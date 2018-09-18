Dört kameralı Huawei Mate 20 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı

Huawei, Ağustos ayının sonunda tanıttığı Huawei Mate 20 Lite’ın fiyatını açıkladı. Mate 20 Lite, beklenenden yüksek bir fiyatla ülkemizde satışa sunulacak.

Huawei Mate 20 Lite için 3799 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Telefonun eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Huawei P20’nin 3999 TL’ye satıldığını göz önüne alırsak Mate 20 Lite’ın fiyatının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Ancak Huawei P20 serisine zam geleceği konuşuluyor.

Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Huawei Mate 20 Lite, 6.3 inç boyutunda FHD+ çentikli bir ekranla geliyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Grafik tarafında ise ARM Mali G65 grafik biriminden besleniyor. Telefonda 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve MicroSD kart slotu yer alıyor.

Çift arka kameralı telefonun ana kamerası 20 MP çözünürlüğe, diyagram açıklığına, yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Yardımcı kamera, sadece bokeh efekti için derinlik tespitinde kullanılabiliyor. Arka kamerada 4K video kayıt özelliği bulunmuyor. Günümüzde 2 bin 500 liraya satılan telefonlar bile 4K video kaydederken bu telefonda 4K kayıt desteğinin olmaması şaşırtıcı.

Ön kısımda 24 MP+2 MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kamerada portre fotoğraf desteği ve yüz tanıma teknolojisi var.

Kutudan Android 8.1 ve EMUI 8.2 yüklü olarak gelen Mate 20 Lite’da hızlı şarj destekli 3750 mAh boyutunda batarya bulunuyor.

Huawei Mate 20 Lite, Eylül ayı içerisinde 3799 TL’ye satışa sunulacak. Huawei Mate 20 serisinin diğer üyeleri 16 Ekim’de tanıtılacak.