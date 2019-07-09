Disney'in çektiği Mulan filminin resmi fragmanı yayınlandı

Walt Disney Feature Animation tarafından üretilen ve ülkemizde 1999 yılında gösterime girem Mulan filmi tekrar beyaz perdeye dönüyor. Disney merakla beklenen bu canlı aksiyon filminin 90 saniyelik resmi fragmanını yayınladı.

2020 yılında gösterime girecek

Mulan'ın ilk canlı aksiyon filmi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Animasyon filmlerinin canlı versiyonlarının beyaz perdeye aktarılması çoğu zaman riskli bir iştir. Mulan'ın bu geçişte ne kadar başarılı olacağını film gösterime girince göreceğiz. Filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ise 17 Nisan 2020 olarak belirtilmiş durumda.

https://www.imdb.com/title/tt4566758/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1

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Tecrübeli yönetmentarafından çekilen filmde Mulan karakterini Çinli oyuncucanlandırıyor. Animasyon versiyonunda olduğu gibi, canlı aksiyon filminde de Mulan'ın sessiz bir kızdan, olağanüstü birdönüşümüne şahit olacağız. Uzun sayılabilecek fragman bizede örnekler sunuyor.