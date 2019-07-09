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Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney'in çektiği Mulan filminin resmi fragmanı yayınlandı

Disney'in en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Mulan tekrar beyaz perdeye geliyor. 2020 yılında gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Niki Caro oturuyor.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Walt Disney Feature Animation tarafından üretilen ve ülkemizde 1999 yılında gösterime girem Mulan filmi tekrar beyaz perdeye dönüyor. Disney merakla beklenen bu canlı aksiyon filminin 90 saniyelik resmi fragmanını yayınladı.

2020 yılında gösterime girecek

Tecrübeli yönetmen Niki Caro tarafından çekilen filmde Mulan karakterini Çinli oyuncu Yifei Liu canlandırıyor. Animasyon versiyonunda olduğu gibi, canlı aksiyon filminde de Mulan'ın sessiz bir kızdan, olağanüstü bir savaşçıya dönüşümüne şahit olacağız. Uzun sayılabilecek fragman bize aksiyon sahnelerinden de örnekler sunuyor.

Mulan'ın ilk canlı aksiyon filmi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Animasyon filmlerinin canlı versiyonlarının beyaz perdeye aktarılması çoğu zaman riskli bir iştir. Mulan'ın bu geçişte ne kadar başarılı olacağını film gösterime girince göreceğiz. Filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ise 17 Nisan 2020 olarak belirtilmiş durumda.

https://www.imdb.com/title/tt4566758/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emre1393 12 sa.
insanlar şaşırdı disney zenci veya meksikalı aktris kullanmayınca.
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