Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor

9,99 dolar. Dota 2 artık en iyi deneyimi yaşamak isteyenler için oynaması ücretsiz oyunlardan birisi değil. Bu yılın Dota 2 “ Battle Pass ” aboneliği, şimdiye kadar sunduğu kozmetik etkenlerin yanında kritik bir özellik getirdi. Battle Pass aboneleri artık deneysel olan “Avoid Player” özelliğini kullanabilecek. Bu özellik, toksik oyuncuları, yani oyunda negatif davranışlar gösteren ve saldırgan ifadeler kullanan kişileri, aboneden uzak tutacak. Bunun bedeli ise aylık en az

Valve sonunda kitlesindeki toksik oyunculara yönelik bir hamle yapmış olsa da bu hamleyi abonelere sunması bir nebze dikkat çekici. Oyunun kritik bir elementi olması gereken bu koruma mekanizmaları, görünüşe göre şimdilik sadece para ödeyenlere sunulacak. Dota 2 dâhilinde solo oyunlar hâlâ bir kumar gibi devam ediyor: bir oyunda çok iyi bir takıma denk gelirken diğerinde sürekli küfürleşen, birbirini aşağıylayan oyunculara denk gelebilirsiniz. Takımınızı sessize almak her ne kadar kolay olsa da oyun deneyiminin düştüğü sanıyoruz ki inkâr edilemez bir gerçek.

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