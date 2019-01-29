Curiosity, Mars'tan yeni bir selfie gönderdi

NASA'nın 2012 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği ünlü gözlem aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki keşif çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzay ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, gözlem aracının Vera Rubin Ridge (tepe) isimli bölgedeki görevinin sona erdiği belirtildi. Curiosity, Eylül 2017'den bu yana burada çalışmalar yapıyordu.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıda,"Curiosity, Vera Rubin tepesini 2017'den bu yana inceliyordu. Buradan ayrılan uzay aracı şimdi yeni hedefine doğru ilerliyor. Curiosity'nin bir sonraki inceleme yeri kil mineralleri anlamında epey zengin bir bölge. Burada yapılacak çalışmaların Mars'ın antik gölleriyle ilgili bazı sorulara yanıt verebileceğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
NASA ayrıca Curiosity'nin çektiği yeni bir selfieyi de yayınladı. Yukarıda görmüş olduğunuz selfie, toplam 57 farklı kareden oluşuyor. Uzay ajansı, fotoğrafların 15 Ocak'ta çekildiğini ve sonradan birleştirilerek yukarıdaki mozaik görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Kamera birimi olarak ise Curiosity'nin robotik kolunda bulunan "Mars Hand Lens Imager" kullanılmış.
Fotoğrafın 11 MB boyutundaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor"
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.
Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity'den bildiğiniz gibi yaklaşık yedi buçuk aydır haber alınamıyor.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7320 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıda,"Curiosity, Vera Rubin tepesini 2017'den bu yana inceliyordu. Buradan ayrılan uzay aracı şimdi yeni hedefine doğru ilerliyor. Curiosity'nin bir sonraki inceleme yeri kil mineralleri anlamında epey zengin bir bölge. Burada yapılacak çalışmaların Mars'ın antik gölleriyle ilgili bazı sorulara yanıt verebileceğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
NASA ayrıca Curiosity'nin çektiği yeni bir selfieyi de yayınladı. Yukarıda görmüş olduğunuz selfie, toplam 57 farklı kareden oluşuyor. Uzay ajansı, fotoğrafların 15 Ocak'ta çekildiğini ve sonradan birleştirilerek yukarıdaki mozaik görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Kamera birimi olarak ise Curiosity'nin robotik kolunda bulunan "Mars Hand Lens Imager" kullanılmış.
Fotoğrafın 11 MB boyutundaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor"
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.
Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity'den bildiğiniz gibi yaklaşık yedi buçuk aydır haber alınamıyor.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7320 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Videoyu izle ve nasıl selfie çektiğini anla. Araştırmadan yorum yapmayın. t.co/...
Dünya da düzdür, adaleti yoktur he mi?