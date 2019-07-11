Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek

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Oyunları, hackerlardan koruyan ve cracklenmesini engelleyen Denuvo anti tamper teknolojisinin en yeni sürümü Denuvo 6.0 kırıldı. Denuvo 6.0 ile korunan Total War: Three Kingdoms’ın crack dosyaları internete düştü.

Denuvo’nun önceki sürümlerinde olduğu gibi 6.0 sürümü de korsanlara yenik düştü. Denuvo, açıkları kapattığı bir güncelleme çıkaracaktır fakat bu güncelleme, yalnızca yeni yayınlanacak oyunlarda işe yarayacak.

Denuvo 6.0 ile korunan Anno 1800, Mortal Kombat 11, F1 2019, Heavy Rain ve daha pek çok güncel oyunun internete düşmesi bekleniyor.

Denuvo 6.0 anti-tamper teknolojisi, oyunlarda performans kaybına neden oluyor. Oyunu satın alanlar dahi Denuvo’nun kaldırılmasını talep ediyor. Bathesda, Rage 2 oyunun kırılmasının ardından güncelleme yayınlamış ve Denuvo korumasını kaldırmıştı. Total War: Three Kingdoms’ın da yeni güncellemeler ile Denuvo’yu tamamen kaldırması bekleniyor.

Irdeto, açıkları kapamak ve yeni oyunların cracklenmesini önlemek için kolları sıvadı. Irdeto, oyunları geliştiren firmalara kalıcı koruma garantisi vermiyor fakat oyunun piyasaya sürüldüğü ilk 24 saatte kırılamayacağını belirtiyor. Denuvo 6.0, geliştiricilere çok daha uzun süre koruma sağladı.