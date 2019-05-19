Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor

Teknoloji Editörü
Dota 2 artık en iyi deneyimi yaşamak isteyenler için oynaması ücretsiz oyunlardan birisi değil. Bu yılın Dota 2 “Battle Pass” aboneliği, şimdiye kadar sunduğu kozmetik etkenlerin yanında kritik bir özellik getirdi. Battle Pass aboneleri artık deneysel olan “Avoid Player” özelliğini kullanabilecek. Bu özellik, toksik oyuncuları, yani oyunda negatif davranışlar gösteren ve saldırgan ifadeler kullanan kişileri, aboneden uzak tutacak. Bunun bedeli ise aylık en az 9,99 dolar.
Valve sonunda kitlesindeki toksik oyunculara yönelik bir hamle yapmış olsa da bu hamleyi abonelere sunması bir nebze dikkat çekici. Oyunun kritik bir elementi olması gereken bu koruma mekanizmaları, görünüşe göre şimdilik sadece para ödeyenlere sunulacak. Dota 2 dâhilinde solo oyunlar hâlâ bir kumar gibi devam ediyor: bir oyunda çok iyi bir takıma denk gelirken diğerinde sürekli küfürleşen, birbirini aşağıylayan oyunculara denk gelebilirsiniz. Takımınızı sessize almak her ne kadar kolay olsa da oyun deneyiminin düştüğü sanıyoruz ki inkâr edilemez bir gerçek.deneyimlere göre sadece bazı oyuncularla oynamamayı “tercih” etmenizi sağlıyor. Bu tercihe bağlı olarak oyun sizi eşleştirmeyeceğine dair kesin bir doğrulama da maalesef vermiyor. Yani bu kişilerle hâlâ aynı oyuna denk gelebilirsiniz. Özelliğin deneysel doğasından kaynaklanması muhtemel bu özellik, sanıyoruz ki yakında düzelecektir.
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Bu arada naixe dagon kasmıştım level 5 dagon + 4 tane de aura itemi. Sonra diğer heroda saklanıp 2v1 saldırıyordum, tam ölecekken çıkıp dagon atıp yine giriyordum.