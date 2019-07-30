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Disney, 2019 yılında gişe rekorlarını altüst etti

Disney, sadece yedi ayda bir yıl içerisinde en yüksek gişe hasılatı elde eden stüdyo rekorunu kırdı. Rekordaki en büyük pay, Avatar'ı devirmeyi başaran Avengers: Endgame'e ait.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel Sinematik Evreni ve Star Wars gibi markaların sahibi olan Disney, gişe rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. 2019 yılını şimdiye kadar inanılmaz verimli geçiren şirket, sadece yedi ayda tarihi bir rekora imza atmayı başardı. Walt Disney Stüdyoları, bir yıl içerisinde en yüksek gişe hasılatı elde eden stüdyo rekorunu kırdı.

Disney'in bu yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği toplam bilet satışı geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 7,67 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Şirket daha önce 2016 yılında 7,61 milyar dolar değerinde bilet satmış ve tarihin en verimli yılını geçirmişti. Yani 2019'da kendi rekorunu kırmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Once Upon a Time in Hollywood, gişede Aslan Kral'ın gerisinde kaldı"
Disney'in sadece yedi ayda böyle bir rekora imza atmış olması gerçekten de inanılmaz. Bir şirketin tek başına sinema sektörünü bu kadar ağır bir şekilde domine etmesi tarihte daha önce görülmemiş bir şey.

Konuyla ilgili CNN'e konuşan analist Paul Dergarabedian,"Disney'in küresel gişe hakimiyeti, sinema sektörünün en büyük markalarına sahip olursanız neler olacağını gösteren bir durum oldu. Ayrıca Disney'in içeriklerini devamlı olarak sinemaseverlerin aklında tutabilmesi de gerçekten de inanılmaz bir pazarlama başarısı olarak değerlendirilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin, The Lion King...


Disney'in sadece yedi ayda bu rekoru kırabilmesindeki en büyük etken elbette Avengers: Endgame oldu. Yaklaşık 2,8 milyar dolarlık bir gişe hasılatı elde eden Endgame, Avatar'ı geçip tarihin en yüksek hasılat yapan filmi olmayı başarmıştı.

Endgame haricinde ayrıca Captain Marvel (1,128 milyar), Aladdin (1,010 milyar), The Lion King (968 milyon) ve Toy Story 4 (919 milyon) de 2019'un en başarılı filmlerinden oldu. Son olarak Ralph Breaks the Internet ve Marry Poppins Returns de yine önemli gişe hasılatları elde etti.

Star Wars: The Rise of Skywalker ve Frozen 2 geliyor


Disney, 2019 yılının geri kalan beş ayı için de önemli planlara sahip. Star Wars: The Rise of Skywalker, Frozen 2 ve Maleficent 2 gibi merakla beklenen devam filmleri bu yıl içerisinde sinemaseverlerle buluşacak. Bu filmlerin de vizyona girmesiyle birlikte Disney'in 2019 yılı toplam gişe hasılatının 10 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor. 

https://www.theverge.com/2019/7/29/20734621/disney-record-breaking-2019-box-office-avengers-endgame-lion-king-aladdin-avatar Yorum Yaz
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blackzeros 3 sa. en beğenilen
vasatin zirve yaptigi, tırt neslin sonucu olarak gorulebilir bu kadar para kazanılması bunlardan.
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DH Misafiri 26 dk.
bunlar gene iyi emek var işin içinde. youtuburlara ne demeli saçma saçma videolar yapıp 12 yaş altı veletlerden para kazanan cahil takımına.(istisnalar var tabi)
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moondaye 3 sa.
Sanal zamanlarin cgi başarıları.
-kazaniyor mu para kazanıyor.
-oyunculukla alakalı ne var.
-Bu filme geleceksen oyunculuk beklemeyeceksin...
-Doğru.....
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blackzeros 3 sa. en beğenilen
vasatin zirve yaptigi, tırt neslin sonucu olarak gorulebilir bu kadar para kazanılması bunlardan.
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GAMBIT 4 sa.
Pixar'ı 7 milyar dolara, Marvel'ı da 4 milyar dolara satın almışlardı zamanında. Şimdi bir yılda neredeyse 10 milyar dolar hasılat yapacaklar. Müthiş bir iş başarısı gerçekten.
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