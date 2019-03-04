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Microsoft, Android ve iOS platformları için yeni bir yarış oyunu geliştiriyor

Yazılım devi Microsoft, İngiltere merkezli Studio Electric Square şirketi ile birlikte, Android ve iOS platformlarında yayınlanacak Forza Street adlı bir yarış oyunu geliştiriyor.
2 ay
5,8b
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11
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gelen haberler teknoloji devi Microsoft'un Android ve iOS platformları için yeni bir yarış oyununu piyasaya süreceği yönünde. Detaylar şimdilik kabataslak olsa da, yakında Forza Street adlı yarış oyununun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İki şirketin ilk projesi değil

GTPlanet tarafından ortaya çıkarılan bu bilgi, Forza blogunda yayınlanan: "İngiltere merkezli Studio Electric Square ile ortaklaşa geliştirilen Forza Street, çok çeşitli Windows 10, iOS ve Android cihazlarını desteklemek için sıfırdan inşa edildi." şeklindeki kısa süre sonra kaldırılan açıklamaya dayanıyor.
Electric Square, geçen yıl Miami Street adlı başka bir yarış oyununda Microsoft ile çalışan aynı stüdyo. Bu da zaten Forza'nın mobil versiyonunu geliştirmeye yönelik bilgi birikimine sahip olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte oyunla ilgili diğer detayların ise şimdilik Microsoft'un kapalı kapıları ardında korunduğunu söyleyebiliriz.

https://www.gtplanet.net/what-is-forza-street-possible-forza-mobile-title-leaked/ Yorum Yaz
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scorpion20 2 ay
görelim bakalım
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Darknesia 2 ay
Asphalt Street Storm Racing, Nitro Nation vb. gibi olacaksa gelmesin. Zaten muadilleri oldukça fazla var. Forza Horizon tadında olmalı ki bir anlamı olsun.
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napolyon94 2 ay
Adi Forza olupta kalitesiz bir oyun cikmayacaktir. Mobil cöplükte yeni bir çıta olabilir
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Bay Robot 2 ay
Underground 2’yi mobile getirseler hayvan gibi satar ama neden bu zamana kadar getirmediler anlamıyorum...
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esmerbuyucu 2 ay Bay Robot
EA haberi değil farkında mısın?
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intel7mix 2 ay Bay Robot
no limits vardı. Eski oyunu getirirlerse paralı olur tahminen.
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Deswaaa 2 ay
Ps4 adam akıllı yarış oyunu yok forza horizon serisi zaten rakip olabilicrk bi oyunda yok granturismo yapımcısı da artık bu tarz yarış oyunu yapmasa artık pist yarışları simülasyon lar falan filan artık baydı ps yanına en sonunda xbox alıcam sadece horizon serisi için piyasa çöp yarış oyunu kaynıyor
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intel7mix 2 ay Deswaaa
Konsol alacaksan ikiside olacak ki tüm oyunlar senin olsun. Yoksa bana çıkmadı diye hayal kırıklığı.
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Albdo 2 ay
Sonunda
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Celonfix 2 ay
Forza Horizon kalitesinde bir oyun çıkarsa siler süpürür ortalığı.
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