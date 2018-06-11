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Devil May Cry 5 duyuruldu

Microsoft'un E3 2018 etkinliğinde Devil May Cry 5 duyuruldu. Capcom tarafından geliştirilen oyun Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. İşte Devil May Cry 5 fragmanı:
11 ay
2,7b
1
31
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft'un E3 2018 etkinliğinde Devil May Cry 5 duyuruldu. Capcom tarafından geliştirilen oyun Playstation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
Köklü aksiyon oyunlarından Devil May Cry'ın en son 5 yıl önce DmC: Devil May Cry oyunu yeni nesil konsollar için yayınlanmıştı. Devil May Cry 5'te serinin dördüncü oyunun ana karakteri Nero, bu oyunda da ana karakterimiz olacak.
Hikaye örgüsündeki olaylardan dolayı Nero'nun karakterinin ağırlaştığını, ergen tavrından koptuğunu görüyoruz. DMC'nin önemli karakterlerinden Dante'yi de fragmanda görebiliyoruz.
Devil May Cry 5, 2019'un bahar aylarında Xbox One, Playstation 4 ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

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Dante 10 ay en beğenilen
Daha kendi uyeliginde tutunmayi becerememis beceriksizlerin fake hesaplariyla ugrasmayin arkadaslar. Blokla gec. Bir tarafi yiyorsa gelsin gercek hesabiyla burada trolluk yapacagina. Tabii tekmeyi yemediyse
Daha kendi uyeliginde tutunmayi becerememis beceriksizlerin fake hesaplariyla ugrasmayin arkadaslar. Blokla gec. Bir tarafi yiyorsa gelsin gercek hesabiyla bur...
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BrokenDiamond 8 ay
Bu arada ben videonun başında çıkan taşşaklı iblise dikkat etmemişim.
Vergil'ın neden döndüğünü anlatan bir video izledim, adamın teorisine göre bu eleman Vergil olabilir ki ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Vergil'a uyan bir yapıda değil bu iblis, görüntüsüne bakılırsa tam bir kötülüğün merkezi/şeytani bir hava var ibliste.
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sp@wn 10 ay
Gelsin hele bir oynarız.
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Cute Hentai 10 ay
Sıralamam:
3-1-Reboot-4-2
Son oyunu merakla bekliyorum.
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BrokenDiamond 10 ay Cute Hentai
Valla 1-2'yi daha oynamadım ama ben de bir sıralama yapayım kendimce.
Geçen 3'ü oynadım pek zevk alamadım, atmosferi falan efsaneydi ama olsun.
Sıralamam:
1-2(videolarından gördüğüm kadarıyla 3'ten daha güzel. Hem Dante'nin ciddi hâli benim daha çok işime geliyor.
)-Reboot(oynanış açısından daha eğlenceli bence)-3-4
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Mutlak.Sıfır 10 ay
Oynayıp bitirmişimdir ama hiç bir zaman beni kendine çekememiştir bu seri, o dar mekanlara insanı mahkum eden bir yapısı var oyunun. Eskiden çok abartmışız bazı oyunları ve serileri.
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Dante 10 ay en beğenilen
Daha kendi uyeliginde tutunmayi becerememis beceriksizlerin fake hesaplariyla ugrasmayin arkadaslar. Blokla gec. Bir tarafi yiyorsa gelsin gercek hesabiyla burada trolluk yapacagina. Tabii tekmeyi yemediyse
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BrokenDiamond 10 ay Dante
Beceriksizlik ne alaka birader? Şaka mısın?
Forumda tutunmayı bir yetenek falan sanıyorsun galiba.
Bazen o kadar kanser tiplerle muhatap olursun ki kendini tutamayıp, kuralları ihlâl edersin. Bu da zamanla birikir ve sınırsızı yersin, bu kadar basit. Fazla övünülecek bir şey değil forumda tutunma olayı. Fake hesap mı? 2005 yılından beri fake hesabın ne demek olduğunu öğrenememiş, yazık. Zaten kendi cümlende belirtmişsin "Daha kendi üyeliğinde tutunmayı becerememiş beceriksiz." diye. Bu da demek oluyor ki eski hesabımı elimde tutamadığıma göre o hesabı artık kullanamıyorum, yok. Fake hesap dediğin hâli hazırda bir hesabın vardır, ban yemişsindir, başka hesap açıp forumda yazmaya devam edersin, ona denir. Hesabın sınırsız yedikten sonra açtığın hesap yeni hesaptır artık, fake hesap denmez. Ha tabi sen sınırlı süreli ban yememi kastettiysen bilemeyeceğim artık. Sen benimle uğraşamazsın zaten aslan. Merak etme.
Noldu, konuya giriş yaptığındaki atarı bana yapamamış, tek satırlık yazı yazmışsın. Yemedi mi?
Bir tarafım niye yemesin birader? Ayrıca trollük ne alaka? Uzun yazı yazmak trollük mü. Yürü git trollük neymiş anlamını öğren. 2005 yılından beri bu forumda olan adamın trollük kavramını öğrenememiş olması utanç verici bir şeydir. O internette heba ettiğin yıllara yazık.
Bilenler bilir, eski hesabımın nick'i Doppelgangbanger. Hesap dursaydı da her türlü gelirdim, senden mi korkacam yıkık herif.

Bir de cevap da veremeyip ikidir şikâyet ediyor ya.
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HeLLgaTe 10 ay
Yıllardır bir DMC fanı olarak merakla bekliyoruz :) DMC ölümsüzdür. Ama ana karakterin dante olmasını daha çok isterdim. Neroyu soktular dünyamıza dante arada gözüküyor
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Dante 10 ay
Kimse neden Nero bu oyunda buyuk oranda oynanabilir karakter olarak geldi diye sikayet etmiyor da neden robot kol oldu olmadi konusuluyor. Kolu molu birak toptan Neroyu istemiyorum. Dmc ilk oyundan beri hatim etmis olan herkesin de Nero'yu mantiken yadirgamasi gerekiyor. Kardesim DMC demek Dante demektir. 4. Oyun ilk ciktiginda da buradaydik yine ayni seyleri soyledim. Yuzum dustu bu sacma sapan ergenle oynayacagimizi gorunce. Sen kult olmus serinin koskoca (cidden koskoca, Dante gibi bir karakter oyun dunyasinda esi benzeri yoktur. Kratos dahil bana gore) ana karakterini hoppadanak degistiremezsin/bolusturemezsin yavrucum. Acik yani, kim bu cocuk neden bu cocukla oynuyorum kim yani. Bana "ama hikayeden dolayi blabla.." demeyin o hikaye sen nereye cekersen oraya gider ki DMC 4 resmen semi reboot bir oyun idi. Sadece Nero degil Dante yerine oynanabilir olacam diye onun yerine gececek kim varsa defolsun lan acikca soylemek gerek. Dante ile oynamadan gecen her saniye DMC'den uzaktir. Sen yine yap Neroyu, yap olay orgusune koy adami. Zaten allah gibi cutscene'lerin ile unlu bir oyunsun. Yardira yardira izleyelim Neroyu. Ama Dante'mi elimden alip Nero'yla oynayacaksin dedigin her saniye sana kufrediyorum Capcom. Lan Nero kim ya kim? Geldi basimiza bela oldu robot kol devil arm bilmem ne. Al kyrieni de yuru git cik ya bu dunyadan. Kyrie de ayri bi salak. Getirmisler Dead or alive tipinde bir salagi. Ona buna sasiriyor. Sinek ucsa aglayacak filan. Dmc bu mu Sparda askina? Trish'den cok Lady'den cok Kyrieyi gorduk lan oyunda.
Sen kalk God of war'da Kratos yok sununla oynayacaksin desinler. Var mi boyle bisey. Bir oyunun bir filmin en temel parcasi ana karakteridir. Hala daha Nero hala daha yok robot kol robor bilmem ne. Robot yumurtaliklari bile olsa neroyu sevmiyorum guzel kardesim sevmeyecem Dante yerine bana oynatmaya dayatilan hicbir karakteri sevmeyecem. Siz alin super robot kolla "degisim olmus vuhuuu" diye sevinin buyrun. Su oyunlarin da yeni oyunculari cekmek ugruna reboota gitmesine lanet olsun. Her seri ayni halti yapiyor. Ulan eski oyunculari dusunen yok ya. Taahhutlu aboneyiz olm biz. Adam yeni aboneye basiyor muthis firsatlari, taahhutlu olan yetim kaliyor sonra. Turk telekom gibi superonline gibi bu firmalarin alayi ya. Biktim lan.
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BrokenDiamond 10 ay Dante
Neden Nero'nun bu oyunda "büyük oranda" oynanabilir karakter olaral gelmesinden şikâyet edelim? Nero 4. oyunda oyunun yeni yıldızıydı zaten. 5. oyunda da bunun böyle olması garipsenecek bir şey değil. Senin istemene bakmıyor. Dante'nin zamanı geçti artık Sparda'nın torunlarının zamanı.
Hem Nero'nun ana karakter olması emo Dante'nin olmasından kat be kat iyidir. DMC 1 ve 2'yi oynamadım da oynamış olsaydım da yadırgamazdım. Niye yadırgayayım? DMC, Dante'den ibaret değil. DMC'yi DMC yapan atmosferi ve bitmek bilmeyen aksiyonudur. DMC demek Dante falan demek değildir, bunu aptal fangayler söyler sadece. Nero'yu yadırgayanlar da o kesimdir. Kusura bakma seni tatmin edemediğimiz için fangay arkadaş. Oyun ilk çıktığında da aynı şeyleri senin gibi tiplere karşı söyledim. Bal gibi de değiştirirler/bölüştürürler. DMC'de şimdiye kadar hep bir yardımcı karakter vardı. Bu 4. oyunda değişip Dante'nin yardımcı karakter olmasıyla sonuçlandı. Hepsi bu. Ah, yazık. Nero'nun kim olduğunu da bilmiyor. Nero, Vergil'ın oğlu. Öyle basit bir karakter değil yani, Dante'nin yeğeni. Dante'nin yeğeniyle ana karakter olarak oynamak çok da garip bir şey değil. O hikâye sen nereye çekersen oraya gitmez. DMC'nin kitabı çıktı, orada bazı detaylar olması lazım. Nero'nun, Vergil'ın çocuğu olduğu da o kitapta onaylandı. Ahahahaha çıldırıyorum böyle fangayleri görünce. Bundan sonra ana karakter Nero, kudur.
Kyrie son derece saf bir karakter. Nero'yla güzel uymuş bence. Bu kız iblis falan değil bizim elemanlar gibi rahat olamaz. Ayrıca bu bir oyun, film ve oyun gibi şeylerde karakterler her zaman abartılı olur. Çünkü oyunun ana hikâyesi değişti güzelim benim. Ayrıca DMC 4'ü, DMC 2'yi yapan ekip yaptı. Bu yüzden farkların olması normal.
God of War'un olayı ayrı. God of War'da şimdiye kadar yardımcı bir karakter kullanılmadı benim bildiğim ve Kratos solo bir karakter. Öyle kendisiyle eşit güçte, kendisiyle aynı tarafta bir kardeşi de yok bildiğime göre. God of War'suz Kratos olmaz ama bal gibi de Dante'siz DMC olur.
Valla sevmeyeceksen oynamazsın birader. Daha oyun çıkmamış, bu kadar kasıntı eleştiri yapmak da neyin kafası? Millet 5. seriyi bekliyordu yıllardır. "Teşekkür edeceğinize eleştiriyorsunuz." diyen tiplere hak verdim bir an.
Capcom oyunların satışından memnun olmadığı için Ninja Theory'e başvurmuştu, hatırlatırım. Sonra da ortaya DmC ile alakası olmayan bir oyun çıkmıştı. Adamlar eski oyuncuyu, yeni oyuncuyu düşünmez hani, kazanacağı paraları düşünür. Adamlar bu işi kalite için yapmıyor, hatırlatayım. Para için yapıyor.
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BrokenDiamond 10 ay
Yine saçma sapan yorum yapanlar doluşmuş. Durun şunlara bir ayar vereyim.

Önce oyun hakkındaki kendi yorumumu yapayım. Bütün yorumları okumuş olmama rağmen ilk tepkim neyse o yorumu yapacam.

Bence iblisleri bütün insanların görme olayı, iblislerin böyle zombiler gibi yayılıp halka saldırması olayı çok güzel olmuş. Sanki açık dünya gibi. Düşünsenize olaydan haberdar olan sadece bizim iblis avcısı Dante ve saz arkadaşları değil.
DMC1 ve 2 PC'ye çıkmış olmasına rağmen daha oynamadım, istek yok. Ama kalan bütün seriyi biliyorum. DMC4: SE hariç. 3. oyuna bakarak konuşacak olursak olay örgüsü sadece Dante, Lady ve Vergil'ın etrafında şekilleniyordu ki bunlar zaten iblislerin varlığından haberdar olan kişiler. Oyunda başka insan namına kişi yoktu yani çok kapalı bir alanda geçiyordu olay. 4. oyuna bakarsak orada da iblislerin varlığı biliniyor muydu bilinmiyor muydu emin değilim. Sadece bir tarikat vardı Order of the Sword, oranın üyeleri biliyordu ve en sonda Hell Gate açılınca iblisler her yere yayılmıştı ama o da yine belli bir alandaydı, iblisler, zombi gibi her yere yayılmamışlardı sanki. Son oyunda da iblislerin varlığı insanlar tarafından biliniyor muydu bilinmiyor muydu emin değilim amaaa bu oyunda olaya güvenlik güçleri de el atmış demek ki herkes iblislerin varlığından haberdar. Bence çok güncel bir oyun olmuş. Oyunun bu tarzını sevdim. Yalnız Nero'nun mekanik kolu tam bir fiyasko. Ben Nero'dan daha da gelişmiş bir Devil Bringer beklerdim. Adamlar mekanik kol takmış resmen.

Onun dışında baştan Nero yerde kıvranırken 2 kişi vardı sanki yerde kıvrananın Dante olduğunu sandım ama Dante için o vaziyet bence çok yıkık bir durum yani Dante oraları aşalı zaten çok oluyor.
Bu arada Dante'yi sonda animedeki gibi motorla görünce bir de sonda "huhhuuu" dediğini görünce hypelandım bayağı.

Bence oyun güzel olacağa benziyor, güncel gibi ama DMC'nin klasik tarzına hiç gitmemiş. Yani DMC5'ten çok uzak bir oyun olmuş. Grafikler güzel gibi ama bence ne 2018 ne de 2019 oyunu için yeterli seviyede değil. Umarım RTX destekler. Onun dışında Trailer'dan ziyade tam oynanış videosunu görmek gerek ki adamakıllı bir yorum yapabilelim. Dante'nin her seride yanında bir karı olması gibi Nero da kapmış bir tane. Sanırım iş arkadaşı.
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DH Misafiri 11 ay
Bu oyunu istiyorum!!!
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