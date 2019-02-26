Detective Pikachu filminin ikinci fragmanı yayınlandı

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Detective Pikachu filmi için artık yalnızca iki buçuk ay gibi çok kısa bir zaman kaldı. Filmin tanıtımlarına hız kesmeden devam eden yapımcı stüdyo Warner Bros. ikinci uzun fragmanı da bugün YouTube üzerinden yayınladı.140 saniye uzunluğundaki fragman gerçekten de her şeyiyle etkileyici olmuş. Ancak sosyal medyadaki yorumlara baktığımızdayönünde bazı eleştiriler olduğunu görüyoruz. Filmin izleyicileri şaşırtması gereken birçok sahnesi şimdiden fragmanda verilmiş. Eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa videoyu izlemeden önce bir kez daha düşünmenizde fayda var.Pokemon Detective Pikachu, Nintendo 3DS'in popüler oyunu Detective Pikachu'dan uyarlanmış. Warner Bros Pictures'ın 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi olma özelliğini taşıyor. Ancak Detective Pikachu; konusu, karakterleri ve Ryan Reynolds tarafından seslendirilen Pikachu'suyla hayal edilenden çok daha farklı bir yapıya sahip."Herkesin bildiği Pokémon ilk gerçek-aksiyon filmi ile ekranlara geliyor. Bir fenomen haline gelen ikonik POKÉMON Dedektif Pikachu karakterini Ryan Reynolds seslendiriyor. POKÉMON hayranları daha önce hiç böyle bir filmi tecrübe etmedi.Film özel dedektif Harry Goodman’in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Onu bulmak ise 21 yaşındaki oğlu Tim ve Harry’nin ortaği dedektif Pikachu’ya düşüyor."Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film,