İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü

OnePlus 7T tanıtılalı henüz birkaç gün olmuşken OnePlus 8 hakkındaki söylentiler internette dolanmaya başladı bile. Gelecek yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonun render görselleri yayınlandı. @OnLeaks ve CashKaro.com iş birliği ile paylaşılan görseller şirketten sızdırılan mühendislik çizimlerini temel alıyor.

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OnePlus 8, 160.2 x 72.9 x 8.1 mm boyutlarında. Arka kamera çıkıntısında ise kalınlık 9.1 mm'ye yükseliyor. Cihaz muhtemelen 6.5 inç ekran ile piyasaya sürülecek. Görseller akıllı telefonun kavisli tasarım ile geleceğini gösteriyor. Delikli ekrana sahip olduğu için de yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak.

64 megapiksel kamera ile gelebilir

OnePlus 8'in arkasında dikey üçlü kamera sistemi göreceğiz ancak detayları henüz bilinmiyor. Şirket cihazda 64 megapiksel kamera sensörüne yer verebilir. Ayrıca telefonda kablosuz şarj özelliği de olacak. Gücünü ise Snapdragon 865 yonga setinden alacağı belirtiliyor.

Çinli şirket muhtemelen cihazın OnePlus 8 Pro adında daha gelişmiş bir versiyonunu da satışa sunacak. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefon kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.

https://cashkaro.com/blog/exclusive-oneplus8-renders/113414