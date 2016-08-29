Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor

Detroit Electric her ne kadar Tesla'nın ayak izlerini takip etmediğini belirtse de şirketin uzun dönem planlarının yer aldığı son raporlar bu durumun tersini işaret ediyor. Norveçli web sitesi Rb.no'ya göre elektrikli araç üreticisi 2019 yılında tamamen elektrikli lüks sedan modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modelin hemen sonrasında ise firma SUV aracını piyasaya sürecek.

Apple ve Lotus eski yöneticilerinden olan şirketin CEO'su Albert Lam Norveç'te Detroit Electric'in planlarından bahsederken 2015 yılında sınırlı sayıda üretileceği duyurulan SP:01 spor aracının yanına yeni modellerin daha kazandırılacağını açıkladı. SP:01'in bu yılın sonlarına doğru piyasada yer alması beklenirken firma şirket çoktan planları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda piyasaya sunacağı 2 yeni model üzerinde çalışmalara başlamış.

Şu an için elektrikli sedan ve SUV araçlar hakkında herhangi bir bilgi yer almazken, Lam'ın açıklamalarına göre şirket SP:01'de olduğu gibi Lotus altyapısı üzerine aracı oluşturmak yeni araçlarının paylaşacağı ortak platformu kendisi baştan geliştirecek. Piyasaya sürüldükleri zaman Detroit Electric iki modelin yılda 50-60 binlik satış rakamlarına ulaşmasını bekliyor.