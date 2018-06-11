Microsoft'un E3 2018 etkinliğinde Devil May Cry 5 duyuruldu. Capcom tarafından geliştirilen oyun Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
Köklü aksiyon oyunlarından Devil May Cry'ın en son 5 yıl önce DmC: Devil May Cry oyunu yeni nesil konsollar için yayınlanmıştı. Devil May Cry 5'te serinin dördüncü oyunun ana karakteri Nero, bu oyunda da ana karakterimiz olacak.
Hikaye örgüsündeki olaylardan dolayı Nero'nun karakterinin ağırlaştığını, ergen tavrından koptuğunu görüyoruz. DMC'nin önemli karakterlerinden Dante'yi de fragmanda görebiliyoruz.
Devil May Cry 5, 2019'un bahar aylarında Xbox One, Playstation 4 ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.
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3-1-Reboot-4-2
Son oyunu merakla bekliyorum.
Geçen 3'ü oynadım pek zevk alamadım, atmosferi falan efsaneydi ama olsun.
Sıralamam:
1-2(videolarından gördüğüm kadarıyla 3'ten daha güzel. Hem Dante'nin ciddi hâli benim daha çok işime geliyor. )-Reboot(oynanış açısından daha eğlenceli bence)-3-4
Bir de cevap da veremeyip ikidir şikâyet ediyor ya.
Sen kalk God of war'da Kratos yok sununla oynayacaksin desinler. Var mi boyle bisey. Bir oyunun bir filmin en temel parcasi ana karakteridir. Hala daha Nero hala daha yok robot kol robor bilmem ne. Robot yumurtaliklari bile olsa neroyu sevmiyorum guzel kardesim sevmeyecem Dante yerine bana oynatmaya dayatilan hicbir karakteri sevmeyecem. Siz alin super robot kolla "degisim olmus vuhuuu" diye sevinin buyrun. Su oyunlarin da yeni oyunculari cekmek ugruna reboota gitmesine lanet olsun. Her seri ayni halti yapiyor. Ulan eski oyunculari dusunen yok ya. Taahhutlu aboneyiz olm biz. Adam yeni aboneye basiyor muthis firsatlari, taahhutlu olan yetim kaliyor sonra. Turk telekom gibi superonline gibi bu firmalarin alayi ya. Biktim lan.
God of War'un olayı ayrı. God of War'da şimdiye kadar yardımcı bir karakter kullanılmadı benim bildiğim ve Kratos solo bir karakter. Öyle kendisiyle eşit güçte, kendisiyle aynı tarafta bir kardeşi de yok bildiğime göre. God of War'suz Kratos olmaz ama bal gibi de Dante'siz DMC olur. Valla sevmeyeceksen oynamazsın birader. Daha oyun çıkmamış, bu kadar kasıntı eleştiri yapmak da neyin kafası? Millet 5. seriyi bekliyordu yıllardır. "Teşekkür edeceğinize eleştiriyorsunuz." diyen tiplere hak verdim bir an. Capcom oyunların satışından memnun olmadığı için Ninja Theory'e başvurmuştu, hatırlatırım. Sonra da ortaya DmC ile alakası olmayan bir oyun çıkmıştı. Adamlar eski oyuncuyu, yeni oyuncuyu düşünmez hani, kazanacağı paraları düşünür. Adamlar bu işi kalite için yapmıyor, hatırlatayım. Para için yapıyor.
Önce oyun hakkındaki kendi yorumumu yapayım. Bütün yorumları okumuş olmama rağmen ilk tepkim neyse o yorumu yapacam.
Bence iblisleri bütün insanların görme olayı, iblislerin böyle zombiler gibi yayılıp halka saldırması olayı çok güzel olmuş. Sanki açık dünya gibi. Düşünsenize olaydan haberdar olan sadece bizim iblis avcısı Dante ve saz arkadaşları değil. DMC1 ve 2 PC'ye çıkmış olmasına rağmen daha oynamadım, istek yok. Ama kalan bütün seriyi biliyorum. DMC4: SE hariç. 3. oyuna bakarak konuşacak olursak olay örgüsü sadece Dante, Lady ve Vergil'ın etrafında şekilleniyordu ki bunlar zaten iblislerin varlığından haberdar olan kişiler. Oyunda başka insan namına kişi yoktu yani çok kapalı bir alanda geçiyordu olay. 4. oyuna bakarsak orada da iblislerin varlığı biliniyor muydu bilinmiyor muydu emin değilim. Sadece bir tarikat vardı Order of the Sword, oranın üyeleri biliyordu ve en sonda Hell Gate açılınca iblisler her yere yayılmıştı ama o da yine belli bir alandaydı, iblisler, zombi gibi her yere yayılmamışlardı sanki. Son oyunda da iblislerin varlığı insanlar tarafından biliniyor muydu bilinmiyor muydu emin değilim amaaa bu oyunda olaya güvenlik güçleri de el atmış demek ki herkes iblislerin varlığından haberdar. Bence çok güncel bir oyun olmuş. Oyunun bu tarzını sevdim. Yalnız Nero'nun mekanik kolu tam bir fiyasko. Ben Nero'dan daha da gelişmiş bir Devil Bringer beklerdim. Adamlar mekanik kol takmış resmen.
Onun dışında baştan Nero yerde kıvranırken 2 kişi vardı sanki yerde kıvrananın Dante olduğunu sandım ama Dante için o vaziyet bence çok yıkık bir durum yani Dante oraları aşalı zaten çok oluyor. Bu arada Dante'yi sonda animedeki gibi motorla görünce bir de sonda "huhhuuu" dediğini görünce hypelandım bayağı.
Bence oyun güzel olacağa benziyor, güncel gibi ama DMC'nin klasik tarzına hiç gitmemiş. Yani DMC5'ten çok uzak bir oyun olmuş. Grafikler güzel gibi ama bence ne 2018 ne de 2019 oyunu için yeterli seviyede değil. Umarım RTX destekler. Onun dışında Trailer'dan ziyade tam oynanış videosunu görmek gerek ki adamakıllı bir yorum yapabilelim. Dante'nin her seride yanında bir karı olması gibi Nero da kapmış bir tane. Sanırım iş arkadaşı.
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