Donald Trump, sosyal medya şirketlerine yönelik rekabet kurallarını sıkılaştıracak

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı belki de en aktif şekilde kullanan politikacı olsa da Trump'ın sosyal medya devlerine sıcak bakmadığı biliniyor. Twitter, Facebook ve Google gibi şirketleri sık sık hedef tahtasına koyan Trump, geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarının kendisine ve takipçilerine yönelik sansür uyguladığını dile getirmişti. Bu şirketlerin rekabet kurallarına aykırı bir şekilde sansür konusunda iş birliği yapmışcasına adımlar attığını işaret eden Trump, yeni başkanlık kararnamesiyle bu konunun araştırılmasını planlıyor.





Rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediği incelenecek

Bloomberg'ün raporuna göre taslak halindeki başkanlık kararnamesi rekabet kurallarının sosyal medya şirketleri tarafından yeterince gözetilip gözetilmediğine odaklanıyor. Henüz taslak halinde olan metnin yasal süreci tamamlaması ve son olarak Donald Trump tarafından imzalanması halinde tekelcilik karşıtı kurumlar ve diğer federal kurumlar sosyal medya devlerine yönelik kapsamlı soruşturumalar yürütüp şirketlerin düzenlemeleri ihlal edip etmediğine karar verebilecek.





Taslak metninde herhangi bir şirketin adı yer almasa da başkanlık kararnamesinin doğrudan Facebook, Twitter ve Google'ı etkileyeceği tahmin ediliyor. Buna ek olarak Trump'ın geçtiğimiz aylarda şiddetle eleştirdiği ve adeta savaş açtığı Amazon'un da kararname kapsamına girmesi ve soruşturmalara konu olması bekleniyor.





Tabi Donald Trump imzalayana kadar taslak metnin üzerinde değişiklikler yapılabileceği gibi metnin bir başkanlık kararnamesine dönüştürülmesinden vazgeçilmesi de ihtimal dahilinde. Nitekim haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Lindsay Walters, belgenin henüz gerekli yasal prosedürleri tamamlamadığını ve Trump tarafından imzalanıp imzalanmayacağının kesin olmadığını dile getirdi.

https://www.theverge.com/2018/9/22/17890480/president-donald-trump-draft-executive-order-targets-social-media-companies-anti-trust-violations