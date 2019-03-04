Microsoft, Android ve iOS platformları için yeni bir yarış oyunu geliştiriyor

Gelen haberler teknoloji devi Microsoft'un Android ve iOS platformları için yeni bir yarış oyununu piyasaya süreceği yönünde. Detaylar şimdilik kabataslak olsa da, yakında Forza Street adlı yarış oyununun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İki şirketin ilk projesi değil

GTPlanet tarafından ortaya çıkarılan bu bilgi, Forza blogunda yayınlanan: "İngiltere merkezli Studio Electric Square ile ortaklaşa geliştirilen Forza Street, çok çeşitli Windows 10, iOS ve Android cihazlarını desteklemek için sıfırdan inşa edildi." şeklindeki kısa süre sonra kaldırılan açıklamaya dayanıyor.

https://www.gtplanet.net/what-is-forza-street-possible-forza-mobile-title-leaked/

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, geçen yıladlı başka bir yarış oyununda Microsoft ile çalışan aynı stüdyo. Bu da zaten Forza'nın mobil versiyonunu geliştirmeye yönelik bilgi birikimine sahip olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte oyunla ilgili diğer detayların ise şimdilik'un kapalı kapıları ardında korunduğunu söyleyebiliriz.