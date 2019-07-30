Disney, 2019 yılında gişe rekorlarını altüst etti

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"Once Upon a Time in Hollywood, gişede Aslan Kral'ın gerisinde kaldı"

Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin, The Lion King...

Star Wars: The Rise of Skywalker ve Frozen 2 geliyor

vegibi markaların sahibi olan Disney, gişe rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. 2019 yılını şimdiye kadar inanılmaz verimli geçiren şirket,tarihi bir rekora imza atmayı başardı. Walt Disney Stüdyoları,rekorunu kırdı.Disney'in bu yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği toplam bilet satışı geçtiğimiz hafta sonu itibarıylaseviyesine ulaşmış. Şirket daha önce 2016 yılında 7,61 milyar dolar değerinde bilet satmış ve tarihin en verimli yılını geçirmişti. Yani 2019'daDisney'in sadece yedi ayda böyle bir rekora imza atmış olması gerçekten de inanılmaz. Bir şirketin tek başına sinema sektörünü bu kadar ağır bir şekilde domine etmesi tarihte daha önce görülmemiş bir şey.Konuyla ilgili CNN'e konuşan analist Paul Dergarabedian,"Disney'in küresel gişe hakimiyeti,neler olacağını gösteren bir durum oldu. Ayrıca Disney'in içeriklerini devamlı olarak sinemaseverlerin aklında tutabilmesi de gerçekten deolarak değerlendirilmesi gerek." ifadelerini kullandı.Disney'in sadece yedi ayda bu rekoru kırabilmesindeki en büyük etken elbetteoldu. Yaklaşık 2,8 milyar dolarlık bir gişe hasılatı elde eden Endgame, Avatar'ı geçipolmayı başarmıştı.Endgame haricinde ayrıcavede 2019'un en başarılı filmlerinden oldu. Son olarakvede yine önemli gişe hasılatları elde etti.Disney, 2019 yılının geri kalan beş ayı için de önemli planlara sahip.vegibi merakla beklenen devam filmleri bu yıl içerisinde sinemaseverlerle buluşacak. Bu filmlerin de vizyona girmesiyle birlikte Disney'in 2019 yılı toplam gişe hasılatınınyaklaşması bekleniyor.