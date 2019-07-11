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Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek

Oyunların cracklenmesini engellemek amacıyla geliştirilen Denuvo 6.0 teknolojisi kırıldı. Korsanların ilk hedefi Total War: Three Kingdoms oyunu oldu. İşte detaylar:
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
5,2b
153
21
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek
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Oyunları, hackerlardan koruyan ve cracklenmesini engelleyen Denuvo anti tamper teknolojisinin en yeni sürümü Denuvo 6.0 kırıldı. Denuvo 6.0 ile korunan Total War: Three Kingdoms’ın crack dosyaları internete düştü.

Denuvo’nun önceki sürümlerinde olduğu gibi 6.0 sürümü de korsanlara yenik düştü. Denuvo, açıkları kapattığı bir güncelleme çıkaracaktır fakat bu güncelleme, yalnızca yeni yayınlanacak oyunlarda işe yarayacak.

Denuvo 6.0 ile korunan Anno 1800, Mortal Kombat 11, F1 2019, Heavy Rain ve daha pek çok güncel oyunun internete düşmesi bekleniyor.

Denuvo 6.0 anti-tamper teknolojisi, oyunlarda performans kaybına neden oluyor. Oyunu satın alanlar dahi Denuvo’nun kaldırılmasını talep ediyor. Bathesda, Rage 2 oyunun kırılmasının ardından güncelleme yayınlamış ve Denuvo korumasını kaldırmıştı. Total War: Three Kingdoms’ın da yeni güncellemeler ile Denuvo’yu tamamen kaldırması bekleniyor.

Irdeto, açıkları kapamak ve yeni oyunların cracklenmesini önlemek için kolları sıvadı. Irdeto, oyunları geliştiren firmalara kalıcı koruma garantisi vermiyor fakat oyunun piyasaya sürüldüğü ilk 24 saatte kırılamayacağını belirtiyor. Denuvo 6.0, geliştiricilere çok daha uzun süre koruma sağladı.


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fantomasds 2 sa. en beğenilen
Oyunları 20-30 lira arası gibi bedele satın kimse uğraşmaz krekle v.s. ile. Oyun çalışmadı işletim sistemi dosyası bozuldu hadi tekrar Windows kur falan 25 yaş üstü için uğraşılmayacak işler.
Oyunları 20-30 lira arası gibi bedele satın kimse uğraşmaz krekle v.s. ile. Oyun çalışmadı işletim sistemi dosyası bozuldu hadi tekrar Windows kur falan 25 yaş ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
puandorg 4 dk.
Çok sabırlıyımdır. Beklediğim bir oyun olsa bile 1 yıl beklerim, fiyatı düşer gider alırım. Hiç kasamam kendimi crack ile. Crack haksızlık ve emek hırsızlığıdır.
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LGatakan 28 dk.
Şimdi 400 liradan Anno satanlar düşünsün




Ben FM 19 istiyorum.
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Innerpeace 31 dk. yeni yorumcu Chromosty
Neyse küçük kardeşim, hak yemeye devam et sen.
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QuexSeeL 1 sa.
Millet aldığı oyun daha performanslı olması için cracklensin diye bekler oldu. Görüldüğü gibi bu işin çözümü böyle zorlayıcı araya giren 3. sistemler değil. Ya bulut sistemi ya da xbox steam/epic ps gibi firmaların kurdukları abonelik sistemine dahil olmak ortak havuz içinde yer almak. Her firma kendi abonelik sistemi bir yere kadar dayanır sonrası 1 2 sisteme abonelik gerisi yine crack dünyası olacaktır. Bulut sistemine daha çok çok var.
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DH Misafiri 1 sa.
ps4 kırılmıyor yani istenilse herşey yapılır imkansız değil ama oyunlar fahiş fiyatında üzerindeyken yaşasın warez <3
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fantomasds 2 sa. en beğenilen
Oyunları 20-30 lira arası gibi bedele satın kimse uğraşmaz krekle v.s. ile. Oyun çalışmadı işletim sistemi dosyası bozuldu hadi tekrar Windows kur falan 25 yaş üstü için uğraşılmayacak işler.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Spider_hip 1 sa. fantomasds
Haklısınız elbette ama orjinal alanların bazıları bile denuvo'nun aşırı işlemci kullanımından ötürü isyan edip orjinal yerine crackli ile oynuyor :) Bazı firmalar oyunları kırıldıktan sonra güncelleme ile denuvo'yu kaldırıyor, bazıları kaldırmıyor. Ben yinede bu alım gücü düşüklüğümüze rağmen Türkiye'de ki orjinal oyun kullanımını iyi buluyorum. Yani gücümüz yetse bu oran kat kat artacaktır. Sadece bazı korsanı savunup, orjinal alanlara çirkin laflar atanlar hala ne yazık ki var. Yani tamam crackli kullan ama yanlış olduğunu bil de kullan, yani bir de bununla övünüp, orjinal alanlara laf atmak ahlaksızlık. Sonuçta crackli kullanmak çalmak mı çalmak. Burası işin gerçeği.
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labtek38 2 sa.
24 saat mi garanti veriyormuş? Ve bunun İçin para mı veriyor oyun şirketleri?
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Tunahan Şirin LEGTN 31 dk. labtek38
Oyunlar en fazla çıktığı gün satar. Adamın oyunu çıktığı gibi kırılırsa bu sefer hiç çıkamaz.
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S.Vettel 2 sa.
F1 ' i 2015den beri hep düzenli alıyordum ilk çıktığında ama artık gerek yok son 3 senenin oyunu benzer geçen seneki ile aynı oyun, multiplayer oynamıyorum zaten güzel haber olmuş beğenirsek indirimde alırız yine 30 liraya ama 92 lira hakketmiyor gözümde.
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warchief46 3 sa.
Codex, aslında Denuvo'nun kendi versiyon isimlendirmesi yok, v5.0, v5.5, V6.0 gibi versiyonlar bizim isimlendirmemiz diye not düşmüş.
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