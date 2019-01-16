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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak

Moto Z serisine benzer bir şekilde Doogee S90 akıllı telefonu da modül yapısı sunmaya geliyor. Orta seviyede 5G teknolojisini deneyimlemek mümkün olabilecek.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak

Modüler yapı dediğimizde bugün aklımıza Moto Z serisi geliyor olsa da Çinli üreticiler bu alana yatırım yapmaya başladı bile. Doogee S90 akıllı telefonu kısmi modüler yapısı sayesinde 5G desteği bile sunabilecek.

Doogee S90 özellikleri ve fiyatı

Kickstarter üzerinde destek arayan Doogee S90 orta seviye segmentte modüler yapısı ile farklılaşmayı amaçlıyor. Ayrıca modüler yapı sunan ilk dayanıklılık odaklı akıllı telefon olma özelliğine de sahip.

Doogee S90 modeli 6.16 inçlik çentikli ekranında 2246x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 4 ile çizilmelere karşı ekran korunmuş. Bunun haricinde saymakla bitmeyecek tarzda bir sertifika listesi var.

Ayrıca Bkz. "Redmi 7 fiyatı 120$ altında olacak"

Dayanıklılık odaklı olduğu için telefonun dış kısmı buna göre tasarlanmış. Haliyle de oldukça kalın. Telefon askeri standartlarda darbelere karşı dayanıklı. IP68 ile su altında kalmaya, IP69K ile de yüksek basınçlı sıcak su püskürtmelerine karşı dayanıklı.

Sensör tarafında da dış ortam şartlarına uygun bir kombinasyon var. GPS, pusula, ağırlık sensörü, barometre, elektrik dalgalarının büyüklüğünü ölçen kulometri, manyetik alan sensörü bunlar arasında. Bu sensörleri destekleyen ve kullanıcıya yardımcı olacak pek çok profesyonel yazılım da yer alıyor.

MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka tarafta Samsung ISOCELL 16MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera, ön tarafta da Sony sensör yer alıyor. 5000mAh kapasiteli batarya kablosuz şarj ile desteklenmiş.

Modül tarafına geçecek olursak arka kısımda Moto Z serisinden hatırlayacağımız 16 pinli bir bağlantı noktası mevcut. Kasa zaten kalın olduğu için modülle birlikte yaklaşık 2cm seviyesine varan bir kalınlık elde ediliyor.

 

Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak

Modüller arasında şu anda 5000mAh kapasiteli powerbank, telsiz, gece görüş kamerası ve oyun kontrolcüsü yer alıyor. Modül bağlantı noktasına manyetik plakalar ile tutturuluyor ve kullanıma hazır hale geliyor.

Doogee ayrıca sonbahar aylarında doğru 5G desteği sunan bir modül daha piyasaya sürecek. Böylece 5G uyumlu ilk Helio P60 telefonu Doogee S90 olacak. Bununla birlikte telefonun donanımı 5G aktarımlarını kaldırabilecek mi merak konusu.

Doogee S90 modeli 229$ fiyat etiketine sahip ve daha ilk günden ihtiyacı olan miktarı altıya katladı. Kampanya sonuna kadar rekor kırması bekleniyor yani ilgi çok büyük. Modüller ise 100$ seviyesinde.

 

https://www.kickstarter.com/projects/doogee/doogee-s90-the-most-versatile-unbreakable-smartpho Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 4 ay
MediaTek işlemci olması telefonu otomatik olarak benim için bitirdi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 4 ay sniper23
sniper23
MediaTek işlemci olması telefonu otomatik olarak benim için bitirdi.

Telefonun markasini dert etmedin yani? Doggy veya köpek marka telefon tasimaya utanir yahu insan :)
1 Yanıt Yanıtla
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