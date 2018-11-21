Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi

Geçtiğimiz hafta Spotify, Apple Watch için tasarladığı uygulamasını kullanıma sunmuştu. Onun hemen ardından Deezer'da bir atak yaptı ve Apple'ın akıllı saatleri için geliştirdiği uygulamasına yeni bir güncelleme yaptı.

Uygulama daha işlevsel hale geldi

Apple Watch'daki Deezer'ın uygulaması bir süredir varlığını sürdürüyor, ancak 2.0 versiyonunun güncellemesi bazı önemli değişiklikler getiriyor. Örneğin, güncellenmiş uygulama ile kullanıcılar, son zamanlarda çalınan parçalara ve favorilere doğrudan erişim sağlayabilme şansına sahipler. Ayrıca Deezer'ın müzik keşif seçeneği olan "Flow" özelliği de güncelleme ile birlikte sunuluyor.

https://www.cultofmac.com/591604/deezer-tries-to-outdo-spotify-with-upgraded-apple-watch-app/

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Deezer'ın Genel İçerik ve Ürün Sorumlusukonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Şahsen dinlemek istediğim müziği bulmaya çalışırken zaman kaybetmekten hoşlanmıyorum. Şimdi Apple Watch'daki yeni Deezer uygulamasıyla en sevdiğim şarkıları doğrudan ana sayfadan çalabiliyorum." ifadelerini kullandı.ve, müzik akışı açısından pazarda lider konumda. Deezer'ın bu güncelleme ile birlikteyetişip yetişemeyeceğini ise zaman gösterecek.