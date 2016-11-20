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Dördüncü Huawei Mate 9 modeline hazır olun

Mate 9 amiral gemi modeline çok ısınan Huawei, birer hafta arayla dördüncü versiyonu da piyasaya sürdü. Yeni versiyon donanım olarak seriden biraz uzak kalıyor.
2 yıl
4,6b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl adeta Huawei Mate 9 enflasyonu yaşanıyor. İlk olarak piyasaya Huawei Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design olarak çıkan seri daha sonra bir Pro versiyonuna sahip oldu. Şimdi ise kırpılmış bir versiyon daha bizi bekliyor.

Seriden Çok Farklı

Huawei Mate 9 Lite modeli 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Seriden farklı olarak Kirin 655 yonga seti güç veriyor. 2.1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga setinde Mali-T830MP2 grafik birimi yer alıyor.

Modelde farklı versiyonlar olacak. 3GB RAM barındıran versiyonda 32GB arttırılabilir kapasite, 4GB RAM barındıran versiyonda ise 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor. Batarya kapasitesi 3340mAh iken Android 6.0 üzerinde EMUI 4.1 arayüzü çalışıyor.

Kamera tarafında Leica imzası olmasa da çift sensör kombinasyonu korunmuş. 12MP çözünürlüğündeki ana kameranın yanında derinlik algılayabilen 2MP çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. Tamamen metal kasanın arka kısmında parmak izi okuyucu bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Google’dan Star Wars temalı Cardboard"

Uzaktan bakıldığında Huawei Mate 9 Lite modeli asıl seri ile uzaktan yakından alakası olmayan bir akıllı telefon görünümünde. Bazı kaynaklar Huawei Honor 6X modelinin Mate 9 Lite adıyla pazarlanacağını belirtiyor. Fiyat henüz belli değil.

 

http://consumer.huawei.com/en/mobile-phones/features/mate9lite-en.htm Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen
Huawei Samsung'un alternatifi olamaz arayüzü aşırı stabil...
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mu5tafa 2 yıl
Samsung un note 7 olayını iyi değerlendirmek istiyorlar sanırım ama abarttılar. S8 edge çıkana kadar oynasınlar bakalım .
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volkan_kolay 2 yıl
çinlilerin pazarlama taktiği belli artık, sürekli model çıkararak gündemi sıcak tutmak, tabi Samsungun Note 7 faciasından sonra (By Ekrem71) değneksiz köy buldular ama havaları arkadaşın dediği gibi S8 gelene kadardır..
çinlilerin pazarlama taktiği belli artık, sürekli model çıkararak gündemi sıcak tutmak, tabi Samsungun Note 7 faciasından sonra (By Ekrem71) değneksiz köy buldu...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Anlamadığım,huawei,xioami geleneğini mi yapıyor?3gb ram modeli olucağına diğer modelleride 4gb yapsan,12mgp yerine 16mgp yapsan daha iyi olurdu.
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IznickX 2 yıl
Huawei su telefonları uygun fiyata satsa tek hakimi olur ve süpürür piyasayi ama biraz ac gözlülük yapıyorlar.
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DARBE 2 yıl
Öyle yada böyle Çinliler akıllı telefon pazarını ele geçiriyorlar yavaş yavaş
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WB 2 yıl
Tam çin isi
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aviregal 2 yıl
adamlar boş mezra buldular...bu fırsatı güzel degerlendirirse ki degerlendirdi bana göre planlarında beklemedikleri taleb geldi belki 3yılda satacagını 5 ayda sattılar...
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tartekin 2 yıl
Evet hepsi birbirinin aynı hiçbiri patlamıyor
nerede Samsung daki heyecan ..Rus ruleti oynamak gibi bağımlılık yaratıyor..
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onsos1100 2 yıl
Bunu daha öncede demiştim. Huawei geçen yıl da dahil sürekli benzer modeller çıkartıyor.
Huawei p9 honor 8 mate 9 lite ve daha bir sürü cihaz arasında pek fark yok..
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plutonlu61 2 yıl
sadece arayuzu ipon kopyasi oldugu icin almiyorum yoksa guzel aletler yapiyorlar
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Xloud 2 yıl en beğenilen
Huawei Samsung'un alternatifi olamaz arayüzü aşırı stabil...
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musa_unsal2005 2 yıl
Bir versiyona 3 gb, Yüksek hafızalı versiyona 4 gb koyan firmalardan tiksiniyorum.
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