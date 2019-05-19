Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor

Valve'ın popüler MOBA oyunu Dota 2, Battle Pass aboneliği içerisine yeni eklenen özellikle toksik oyunculardan kaçınmaya izin veriyor. Henüz deneysel olan özellik, görünüşe göre tam çalışmıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,8b
2
19
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dota 2 artık en iyi deneyimi yaşamak isteyenler için oynaması ücretsiz oyunlardan birisi değil. Bu yılın Dota 2 “Battle Pass” aboneliği, şimdiye kadar sunduğu kozmetik etkenlerin yanında kritik bir özellik getirdi. Battle Pass aboneleri artık deneysel olan “Avoid Player” özelliğini kullanabilecek. Bu özellik, toksik oyuncuları, yani oyunda negatif davranışlar gösteren ve saldırgan ifadeler kullanan kişileri, aboneden uzak tutacak. Bunun bedeli ise aylık en az 9,99 dolar.
Valve sonunda kitlesindeki toksik oyunculara yönelik bir hamle yapmış olsa da bu hamleyi abonelere sunması bir nebze dikkat çekici. Oyunun kritik bir elementi olması gereken bu koruma mekanizmaları, görünüşe göre şimdilik sadece para ödeyenlere sunulacak. Dota 2 dâhilinde solo oyunlar hâlâ bir kumar gibi devam ediyor: bir oyunda çok iyi bir takıma denk gelirken diğerinde sürekli küfürleşen, birbirini aşağıylayan oyunculara denk gelebilirsiniz. Takımınızı sessize almak her ne kadar kolay olsa da oyun deneyiminin düştüğü sanıyoruz ki inkâr edilemez bir gerçek.
Valve’ın yeni “avoid player,” yani kullanıcıdan kaçınma özelliği, şimdiki deneyimlere göre sadece bazı oyuncularla oynamamayı “tercih” etmenizi sağlıyor. Bu tercihe bağlı olarak oyun sizi eşleştirmeyeceğine dair kesin bir doğrulama da maalesef vermiyor. Yani bu kişilerle hâlâ aynı oyuna denk gelebilirsiniz. Özelliğin deneysel doğasından kaynaklanması muhtemel bu özellik, sanıyoruz ki yakında düzelecektir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 3 hf. en beğenilen
Oyunda küfredenler genelde mükemmeliyetçi ve iyi yetiştirilmemiş tipler oluyor. "Niye dagon kastın" deyip kendi envanterini satıp oyundan çıkıyorlar. Sana ne ya istediğim gibi kasarım dagon da kasarım taras da kasarım. Sanki benim envanterimin bekçisi hepsi. Oyunda özgürlük var. İtemler kendiliğinden envantere girmiyor. İsteyen istediği şeyi satın alıp kombo yapabiliyor.
Bu arada naixe dagon kasmıştım level 5 dagon + 4 tane de aura itemi. Sonra diğer heroda saklanıp 2v1 saldırıyordum, tam ölecekken çıkıp dagon atıp yine giriyordum.
Oyunda küfredenler genelde mükemmeliyetçi ve iyi yetiştirilmemiş tipler oluyor. "Niye dagon kastın" deyip kendi envanterini satıp oyundan çıkıyorlar. Sana ne ya...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ninkame 2 hf.
bu parası olan toksik ne demekse oyuncular için süper haber ver 9 10 doları bas kalayı modu, hepimiz biliyoruz ki özellikle ruslar dota plus ve BP yi peynir ekmek gibi alıyolar hemde yeni açtıkları hesaplara bile, bu bir çözüm değil çözüm olacağını sananları sağma olayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Abonelik fikri güzel ancak bu duruma tamamen bir çözüm sağlayacağını sanmiyorum. Toksitlik yapanlari ayri bir yere toplican sabahtan akşama kadar birbirlerine karşı oynasin dursunlar. Karsilarinda da kendi gibi biri olunca hoşuna gidicek mi acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 hf.
Evet Dota artık son zamanlarda baya paraya dökmeye başladı işi. Yeni oyuncular da aslında kendi aralarında oynasalar iyi olur, takımda yeni oyuncu görünce illet oluyorum. Adam kooperatif olmuyor maalesef.
Diğer taraftan, toksik oyuncu, yenildiğinde kişiyi zehirleyen oyuncu demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuliAddict 2 hf.
Dota böyle ıvır zıvırlar getire getire fazlasıyla oyuncu kaybediyor. Çünkü artık oyunu pay to win tarzı saçma bir mantığa yerleştirmeye başladılar. Oyunu para kazanmak için geliştiriyor hale getirdiler. önce plus geldi rollü derece sistemi vs. şimdi ise bunlar. Tamam güzel geliştirmeler. Ve insanları toksiklikten caydırmaya, toksik oyuncuları dışlamaya veya düzeltmeye çalışıyorlar fakat neden paralı? Her şeyi paralı yapmaya başladılar ve bu az miktarlar değil. Aylık 30 lira plustan alıyorlar. artık oyunu güzel oynayabilmek için para vermek zorunda olmak, 10 yıllık oyuncu olan beni, oyunu bırakmaya zorluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AskN0More 2 hf.
O özelliğin hayata geçmesi çok zor. Herkesın kullanımına acık olacak birşey. Para verıp toksik davranıslar sergileyenlere ne yapacaklar? Dota oyuncu kitlesi olarak cok eski bir oyun oldugu ıcın kemikleşmiştir bu yuzden bence oyunu gelıstırmek ve oyuncuları mutlu etmek istiyorlarsa evvela matchmaking sistemle ilgili geliştirmelere gitmeleri gerekıyor. Soloda Abuk subuk takımlar kuruluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 2 hf.
Negatif davranışlar sergileyen kişiler bu özelliği kullanırsa ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pizza Steve 3 hf.
Bu oyunun anlık 800-900 bin oynayan oyuncu sayısı var. Rakibi lol de anlık oyuncu sayısı kaç öğrenebiliyor muyuz? Battle royale patlama yapınca moba unutuldu ama 800 bin anlık oyuncu çok iyi bir rakam. Her iki oyunda da oyuncu kitlesi oyuna ne kadar bağlı onu öğrenmek istiyorumda.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 hf. Pizza Steve
Steamde dota en çok oynanan oyun. Lolünde kitlesi bir o kadar vardır. Yani mobalar unutulmamış aksine battle royale den fazla oynanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuliAddict 2 hf. Pizza Steve
Dostum lol oyuncu sayısı olarak önde dotaya göre. kitlesi ve biraz daha basit bi oyun olma sebebiyle moba oynamak isteyenler daha çok yöneliyor sadece türkiye serverında 2 ye katlar anlık oyuncu sayısını lol. Örneğin türkiyede sadece yaklaşık 10 bin anlık oyuncu oluyor dotada. dota çok öncelerden beri piyasada olan bir oyun, yeni oyuncu kitlesi kazanamıyor fazla. bu şuan oynayan oyuncuların %90 lık kısmı 5 yıldan fazla süredir hatta dota 1 den kalma oyuncular. yani dotanın bağlılığı tartışılmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 hf. Pizza Steve
Dota 2'yi oynayan sayısı daha az olduğu için battle royale hype'ından daha az kayıp yaşamıştır. Lol anlık en çok oynanan PC oyunu olarak geçiyor ama resmi istatistik-veri paylaşmıyorlar.
boards.na.leagueoflegends.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz_Cole 3 hf.
Battle Pass aylık değil ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 hf.
Oyuncu engelleme zaten vardı oyunda. Oyun sonrası engellediğin kişilerle karşılaşma ihtimalin oldukça azalıyordu yanlış bilmiyorsam.
Haberin aktarmaya çalıştığı nedir anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mantarın Başı 3 hf.
Bot mu? Hileci mi? Gariban işe yaramaz oyuna para yatırmayan mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3810 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Valve, dota 2 ve
6 etiket daha dota battle pass valve battle pass Oyunlar Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı 2 hf. Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi 2 hf. Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor 2 hf. Linksys yönlendiricilerde kritik açık 2 hf. Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi 2 hf. John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı 2 hf. Call of Duty: Black Ops 5 bir sene erken gelecek söylentisi 2 hf. Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi 2 hf. Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir 2 hf. MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi 2 hf. 64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti 2 hf. Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor 2 hf. Lenovo Z6 Youth Edition geliyor 2 hf. 5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı 2 hf. Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi 2 hf. Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı 3 hf. Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi 3 hf. Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano 3 hf. Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir 3 hf. Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor Sonraki HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 3 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 3 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor 3 hf. Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı 3 hf. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı 3 hf. Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı 3 hf. Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek 3 hf. Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi 3 hf. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu 3 hf. Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı 3 hf. Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu 3 hf. Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu 3 hf. Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı 3 hf. ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi 3 hf. 12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı 3 hf. Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak 3 hf. Elon Musk'tan kırmızı alarm: Tesla'nın parası tükeniyor 3 hf. Amazon, tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa edecek 3 hf. Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek 3 hf. Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim