Dördüncü Huawei Mate 9 modeline hazır olun

Bu yıl adeta Huawei Mate 9 enflasyonu yaşanıyor. İlk olarak piyasaya Huawei Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design olarak çıkan seri daha sonra bir Pro versiyonuna sahip oldu. Şimdi ise kırpılmış bir versiyon daha bizi bekliyor.

Seriden Çok Farklı

Huawei Mate 9 Lite modeli 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Seriden farklı olarak Kirin 655 yonga seti güç veriyor. 2.1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali-T830MP2 grafik birimi yer alıyor.

Modelde farklı versiyonlar olacak. 3GB RAM barındıran versiyonda 32GB arttırılabilir kapasite, 4GB RAM barındıran versiyonda ise 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor. Batarya kapasitesi 3340mAh iken Android 6.0 üzerinde EMUI 4.1 arayüzü çalışıyor.

Kamera tarafında Leica imzası olmasa da çift sensör kombinasyonu korunmuş. 12MP çözünürlüğündeki ana kameranın yanında derinlik algılayabilen 2MP çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. Tamamen metal kasanın arka kısmında parmak izi okuyucu bulunuyor.

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Uzaktan bakıldığında Huawei Mate 9 Lite modeli asıl seri ile uzaktan yakından alakası olmayan bir akıllı telefon görünümünde. Bazı kaynaklar Huawei Honor 6X modelinin Mate 9 Lite adıyla pazarlanacağını belirtiyor. Fiyat henüz belli değil.