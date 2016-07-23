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Curiosity gözlem aracı artık kendi kendisine karar veriyor

NASA'nın 6 Ağustos 2012 tarihinde Mars'ın yüzeyine indirdiği Curiosity gözlem aracı, geliştirilen yeni yazılımla birlikte artık hangi kayayı inceleyeceğine kendisi karar verebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
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6
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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 NASA'nın 2012 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği gözlem aracı Curiosity, artık kendi kendisine karar verebiliyor. Kızıl gezegen yüzeyindeki kayaları incelerken üzerindeki lazerleri kullanan keşif aracı hangi kayayı inceleyeceğine kendisi karar vermeye başladı.

Curiosity'nin ChemCam isimli lazer ve kamera sistemi daha önce Yeryüzü'ndeki bilim insanları tarafından kontrol ediliyordu. Curiosity, NASA araştırmacılarının seçtiği herhangi bir kayaya çok kısa aralıklı ani lazer ışınları gönderiyor ve bu işlemin sonucunda ortaya çıkan gaz ve tozları yine ChemCam dahilindeki spektrometreler ve özelleştirilmiş kameralarla analiz ederek kayaların kimyasal yapıları hakkında bilgiler elde ediyordu.

Jet Propulsion Laboratory'de geliştirilen AEGIS(Autonomous Exploration for Gathering Increased Science) isimli yeni bir yazılım sayesinde işte tüm bu işlemler artık gözlem aracının kendisi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Curiosity'nin bir diğer kamerası NavCam tarafından yakalanan fotoğrafları analiz eden yazılım, bilim insanları tarafından belirlenen büyüklük ve parlaklık gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hangi kayanın inceleneceğini belirleyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf"

AEGIS'e rağmen yine de çoğunlukla NASA hedefleri belirleyecek


ChemCam lazerinin hedefleri hala büyük çoğunlukla Yeryüzü'ndeki araştırmacılar tarafından belirleniyor. NASA, AEGIS'in özellikle de iki gezegen arasındaki bilgi paylaşımının aksadığı zamanlarda büyük faydaları olacağını ve böylece Curiosity'nin bilimsel çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirtiyor.

4 yılda 1400'den fazla kaya ve taş inceledi


6 Ağustos 2012 tarihinde Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız dört yıl içerisinde 1400'den fazla taş ve kayanın kimyasal yapılarını inceledi. "Mars'ta yaşam var mıydı?" ve "İnsanlar Mars'ta yaşayabilir mi?" gibi sorulara cevap arayan araç araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.

http://www.theverge.com/2016/7/22/12255600/mars-curiosity-rover-laser-autonomous-fire Yorum Yaz
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BigEng 3 yıl en beğenilen
Yapay zeka olayı ben ölene kadar ne kadar gelişecek çok merak ediyorum.
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kadirirdem 3 yıl
yapay zeka ileride bizlere savaş açabilir...
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Guhong01 3 yıl
"kendi kendisine"
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BigEng 3 yıl en beğenilen
Yapay zeka olayı ben ölene kadar ne kadar gelişecek çok merak ediyorum.
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darkaura 3 yıl BigEng
BigEng
Yapay zeka olayı ben ölene kadar ne kadar gelişecek çok merak ediyorum.

insanin basina gelirse merakdan gelirmis :))) saka bir yana bende merak ediyorum.
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tolgatelli 3 yıl
kontrolü kaybettik demiyorlar da..
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fukox 3 yıl tolgatelli
Bu haberin neresinden böyle bir sonuç çıkarttınız acaba?
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