydunu yörüngeye kendin yerleştir yeter.
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alfa-x 3 ay rash.87
Zaten bunun çalışmaları çoktan başladı ,1-2 senede olmayacağı kesin ama bunun diyanet ile ilgisi ne.Nedir bu diyanet düşmanlığı ?? Amaç belli..
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irish 3 ay
Forums girebilen bir insanın şu fotoğrafın nasıl çekildiğini anlayamaması veye buna hayret etmesi inanılmaz bir şey.
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DH Misafiri 3 ay
Böyle saygı değer insanların yaşadığı güzel ülkemin bir forumunda çağ atlamış milletlerin eserlerini paylaşırken detaylı bilgi verirseniz düz dünyacı abilerimin ve kardeşlerimin kafasını daha çok karıştırmamış olursunuz.
"Before the rover began its trip, JPL commanded it to snap 57 photos of itself with its robotic arm. The group then stitched the images together to form the resulting image, overlapping the images carefully so that the rover’s robotic arm actually disappears, appearing as though the photo was taken by an external camera."
her hangi birinin çevirmesine gerek yok diye düşünüyorum. Siz ki koca dünyanın bütün sırlarını çürütmüşsünüz ingilizce mi bilmeyeceksiniz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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novicem 3 ay DH Misafiri
Kendinizi boşa yormayın. İstediğiniz kadar bilimsel kaynak ya da kanıt gösterin, hatta bilim insanlarını getirip anlattırın yine de işe yaramaz. Çünkü bazılarına göre gerçekleri ne bilim ne de bilim insanları söyler. Bunlara göre sadece ve sadece YUTUBIRLARIN SÖYLEDİĞİ ve ANLATTIĞI KOMPLO TEORİLERİ DOĞRUDUR.
Unutmayın bunlara göre tüm insanlar kandırılmış ve uyutulmuş sıradan kişilerken kendileri gerçeğin farkına varmış, bir çeşit uyanış yaşamış ve sıradanlığın dışına çıkmış kişilerdir. Buna bir çeşit matrixte uyanan Neo sendromu diyebiliriz.

Bizler saf ve kandırılmış bir şekilde yaşamımızı sürdürürken onlar kendilerini böyle görüyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Birşey ifade etmeyecek ama daha önceki özçekimi ve bu özçekimin nasıl çekildiği ile ilgili orijinal mozaik görüntüyü de koyayım.
Selfie (özçekim)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Mozaik (orjiinal)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ssbrutality 3 ay
Yav aklıma takıldı,Şu kuma gömülen araca bi yardım etseya hazır marstayken.
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gorush 3 ay
Yorumları okurken ülkenin neden bu seviyede olduğunu daha iyi anlıyorum.
Videoyu izle ve nasıl selfie çektiğini anla. Araştırmadan yorum yapmayın. t.co/...
2 Yanıt Yanıtla +10
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alfa-x 3 ay gorush
Kol kameranın arkasında tamam yedik.Kol Ana Lazerli kameranın sağ tarafında ,sağ lastiğin önünde.
Eğer lastik ve aracı çekse tamam diyebilirsin inandırıcı ,Amma kolun bağlı olduğu sağ lastiğin önünde yeri,zemini çekmiş,yani lastiğin önündeki boş alanıda çekmiş,kol orada olmalıydı ,lastikten uzaklaştığında kolu göstermeden o alanı çekemez.
Araçla aradaki kol bağlantısı bu açıyla çekiyorsan aracın tamamını gösteriyorsa ,kol mutlaka görülür eğer Editlenmediyse
anltan arkadaş editlenmeden çekebilir diyor inanılmaz :))
Zaten şüphe çeken resimdeki aracın dünyada adamın yanında olması :)) hatta açıklarken kullandığı resim sanki yeni paylaşılan resimle aynı.
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Mesutzgvn 3 ay gorush
kendisini kamerasıyla beraber nasıl çekmiş?
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Mesutzgvn 3 ay
Dron ile mi çekmişler kablo yok bir şey yok. ??? Açıklayabilecek olan var mı yoksa bu resim fake mi?
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DH Misafiri 3 ay
Kol derken? Hangi Kol? :)) Bir de Kamerayı KİM tutuyor?
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hardtracker 3 ay
bu fotografi nasil cekmis anlamadim, robot kol kablosuz mu calisiyor ???
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*siteci* 3 ay
Tekerleklerinde bayağı bir hasar var gibi gözüküyor. Acaba görevi tamamlamasına engel olur mu bu sorun
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wert1903 3 ay
heryer toprak, Yozgata laf ederler bide :)
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nasa, MARS ve
6 etiket daha curiosity uzay araştırmaları insansız mars görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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