Discord'a videolu arama ve ekran paylaşımı özelliği geliyor

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Oyunculara yönelik sesli iletişim uygulaması olarak piyasaya çıkan ve kısa sürede yüksek kullanıcı sayısına ulaşan Discord'a yeni özellikler ekleniyor. Oyunculara sesli ve yazılı iletişim imkanı sağlayan Discord uygulamasının hedefinde bu defa videolu sohbet var.

Discord'un resmi blogundan yayınlanan geliştirici günlüğünde videolu sohbet ve ekran paylaşımı özellikleri tanıtıldı. Kullanıcılar test programına kaydolarak bu özelliği hemen deneyebilecek.

Kullanıcılar videolu sohbet özelliğiyle bir arkadaşını arayabilecek veya grup oluşturup konferans konuşması yapabilecek. Konferanslar 10 kişiye kadar grupları destekleyecek. Videolu sohbet esnasında video penceresini küçültüp diğer arkadaşlarınızla da yazılı muhabbet edebileceksiniz.





Ekran paylaşımı özelliğiyle birlikte oyunlarınızı veya bilgisayarınızda yaşadığınız bir sorunu kolaylıkla arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Skype'tan farklı olarka yüksek kalitede ve yüksek kare/saniyelerde ekran paylaşımı yapılacak.

Teamspeak'i Tahtından Etti Sırada Skype Var

Discord kısa sürede oyuncuların sevilen uygulamalarından biri olmayı başardı. Discord'dan sonra sesli iletişim uygulaması olan Teamspeak'in kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşandı. Oyun severler hali hazırda videolu sohbetlerini Skype'ı kullanarak yapıyorlar. Discord'a videolu sohbet özelliğinin gelmesiyle birlikte Skype'ın kullanım oranı da düşecektir.

https://blog.discordapp.com/were-testing-video-chat-and-screen-share-with-5-of-players-today-c8ddb108ca31