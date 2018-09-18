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Dört kameralı Huawei Mate 20 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı

Huawei Mate 20 ailesinin düşük özelliklere sahip üyesi Huawei Mate 20 Lite'ın fiyatı belli oldu. Huawei Mate 20 Lite, beklentilerin üzerinde bir fiyat ile satışa sunulacak.
8 ay
10,6b
1
32
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei, Ağustos ayının sonunda tanıttığı Huawei Mate 20 Lite’ın fiyatını açıkladı. Mate 20 Lite, beklenenden yüksek bir fiyatla ülkemizde satışa sunulacak.

Huawei Mate 20 Lite için 3799 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Telefonun eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Huawei P20’nin 3999 TL’ye satıldığını göz önüne alırsak Mate 20 Lite’ın fiyatının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Ancak Huawei P20 serisine zam geleceği konuşuluyor.

Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Huawei Mate 20 Lite, 6.3 inç boyutunda FHD+ çentikli bir ekranla geliyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Grafik tarafında ise ARM Mali G65 grafik biriminden besleniyor. Telefonda 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve MicroSD kart slotu yer alıyor.

Çift arka kameralı telefonun ana kamerası 20 MP çözünürlüğe, diyagram açıklığına, yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Yardımcı kamera, sadece bokeh efekti için derinlik tespitinde kullanılabiliyor. Arka kamerada 4K video kayıt özelliği bulunmuyor. Günümüzde 2 bin 500 liraya satılan telefonlar bile 4K video kaydederken bu telefonda 4K kayıt desteğinin olmaması şaşırtıcı.


Ön kısımda 24 MP+2 MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kamerada portre fotoğraf desteği ve yüz tanıma teknolojisi var.

Kutudan Android 8.1 ve EMUI 8.2 yüklü olarak gelen Mate 20 Lite’da hızlı şarj destekli 3750 mAh boyutunda batarya bulunuyor.

Huawei Mate 20 Lite, Eylül ayı içerisinde 3799 TL’ye satışa sunulacak. Huawei Mate 20 serisinin diğer üyeleri 16 Ekim’de tanıtılacak.


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Whippoorwill 8 ay en beğenilen
Çinliler bozdu iyice.

Düşeni tekme manyağı yaptılar resmen.
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Altnz47 8 ay
Kendi ayaklarına sıkıyorlar gibi Honor 10 play Kirin 970 4 GB ram 64 hafıza 2799 neden bunu alsınlar?
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eP_362 8 ay
Özet: 3799 TL ve alınmaz.
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dlee 2 ay
Bide kılıf sorununu çözseler iyi olacak, piyasada cok az kılıf war. N11de şuan Spigenin kampanyası war, stok yapmak isteyenler alabilir anasayfada
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scorpion20 2 ay dlee
konu hortlamış +1
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yilmaz196 7 ay
Huawei de saçmalamaya başladı artık. Samsung gibi çok paraya az donanım vermeye başladı. Bir tarafları kalktı. Artık millet diğer çinlilere yönelecek heralde.
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yasesa 7 ay
Ne tarafa dönersek dönelim sonuç değişmiyor bi taraf onlara doğru.
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muhayyel genç 8 ay
Pahalı.
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maxmania 8 ay
yerli firmalar vergi avantajı ve devlet desteği aldığı halde vatandaşa sahip çıkmıyorsa kalite ve müşteri memnuniyeti açısından, ben neyine sahip çıkacağım öyle yerli! firmanın?
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Captain_Ivy 8 ay
Madem kopyalıyosunuz tam olsun;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şurayı da kaldırsalar iyi olacak.
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DH Misafiri 8 ay
Huawei, bu mate 20 lite'ı yanlışlıkla üretti galiba. Böyle özellikte telefon mu olur! Bu telefonun ederi 1500 TL anca olur. Galiba mate 20 pro da hezimet olacak.
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javaprof 8 ay
alın size çinliler vestel e general mobile a laf ediyodunuz xiomi 5400 liraya telefon satıyor şimdi bu telefon f/p olarak ondan pahalı biraz kendi değerlerinize sahip çıkın çinliler p23 işlemci kullanınca oovv vestel kullanınca bu ne ya birde kötü işlemci değil helio p23 ama çöp dediniz bunlar size davranılması gerektiği gibi davranıyorlar.
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skater4 8 ay javaprof
çok doğru tespitlerde bulunmuşsun. eline sağlık. Kendi ürünlerine sahip çıkmayanlara müstahak bunlar
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fendur 8 ay
Orta-Giriş seviyesi bizim için Amiral gemisi oldu valla :((
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