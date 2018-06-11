Microsoft'un E3 2018 etkinliğinde Devil May Cry 5 duyuruldu. Capcom tarafından geliştirilen oyun Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

Köklü aksiyon oyunlarından Devil May Cry'ın en son 5 yıl önce DmC: Devil May Cry oyunu yeni nesil konsollar için yayınlanmıştı. Devil May Cry 5'te serinin dördüncü oyunun ana karakteri Nero, bu oyunda da ana karakterimiz olacak.

Hikaye örgüsündeki olaylardan dolayı Nero'nun karakterinin ağırlaştığını, ergen tavrından koptuğunu görüyoruz. DMC'nin önemli karakterlerinden Dante'yi de fragmanda görebiliyoruz.

Devil May Cry 5, 2019'un bahar aylarında Xbox One, Playstation 4 ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.