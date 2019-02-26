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Detective Pikachu filminin ikinci fragmanı yayınlandı

Dünyanın en popüler serilerinden birisi olan Pokemon'un ilk canlı-aksiyon filmi önümüzdeki mayıs ayında izleyicilerle buluşacak. Filmin bugün yayınlanan ikinci fragmanı da oldukça enteresan görünüyor.
2 ay
3,2b
1
9
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Detective Pikachu filmi için artık yalnızca iki buçuk ay gibi çok kısa bir zaman kaldı. Filmin tanıtımlarına hız kesmeden devam eden yapımcı stüdyo Warner Bros. ikinci uzun fragmanı da bugün YouTube üzerinden yayınladı.

Türkçe altyazılı ikinci fragman:


140 saniye uzunluğundaki fragman gerçekten de her şeyiyle etkileyici olmuş. Ancak sosyal medyadaki yorumlara baktığımızda fragmanın biraz fazla içeriğe yer verdiği yönünde bazı eleştiriler olduğunu görüyoruz. Filmin izleyicileri şaşırtması gereken birçok sahnesi şimdiden fragmanda verilmiş. Eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa videoyu izlemeden önce bir kez daha düşünmenizde fayda var.

Pokemon Detective Pikachu, Nintendo 3DS'in popüler oyunu Detective Pikachu'dan uyarlanmış. Warner Bros Pictures'ın 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi olma özelliğini taşıyor. Ancak Detective Pikachu; konusu, karakterleri ve Ryan Reynolds tarafından seslendirilen Pikachu'suyla hayal edilenden çok daha farklı bir yapıya sahip.

Warner Bros'un film hakkında yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Herkesin bildiği Pokémon ilk gerçek-aksiyon filmi ile ekranlara geliyor. Bir fenomen haline gelen ikonik POKÉMON Dedektif Pikachu karakterini Ryan Reynolds seslendiriyor. POKÉMON hayranları daha önce hiç böyle bir filmi tecrübe etmedi.

Film özel dedektif Harry Goodman’in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Onu bulmak ise 21 yaşındaki oğlu Tim ve Harry’nin ortaği dedektif Pikachu’ya düşüyor."

Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek. 

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erhan850 2 ay en beğenilen
ryan reynolds iyi güzel seslendirmiş tamam da ses tonunun çok tanıdık olduğundan mıdır nedir bir türlü birleştiremiyorum filmdeki pikachuyla. konuşunca pikachu değilde gözünün önüne ryan reynolds geliyor insanın deadpool falan. bence farklı bir ses sanatçısı düşünülmeliydi.
ryan reynolds iyi güzel seslendirmiş tamam da ses tonunun çok tanıdık olduğundan mıdır nedir bir türlü birleştiremiyorum filmdeki pikachuyla. konuşunca pikachu ...
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seyidkutub 2 ay
Ryan reynold un yaveri olsaymış pikachu ve seslendirmen de farklı olsaydı çok muhteşem bişey izlerdik. Ama bu hâli de gayet güzel.
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Glorfindel1907 2 ay
Filmi sinemada izlemem tarzım değil ama mewtwo'yu görmek güzel, Saçma sapan hallere sokmazlar umarım
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darkdiva 2 ay
live action filmdeki efektleri animedeki ile kıyaslamak ve olmamış demek. Bizim millet iyi kafa yaşıyor gerçekten.
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Legend_84 2 ay
Film şehir yerine tipki eski cizgi filmdeki dogada gecse daha ilgi cekici olabilirdi, pikachuyu ve diger pokemonlari goktelenlerin arasinda gormek tuhaf olmus .
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Statistik 2 ay
Pikachu korkunç olmuş!
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mu5tafa 2 ay
Siyahi başrolde koymuşlar. Her şey tamam. Oscara aday olur en kötü.
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maxmania 2 ay
cgi' lar çok göze batıyor. pokemon anime ve oyunlarındaki hava gitmiş de sanki yerine sci-fi uzaylıları gelmiş gibi duruyor. fragmanda da zaten büyük sürprizleri peşpeşe koymuşlar, izlemenin kalan heyecanını da sildiler.
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mehmedaltair 2 ay
Susun beyler Deadpool konuşuyor konuş Deadpool
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erhan850 2 ay en beğenilen
ryan reynolds iyi güzel seslendirmiş tamam da ses tonunun çok tanıdık olduğundan mıdır nedir bir türlü birleştiremiyorum filmdeki pikachuyla. konuşunca pikachu değilde gözünün önüne ryan reynolds geliyor insanın deadpool falan. bence farklı bir ses sanatçısı düşünülmeliydi.
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