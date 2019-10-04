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    İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü

    OnePlus'ın gelecek sene piyasaya süreceği yeni amiral gemisi telefonunun ilk görselleri gün ışığına çıktı. OnePlus 8 olarak adlandırılması beklenen cihaz delikli ekrana sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 7T tanıtılalı henüz birkaç gün olmuşken OnePlus 8 hakkındaki söylentiler internette dolanmaya başladı bile. Gelecek yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonun render görselleri yayınlandı. @OnLeaks ve CashKaro.com iş birliği ile paylaşılan görseller şirketten sızdırılan mühendislik çizimlerini temel alıyor.
    Ayrıca Bkz. "Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun"
    OnePlus 8, 160.2 x 72.9 x 8.1 mm boyutlarında. Arka kamera çıkıntısında ise kalınlık 9.1 mm'ye yükseliyor. Cihaz muhtemelen 6.5 inç ekran ile piyasaya sürülecek. Görseller akıllı telefonun kavisli tasarım ile geleceğini gösteriyor. Delikli ekrana sahip olduğu için de yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak.

    64 megapiksel kamera ile gelebilir

    OnePlus 8'in arkasında dikey üçlü kamera sistemi göreceğiz ancak detayları henüz bilinmiyor. Şirket cihazda 64 megapiksel kamera sensörüne yer verebilir. Ayrıca telefonda kablosuz şarj özelliği de olacak. Gücünü ise Snapdragon 865 yonga setinden alacağı belirtiliyor.
    Çinli şirket muhtemelen cihazın OnePlus 8 Pro adında daha gelişmiş bir versiyonunu da satışa sunacak. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefon kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.


    https://cashkaro.com/blog/exclusive-oneplus8-renders/113414 Yorum Yaz
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    PeYLeR. 6 gün en beğenilen
    Açılır kapanır kamera sistemi kullanışlı değil. Delik centik tasarımı görsel olarak hoş değil. İlla yüzde yüz ekran olacak arzusundan vazgesilsin artık. Fazla zorlamaya gerek yok Meizu 16s gibi bir tasarım en ideali bence.
    Açılır kapanır kamera sistemi kullanışlı değil. Delik centik tasarımı görsel olarak hoş değil. İlla yüzde yüz ekran olacak arzusundan vazgesilsin artık. Fazla z...
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    Ussuz 6 gün
    Bu firmalarda az çakal değil. Başta apple yapıyordu şimdi başka firmalara da sıçradı. Öyle bir duvar kağıdı seçiyorlar ki çentik delik cart curt belli olmuyor
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    al-ozaria 6 gün
    Şükür ön kamera doğru yere yerleştirilmiş bir model daha gördük.
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    PeYLeR. 6 gün en beğenilen
    Açılır kapanır kamera sistemi kullanışlı değil. Delik centik tasarımı görsel olarak hoş değil. İlla yüzde yüz ekran olacak arzusundan vazgesilsin artık. Fazla zorlamaya gerek yok Meizu 16s gibi bir tasarım en ideali bence.
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    onkuba 6 gün PeYLeR.
    Neresi kullanışlı değil acaba? Ben 2 aydır kullanıyorum. Hiç bir olumsuz yanını görmedim.
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    Elsa 5 gün PeYLeR.
    Kullanışlı değil mi? Kullandın mı ki?
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    WoXeD 4 gün PeYLeR.
    popup gayet güzel ve kullanışlı beğenmiyorsanız almazsınız.
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    carloska 6 gün
    One plus 1 kullanırken telefonun yazılımı çökünce yeni yüklediğim yazılımda 2g modem dosyaları olmadığı için 3g kullanmak zorunda kalmıştım o zamanlar 3g şebekesine çok iyi olmadığı için yok pahasına satmak zorunda kaldım.. biraz araştırınca Türkiye de ve Avrupa da benzer sorunlar yaşayan bi çok kullanıcı olduğunu gördüm o günden bu yana bu markaya hiç sempatim yok..daha sonra xioami redmi note 3 pro kullanmaya başladım.. hardbrick olsa bile 5 dolarlık deepflashcable ile fabrika romu atabiliyoruz.. o yüzden telefon alırken yazılım desteğine dikkat edin yoksa donanım çöp olur..
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