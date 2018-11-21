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Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi

Web tabanlı müzik servisi olan Deezer'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Apple Watch uygulaması güncellendi. Daha işlevsel bir hale gelen uygulamanın detayları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta Spotify, Apple Watch için tasarladığı uygulamasını kullanıma sunmuştu. Onun hemen ardından Deezer'da bir atak yaptı ve Apple'ın akıllı saatleri için geliştirdiği uygulamasına yeni bir güncelleme yaptı.

Uygulama daha işlevsel hale geldi

Apple Watch'daki Deezer'ın uygulaması bir süredir varlığını sürdürüyor, ancak 2.0 versiyonunun güncellemesi bazı önemli değişiklikler getiriyor. Örneğin, güncellenmiş uygulama ile kullanıcılar, son zamanlarda çalınan parçalara ve favorilere doğrudan erişim sağlayabilme şansına sahipler. Ayrıca Deezer'ın müzik keşif seçeneği olan "Flow" özelliği de güncelleme ile birlikte sunuluyor.
Deezer'ın Genel İçerik ve Ürün Sorumlusu Alexander Holland konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Şahsen dinlemek istediğim müziği bulmaya çalışırken zaman kaybetmekten hoşlanmıyorum. Şimdi Apple Watch'daki yeni Deezer uygulamasıyla en sevdiğim şarkıları doğrudan ana sayfadan çalabiliyorum." ifadelerini kullandı. Apple Müzik ve Spotify, müzik akışı açısından pazarda lider konumda. Deezer'ın bu güncelleme ile birlikte rakiplerine yetişip yetişemeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.cultofmac.com/591604/deezer-tries-to-outdo-spotify-with-upgraded-apple-watch-app/ Yorum Yaz
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defected 5 ay
4. nesil apple watch 500 türk lirasına satıldığı zaman indirip bakarız
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MaitreSkiLL 5 ay
Deezer apple müzik ve spotify’e göre arayüz olarak vs üstün fakat türkçe müzik çok az. Güncel müziklerin neredeyse hiçbiri yok önce bu konuda birşey yapsınlar
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DH Misafiri 6 ay
Apple İphone 7 plus kullanırken hep lisanlı programlar satın almak zorunda kalıyordum geçen yıl telefon patlayınca Android e geçtim pc de ve telefonda hep kırılmış yazılım kullanıyorum Aylık masraflarım resmen düştü
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