Dergilik uygulaması Galaxy S9 ve Note 9 hediye ediyor

Dergi ve gazeteleri dijital ortamda bir araya getiren Dergilik uygulaması çekiliş ile telefon ve tablet hediye ediyor.

Turkcell'in başlattığı kampanya ile 15 Aralık'a kadar uygulama üzerinden dergi indiren 35 şanslı kullanıcı, ödüllerin sahibi olacak. Çekiliş sonucunda 5 kişi Samsung Galaxy Note 9, 15 kişi Galaxy S9 ve 15 kişi de T-Tablet kazanacak.

Kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar bir günde en fazla 10, 2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek. Çekilişe tüm mobil operatör kullanıcıları katılabilecek. Uygulamayı ilk kez indirip giriş yapan tüm Turkcelliler 1 GB hediye internetin sahibi olacak.

Yerel gazeteleri de dijital ortama taşıyor

Dergilik uygulamasında 1500'den fazla dergi ve 85 gazete yer alıyor.geliyor. Ayrıca Anadolu’da yayınlanan yerel gazeteleri de okuyucularına ulaştıran Dergilik, yerel gazetelerin ürettiği içeriklerin dijital ortamda paylaşılarak Anadolu’nun sesinin tüm Türkiye’de duyulmasına önayak oluyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasında dileyen aylık abone ve tekil satış seçenekleri bulunuyor.