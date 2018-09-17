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Oyuncular müjde: Honor Play’in Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei alt markasının oyuncu telefonu Honor Play'in Türkiye fiyatı açıklandı. Bugün satışına başlanan telefonun fiyatı uygun görünüyor. Honor Play, oyunculara yönelik özellikleri ile öne çıkıyor.
8 ay
14,6b
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64
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei alt markası Honor’un oyunculara yönelik telefonu Honor Play’in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Honor Play’in fiyatı 2799 TL olarak belirlendi. Bugün gerçekleştirilen Honor Play Türkiye Lansmanı’nın ardından Hepsiburada'da telefonun satışına başlandı.

30 Ağustos tarihinde IFA 2018’de global tanıtımı yapılan Honor Play, tanıtımın üstünden 1 ay geçmeden ülkemizde satışa sunuldu. Hızlı bir şekilde Türkiye pazarına giriş yaptı.

Honor Play özellikleri

Honor Play, gücünü Kirin 970 işlemcisinden alıyor. İşlemciye 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve 3750 mAh batarya eşlik ediyor. MicroSD kart ile depolama alanı genişletilebiliyor. 6,3 inç genişliğinde Full HD+ ekranın bulunduğu 16 MP + 2 MP çift arka kamera ve 16 MP ön kameraya yer veriliyor.

Gelişmiş mobil oyun deneyimi sunmak için yapay zeka destekli 3D Surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, oyun oynarken bazı aksiyonlarda titreyerek geri bildirimde bulunuyor.


GPU Turbo özelliğinin bulunduğu Honor Play, firmanın açıklamasına göre PUBG Mobile ve Asphalt 9 gibi oyunları rakiplerinden daha kararlı bir şekilde daha yüksek kare hızda oynatıyor.


Kutudan Android 8.1 Oreo yüklü olarak çıkan Honor Play’in Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Yakın zamanda ülkemizde de indirilmeye sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik"

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan araştırma sonucunda Huawei ve Honor’un Kirin 970 işlemcili bazı telefonlarında performans hilesi yaptığı ortaya çıktı. 3DMark, GFXBenchmark gibi test uygulamaları başladığında telefon özel bir performans modunu devreye sokuyor ve yüksek skor alıyor. Normal kullanımda ise telefon bu kadar yüksek performans vermiyor. Geekbench testinde özel performans modu devreye girmiyor, normal performansını sergiliyor. Honor Play’i kıyaslarken bu duruma dikkat etmek gerekiyor.

Honor Play'in fiyatı uygun tutulmuş

Ülkemizdeki döviz kurunun etkisiyle telefon fiyatları, beklentilerin üstünde konumlandırılmaya başlandı. Honor Play’in fiyatına baktığımızda uygun bir fiyatla pazara giriş yaptığını görüyoruz. Avrupa satış fiyatı 320 dolar olan telefon, ülkemizde 2799 TL’ye satılacak. Yüksek vergiler ve döviz kurunun yükselişini düşündüğümüzde, firma kar marjını epey düşürmüş gibi görünüyor.



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KalemKolik 8 ay en beğenilen
Çok pahalı bunu alacağıma 3000tl daha verip resmi garantili xiaomi mi 8 alırım.
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burki_rock 8 ay
Kamera hariç çok iyi.
Oyun oynayanlar için çok ideal bir cihaz.
2800 TL olan telefonlar F/P oldu ya memlekette ne diyeyim!
2 Yanıt Yanıtla +51
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Ryukk6193 8 ay
Kazıkçı Evofone firması bu fiyatı görsünde ders alsın... Huawei bu fiyata kâr edebiliyosa diğer firmalarda edebilir tabi amaçları soygun değilse....
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Francis J. Underwood 8 ay
ne igrenç bi telefon la bu
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velhasil 8 ay
valla 2799 efsane fiyat olmuş. net alınır bu telefon bu fiyata.özellikleri çok iyi, kasası vs.
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goofyitu 8 ay
honor note 10 dan haber varmıdır,gelecekmi
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ilker23_89 8 ay
honor 10 çıktığında almıştım, iki aydır kullanıyorum çok memnunum cihazdan. honor cihazlar gerçekten iyi özellikle fiyat performans olarak. hepsiburadada olmasıda güzel. o zaman honor 10 a gömüyorlardı burda pahalı pahalı diye iyi ki yazılanlara aldanmamışım. 2799 fiyat çok iyi olmuş, şu an bu fiyata alınabilecek muadil telefonu yok. ayrıca bu kurda yaşananlarla bu fiyattan çıkarmaları cesaret işi. ben telefonda günün 3-4 saati oyun oynuyorum honor 10 performans olarak yetiyor. honor 10 un tadını çıkarayım biraz daha playide deneyeceğim
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nediyonlasen 8 ay ilker23_89
Honor 10kamera nasil hocam gene rujlu makyajlı çekim yapıyormu gece performansi vs nasil
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ouzqan 8 ay
Güzel fiyat ancak o çentik olsa düz çerçeve olsa daha iyiydi.
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OverClocK1ng 8 ay
General Mobile görsün de ağlasın...
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Drima 8 ay
Pahalıymış..
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Tommy Shelby 8 ay
Şu çöp 2800 liraya satılıyor. Biraz daha koyup daha iyi telefonlar alınır
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ssbrutality 8 ay
Evonun bir an önce batmasını temenni ederim. almayın aldırmayın.
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goktug 14 8 ay
Çentikli telefonda oyun oynanmaz.Hem dikkat dağıtıyor hem avuç içi normalde çerçeve olması gereken ekran çıkıntısına değebilir.Son madde full ekran telefonlar için de geçerli
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