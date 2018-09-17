Oyuncular müjde: Honor Play’in Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei alt markası Honor’un oyunculara yönelik telefonu Honor Play’in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Honor Play’in fiyatı 2799 TL olarak belirlendi. Bugün gerçekleştirilen Honor Play Türkiye Lansmanı’nın ardından Hepsiburada'da telefonun satışına başlandı.

30 Ağustos tarihinde IFA 2018’de global tanıtımı yapılan Honor Play, tanıtımın üstünden 1 ay geçmeden ülkemizde satışa sunuldu. Hızlı bir şekilde Türkiye pazarına giriş yaptı.

Honor Play özellikleri

Honor Play, gücünü Kirin 970 işlemcisinden alıyor. İşlemciye 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve 3750 mAh batarya eşlik ediyor. MicroSD kart ile depolama alanı genişletilebiliyor. 6,3 inç genişliğinde Full HD+ ekranın bulunduğu 16 MP + 2 MP çift arka kamera ve 16 MP ön kameraya yer veriliyor.

Gelişmiş mobil oyun deneyimi sunmak için yapay zeka destekli 3D Surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, oyun oynarken bazı aksiyonlarda titreyerek geri bildirimde bulunuyor.





GPU Turbo özelliğinin bulunduğu Honor Play, firmanın açıklamasına göre PUBG Mobile ve Asphalt 9 gibi oyunları rakiplerinden daha kararlı bir şekilde daha yüksek kare hızda oynatıyor.





Kutudan Android 8.1 Oreo yüklü olarak çıkan Honor Play’in Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Yakın zamanda ülkemizde de indirilmeye sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik"

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan araştırma sonucunda Huawei ve Honor’un Kirin 970 işlemcili bazı telefonlarında performans hilesi yaptığı ortaya çıktı. 3DMark, GFXBenchmark gibi test uygulamaları başladığında telefon özel bir performans modunu devreye sokuyor ve yüksek skor alıyor. Normal kullanımda ise telefon bu kadar yüksek performans vermiyor. Geekbench testinde özel performans modu devreye girmiyor, normal performansını sergiliyor. Honor Play’i kıyaslarken bu duruma dikkat etmek gerekiyor.

Honor Play'in fiyatı uygun tutulmuş

Ülkemizdeki döviz kurunun etkisiyle telefon fiyatları, beklentilerin üstünde konumlandırılmaya başlandı. Honor Play’in fiyatına baktığımızda uygun bir fiyatla pazara giriş yaptığını görüyoruz. Avrupa satış fiyatı 320 dolar olan telefon, ülkemizde 2799 TL’ye satılacak. Yüksek vergiler ve döviz kurunun yükselişini düşündüğümüzde, firma kar marjını epey düşürmüş gibi görünüyor.