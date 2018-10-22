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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dergilik uygulaması Galaxy S9 ve Note 9 hediye ediyor

Dergilik, okuma tutkunlarına sürpriz hediyeler sunuyor. Uygulama üzerinden dergi indiren kullanıcılar, çekiliş sonucunda Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 9 ve T-Tablet kazanacak.
7 ay
5,7b
1
5
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dergi ve gazeteleri dijital ortamda bir araya getiren Dergilik uygulaması çekiliş ile telefon ve tablet hediye ediyor.
Turkcell'in başlattığı kampanya ile 15 Aralık'a kadar uygulama üzerinden dergi indiren 35 şanslı kullanıcı, ödüllerin sahibi olacak. Çekiliş sonucunda 5 kişi Samsung Galaxy Note 9, 15 kişi Galaxy S9 ve 15 kişi de T-Tablet kazanacak.
Kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar bir günde en fazla 10, 2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek. Çekilişe tüm mobil operatör kullanıcıları katılabilecek. Uygulamayı ilk kez indirip giriş yapan tüm Turkcelliler 1 GB hediye internetin sahibi olacak.

Yerel gazeteleri de dijital ortama taşıyor

Dergilik uygulamasında 1500'den fazla dergi ve 85 gazete yer alıyor.geliyor. Ayrıca Anadolu’da yayınlanan yerel gazeteleri de okuyucularına ulaştıran Dergilik, yerel gazetelerin ürettiği içeriklerin dijital ortamda paylaşılarak Anadolu’nun sesinin tüm Türkiye’de duyulmasına önayak oluyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasında dileyen aylık abone ve tekil satış seçenekleri bulunuyor.

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korayalttantire 7 ay en beğenilen
Tuh ya, neden bu haberi yaptiniz ki? Kazanma sansim kalmadi simdi. DH oluculeri 100'er tane hesapla yagmalamaya baslar uygulamayi.
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olağan_şüpheli 7 ay
2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek.



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DH Misafiri 2 ay
Bana geldi ama ne yazıkki kartım yok ne yapmalıyım
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crazy585858 7 ay
Boşuna katılmayın.. Sonra umut bağlayıp üzülüyoruz ben de dahil.. Ülkemizde canlı yayında random.org gibi siteler ile çekiliş yapan gearbest teknobiyotik gibi kanallar dışında bu tür çekilişler hiçbir zaman sana bana çıkmaz. Şimdiden o telefonların tabletlerin çıkacağı çalışanların arkadaşları vs. bellidir. Belki 1-2 tane dandik tableti verirler gôstermelik o kadar. Maalesef ülkecek ahlakımız bozuk.. Hatta geçenlerde konusu vardı istisnasız her markanın çekilişinde bolca bulunan ve ne hikmetse hep kazanan kişiler vardı birisi ifşalamıştı.. Çetemidir nedir artık bilemedim.. Ülkecek çekiliş gibi birşeye bile umut bağlayamıyoruz onda bile hak yiyorlar.
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olağan_şüpheli 7 ay
2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek.



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simbolmina 7 ay
Bir ay boyunca her gün 10 dergi indirmek..
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korayalttantire 7 ay en beğenilen
Tuh ya, neden bu haberi yaptiniz ki? Kazanma sansim kalmadi simdi. DH oluculeri 100'er tane hesapla yagmalamaya baslar uygulamayi.
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