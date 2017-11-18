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DJI, Apple mağazalarına özel bir Mavic Pro seçeneği üretiyor

Ticari Drone sektörünün lideri DJI firmasının Mavic Pro Alpine White adındaki beyaz Mavic Pro versiyonu sadece fiziksel ve sanal Apple mağazalarında satışa sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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DJI’ın beğenilen ticari Drone modellerinden Mavic Pro, Apple mağazalarına özel bir renk seçeneği ile geliyor. Mavic Pro Alpine White adındaki tamamen beyaz versiyon daha hoş bir görünüme kavuşmuş.

Mavic Pro Alpine White versiyonu ile birlikte kutu içerisinde kontrolcü, iki adet akıllı batarya, iki çift pervane ve kılıf geliyor. Yeni versiyon 1049$ karşılığında pek çok ülkenin çevrim içi ve fiziksel Apple mağazalarında satışa sunuldu.

DJI Mavic Pro ne sunuyor?

4 pervaneli bir araç olan Mavic Pro, katlandığı zaman küçük bir su şişesi boyutlarına gelebiliyor ve rahat bir şekilde sırt çantasına sığıyor. Katlandığı zaman aracın boyutları 83 x 83 x 198 mm şeklinde. Ağırlığı ise 743Gr olarak belirlenmiş.

Saatte 65Km hız yapabilen Mavic Pro, tek şarjda 13Km uçabiliyor. Havada ise 27 dakika kalabiliyor. 2970mAh kapasiteli bir bataryadan gücünü alan kontrolcü ise 7km erişim mesafesine sahip. Kontrolcü 2.4 GHz ve 2.483 GHz frekansları arasında çalışıyor.

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12MP çözünürlüğünde CMOS sensör barındıran Mavic Pro, 78.8 derecelik lens ile geniş açılı çekimler yapabiliyor. 30 kare/saniye hızında 4K ve 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydının yanında 4000x3000 piksellik sabit görüntü de alınabiliyor. 3 eksenli stabilizatör ile sarsıntılardan da etkilenmiyor. OcuSync teknolojisi ile 6 kilometreye kadar video yayınlarını alabiliyorsunuz.

Aracın kontrolcü kısmı yenilikçi yapısı ile dikkat çekiyor. Aracı ister kontrolcü ile isterseniz de akıllı telefon ile kontrol edebiliyorsunuz. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman ise daha yetenekli bir kontrol imkânı ortaya çıkıyor. Örneğin ekrana dokunarak Mavic Pro için belirli bir güzergâh belirleyebiliyorsunuz. Veya farklı el hareketleriyle aracın sizi takip etmesini veya fotoğrafınızı çekmesini sağlayabiliyorsunuz

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/11/15/16655884/dji-apple-exclusive-mavic-pro-drone Yorum Yaz
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