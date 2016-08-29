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Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Detroit Electric spor modeli SP:01'i piyasaya sürmeye hazırlanırken şirketin 2019 yılı için sedan ve sonrasında SUV model geliştirdiği ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Detroit Electric her ne kadar Tesla'nın ayak izlerini takip etmediğini belirtse de şirketin uzun dönem planlarının yer aldığı son raporlar bu durumun tersini işaret ediyor. Norveçli web sitesi Rb.no'ya göre elektrikli araç üreticisi 2019 yılında tamamen elektrikli lüks sedan modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modelin hemen sonrasında ise firma SUV aracını piyasaya sürecek.
Apple ve Lotus eski yöneticilerinden olan şirketin CEO'su Albert Lam Norveç'te Detroit Electric'in planlarından bahsederken 2015 yılında sınırlı sayıda üretileceği duyurulan SP:01 spor aracının yanına yeni modellerin daha kazandırılacağını açıkladı. SP:01'in bu yılın sonlarına doğru piyasada yer alması beklenirken firma şirket çoktan planları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda piyasaya sunacağı 2 yeni model üzerinde çalışmalara başlamış.
Şu an için elektrikli sedan ve SUV araçlar hakkında herhangi bir bilgi yer almazken, Lam'ın açıklamalarına göre şirket SP:01'de olduğu gibi Lotus altyapısı üzerine aracı oluşturmak yeni araçlarının paylaşacağı ortak platformu kendisi baştan geliştirecek. Piyasaya sürüldükleri zaman Detroit Electric iki modelin yılda 50-60 binlik satış rakamlarına ulaşmasını bekliyor.

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sniper23 3 yıl en beğenilen SONEKTRA
SONEKTRA


sniper23

Evt S1'den çalıntı tasırım sanki
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


SONEKTRA

Hacettepeyenin yaptığı elektrikli arabaya hala çıkmadı keşke birileri desteklese bunu alacağıma onu alırım


EVT firması 2016 Mart başlarında siteyi kapattı yani battı. Link burda evtmotor.com.tr/...

Arkadaş bu skandal değildirde nedir üzücü çok üzücü yani sen o kadar uğraş mükemmel bir araba yap kimse desteklemesin buna hiçbişey denmez acı verici

Burası Türkiye. Başarının cezası; şanslı isen alnının ortasına bir mermidir, değilsen sürünürsün veya esrarengiz bir şekilde kaybolursun.

Biz olaya buz gibi su içtik zaten, soğuk sular çoktan geldi de gitti de...

Tabi bizim devletin her şeyi tasarlanmış, prototipi hazır bir şeye destek olması yerine(EVT S1'e) gidipte Saab 9-3'ün fikri mülkiyetine 40 milyon $ yatırması da oldukça ilginçtir.
SONEKTRAsniper23Evt S1'den çalıntı tasırım sanki
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mhmtfrt. 3 yıl
EVT S1 dediniz de aklıma geldi 3 gen diye bi araç vardı sapmaz cars yapıyodu ona ne oldu bilen var mı?
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kadirirdem 3 yıl
hacettepe'nin arabasının olayına çok üzüldüm...
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BatuhanXxX 3 yıl
Elektrikli araç üretmek çok kolay oldu. Normal yakıtlı araç üretirken motor için büyük yatırım ve patent sorunları ile uğraşmak gerekiyor.
Şimdi ise Şase yi iç tasarımı hallettikten sonra, herhangi bir üreticiden kolaylıkla temin edilecek batarya ve motor yeterli. İkisininde patent sorunu yok.
Tesla bile bildiğimiz kalem pil kullanıyor. Ama kendine özel dizilimi var. Motor 100ps elektirik motorunu 150 Euro ya almak mümkün.
Hatta kaliteli 300 dolara motor takmak yeterli.
Tesla nin kendine özel elektrikli motorları var maliyeti 2000 dolar ama lakin 700ps e kadar çıkıyor gücü.
Uzun vadede çoğu ülke donanimsiz elektirikli araç üretecek seviyeye gelir.
Lakin otonom, yazılımsal, yeni teknolojiler içeren araçları Türkiye gibi ülkelerin üretmesi zor.
Elektirikli araçlar büyük devrim ama petrol firmaları ve ekonomi dengesi için yavas geçiş olacak gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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suslu76 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX

Elektrikli araç üretmek çok kolay oldu. Normal yakıtlı araç üretirken motor için büyük yatırım ve patent sorunları ile uğraşmak gerekiyor.





Şimdi ise Şase yi iç tasarımı hallettikten sonra, herhangi bir üreticiden kolaylıkla temin edilecek batarya ve motor yeterli. İkisininde patent sorunu yok.



Tesla bile bildiğimiz kalem pil kullanıyor. Ama kendine özel dizilimi var. Motor 100ps elektirik motorunu 150 Euro ya almak mümkün.



Hatta kaliteli 300 dolara motor takmak yeterli.



Tesla nin kendine özel elektrikli motorları var maliyeti 2000 dolar ama lakin 700ps e kadar çıkıyor gücü.





Uzun vadede çoğu ülke donanimsiz elektirikli araç üretecek seviyeye gelir.



Lakin otonom, yazılımsal, yeni teknolojiler içeren araçları Türkiye gibi ülkelerin üretmesi zor.



Elektirikli araçlar büyük devrim ama petrol firmaları ve ekonomi dengesi için yavas geçiş olacak gibi.





"The Tesla battery contains over 6800 3100mA 3.7V Panasonic 18650 Li-ion battery cells."
Yani bildigimiz AA pil degil ama yine bildigimiz 18650
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SONEKTRA 3 yıl
Hacettepeyenin yaptığı elektrikli arabaya hala çıkmadı keşke birileri desteklese bunu alacağıma onu alırım
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sniper23 3 yıl
Evt S1'den çalıntı tasırım sanki
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


SONEKTRA

Hacettepeyenin yaptığı elektrikli arabaya hala çıkmadı keşke birileri desteklese bunu alacağıma onu alırım


EVT firması 2016 Mart başlarında siteyi kapattı yani battı. Link burda evtmotor.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla
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