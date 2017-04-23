Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Dota 2’ye “telefon numarası doğrulama” zorunluluğu geliyor

Dota 2, oyuncuların birden fazla hesaba sahip olmasından kaynaklanan olumsuzlukları engellemek adına dereceli maçlara telefon numarası doğrulama şartı getirmeye hazırlanıyor.
2 yıl
5b
1
34
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Valve, Dota 2 oyuncularının dereceli oyunlara girmek için telefon numaralarını doğrulatmalarının zorunlu olacağını duyurdu. Bugün yayımlanan bir blog yazısında yer alan açıklama, Valve’ın “smurfing” adı verilen taktiği kullanan oyunculara karşı aldığı bir önlem.

Smurfing, oyunda deneyimli olan oyuncuların yeni bir hesap açarak oyuna baştan başlaması taktiğine verilen isim. Birçok deneyimli oyuncunun kullandığı smurfing, dereceli maçlardaki eşleştirme sisteminin deneyimli oyuncuyu yeni başlamış oyuncularla eşleştirmesi sonucunda ortaya çıkan haksızlıktan ötürü bir süredir Dota ekibinin canını sıkıyordu.

Valve yetkilileri, 4 Mayıs’ta devreye girecek olan sistemin smurfing’i tamamen bitirmeyeceğini bildiklerini ancak kullanan kişi sayısının kayda değer miktarda azalacağını söyledi. Yalnızca dereceli maçlar için gerekli olan telefon numarası doğrulama sistemi, girilen telefon numarasının değiştirilmesine izin verecek fakat bir hesapta kullanılmış olan numaranın bir diğer hesapta kullanılabilmesi için numara değiştirilme tarihinin üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekecek.

Eşleştirme sisteminde de değişiklikler olacak

Güncelleme ile oyunun eşleştirme sisteminde bazı değişiklikler de yaşanacak. Valve, dereceli oyunlar için eşleştirme yapılırken partinin ortalama MMR’ının (matchmaking rating) değil, parti içerisindeki en yüksek oyuncunun MMR’ının göz önünde bulundurulacağını açıkladı. Yeni sistem, daha uygun eşleştirmelerin yapılmasıyla smurfing’in azalmasına da katkı sağlayacak.

Bu yeniliklerin yanı sıra eşleştirme sistemindeki bazı aksaklıklar da giderildi. Dereceli oyuna yalnız giren oyuncular, kendileri gibi herhangi bir partide olmayan oyuncularla eşleşme seçeneğine sahip olacaklar. Ayrıca oyuncu sayısının oldukça az olduğu Güney Afrika, Hindistan ve Dubai bölgeleri dereceli maç bölgelerinden kaldırılacak. Bazı oyuncuların bu bölgelerdeki az oyuncu sayısından yararlandığı biliniyor.



http://www.polygon.com/2017/4/22/15394912/dota-2-phone-numbers-linked-ranked-matches Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rezn0v.dll 2 yıl en beğenilen
Gelmiş geçmiş en iyi moba oyunu. Konu tartışmaya kapalı
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batumatu 2 yıl
MOBA oyunlarının zirvesidir bence... Herkes oynayamaz, çoğu LoL'cü öğrenemeden geri bırakır. Oyunu ve heroları tam olarak kavramak yaklaşık 2-3 yıl alıyor.
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmreKarakullukcu 2 yıl Batumatu
Gerçekten de öyle. Çeşitli MOBA oyunlarını denemiş ve hatta yıllarca Smite oynamış, Paragon'a göz atmış birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki en kapsamlısı, en zoru Dota. Sadece Invoker'da ustalaşmak tüm LoL karakterlerinin toplamından daha zor :D
Gerçekten de öyle. Çeşitli MOBA oyunlarını denemiş ve hatta yıllarca Smite oynamış, Paragon'a göz atmış birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki en kapsamlısı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Master_Evil 1 yıl
lole de tc kimlik zorunluluğu getirilse baya düzelir oyunun ortamı ama çok oyuncu kaybederler o yüzden yapmazlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicholai Hel 1 yıl Master_Evil
Telefonu test edebiliyor, T.C. kimlik no'sunu nasıl test edecek ve niye Türkiye'ye özel böyle bir uygulama yapsınlar? T.C. kimlik no öğrenmek çok zor değil, oyun 60 yaşındaki dedesininkini girene "yeme bizi" diyecek değil ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufanumur12 2 yıl
wowdan sonr ahiç zevk alamadığım bir oyun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicholai Hel 2 yıl tufanumur12
Ben de balığı fırında hiç sevmem, ızgarası güzel oluyor ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Pek de işe yarayacağını sanmam yani oyuna girmek için telefon numarası gerekiyor ama rehberden herhangi birini seçip koysa yine çalışacak sistem.Zaten smurf olayı bitti 3 k üzeri kasmak çok zor artık. Bir de kaptan modunda kaptan seçimini en yüksek ranka ya da övgüye göre yaparsa iyi olur...Malın önde gidenini kaptan yapıyor bazen adam direk ne seçeyim diyor antihero seçmiyor karşı tarafın işine gelecek ban yapıyor falan.yani bir de belirli mmr altında kaptan modu kapatılmalı en azından 3k altındaki adamın kaptan modunu oynayamaması lazım.Yanlış anlamayın ben de 3k olmama rağmen böyle bir şey şart. O seviyedeki adamların genel olarak ne banları ne pickleri düzgün oluyor. invoker, meepo ,io gibi heroları alıyorlar sonra kimse oynamak istemiyor. Keşke takımdan atmak da mümkün olsa tekrardan eskisi gibi feedleyen oyuncuyu en az 5 ya da 6 kişi oylarsa atmak mümkün olsa iyi olur feederlar için güzel olur...Seçilen heroyu beğenmeyip direk ve sürekli feedleyenler için önlem olur en azından kaptan modunda olmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
u have to MakeMyFireOut 2 yıl
"Ben aslında 5k oynayacak adamım, neden 3k olan hesabımı yükseltmeyle uğraşayım ki? 5k hesap alayım seviyemin oyuncularıyla oynayayım."
4k+ seviyede oynayanlara oyun bıraktıran başlıca sebep. Find Match butonuna bastığında 'Acaba boosted bu sefer benim takımıma mı gelecek lan?!!' korkusu ve sonrasında aniden sırayı iptal etme... Aylarca bu korkuyla yaşadım ve en sonunda sadece arada arkadaşlarla girdiğim bir aktivite oldu benim için.(Gyro mid ile seni taşıyodum takımdan 2 eleman dc olmasa)
Bakalım bu prime acc olayı, 4gün ranked ban vs. ne kadar etkili olacak bu lamerlerin temizlenmesinde. Hoş community bir yana, oyun mekaniklerinin de Dota dan uzaklaşmasıda ayrıca konuşulması gereken bir mevzu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicholai Hel 2 yıl u have to MakeMyFireOut
Ben konuya ciddi yaklaşacağını düşünmemiştim gardaşlık. Sana son mesajımda şefime selâm etmemi takdir et diye haber vermiştim...
Satılık her seviye item yok yok olmadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nicholai Hel 2 yıl
Ayrıca şunu da eklemek isterim; bu oyunda "Takımdakiler mal, hep mallar bana denk geliyor." diyenlerin sayısı "Ben aslında 5k oynayacak adamım, neden 3k olan hesabımı yükseltmeyle uğraşayım ki? 5k hesap alayım seviyemin oyuncularıyla oynayayım." deyip o aldığı hesabı bir ay içinde 3k'ya düşürenlerin sayısından daha çok değildir. Yani buyrun gelin o zaman 5k oyunlara, ya da seviyenizin ne olduğunu düşünüyorsanız oraya. Bir 40-50 oyun atın, bakın bakalım takım hakkınızda ne düşünüyor, kaç oyun kazandınız, performansınızı beğendiniz mi, replay'lerinizi izleyip hatalarınızı gördünüz mü.
Heidit: Hazır vaktim varken ekleyeyim, eğer oyununuzu kabul ettiremiyorsanız carry oynamayın. Rakip sizi görünce kaçmıyor da savaşıyorsa yeteri kadar iyi değilsiniz demektir. Bait olayı hariç. Ben bir ara 5.5k-6.5k arası arkadaşlarla oynuyordum carry'e maçam yemedi. Kaldı ki asıl mevkisi mid olup da sonradan takımın ihtiyacı sebebiyle carry'e devşirilmiş, ondan sonra offlane lazım Hasan Emmi dediler diye hardlane'de yaşam mücadelesi veren, sonrasında jungle'da tabiat ana ve börtü böcek sesleriyle huzuru bulan ama asla support oynamayan, oynayamayan, bu zamana kadar belki 20 ward, 3 courier almış biriyim. Gittim paşa paşa offlane'imi oynadım, carry ve mid aldı oyunu götürdü, offlane herosunun yapması gereken beş şeyden üçünü yapınca bizimkiler beni omuzlarına aldı.
Ama 4k'da üç malı taşırım yani, yeter ki özellikle feedlemesinler. Dördüncü azıcık ayağıma dolanmasın, azıcık destek çıkıldığında bir şeyler yapsın yeter.
Oyunda bir de sadece oyununu oynamak da yetmiyor. Bunun üzerine yazılmış çok makale var. Ayrıca iyi bir gözlemciyseniz stream'lerdeki davranışlara bakın. Dota gerçekten bambaşka. Çok sakin çok uslu kültürlü eğitimli adamı bile küfürbaz bir at hırsızına dönüştürebiliyor. Dediğim gibi, oyunu kazanmak için birçok doğru yapmalısınız. Bu oyunu ciddiye alıyorsanız iyi oynadığınızı düşündüğünüz oyunun replay'ini izleyip kendinizi değerlendirin. "MK çocuu ward al oce" yerine "Acaba seviyemin oyununda mıyım? Acaba üzerime düşeni ne kadar yapıyorum?" diye kendimize sormak gerek.
Sözlerimi çok sevdiğim birisi için yazacağım mesaj ile noktalamak istiyorum; doğum günün kutlu olsun şefim, Allah seni başımızdan eksik etmesin. O kendini biliyor, 33 yaşında mühendis ve her gün dışarı çıkacak kadar sosyal hınzır seni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakimutata Insane 2 yıl
kardeşim ben kasmayıda biliyorum takım oyununuda adamlar rus, iranli geliyor adamlar paso creep kesiyor ultilere vermeyip offline kasip adam kesmeyi bilmeyen kule defans yapmayı bilmeyen tonla adam var ne carry oynamayı biliyorlar, ne sup tek kişi bu oyun çok fena dipe batmış deli ediyorlar insanı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 2 yıl Hakimutata Insane
Bende diyorum ki onların karşıya gelme oranı daha yüksek. Bazı oyunlar istesende bu adamlar yüzünden kazanamazsın ama bazı oyunlarda bu adamlar karşıda olduğu için free win alırsın(Ki bunun olma şansı daha yüksek)
Ayrıca her oyun garip şeyler oluyorsa dediğin gibi mmr'ın düşüktür ki o seviyede yeterince iyiysen tek başına taşırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakimutata Insane 2 yıl
hayatımda böyle takım eşitmesi dandik bir oyun görmedim ne kadar feeder varsa benim takımamı gelir mmr kasamıyoruz deliriyorum vallahi :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 2 yıl Hakimutata Insane
Matematiksel olarak rakibe daha çok feeder geliyor. Çünkü senin takımında random 4 kişi karşıda ise random 5 kişi var seni saymazsak. Kısaca eğer sen feeder değilsen otomatik olarak mmr atlarsin zamanla.
Tabi hepiniz mmr'ınızdan iyi olduğunuzu düşünüp kendi hatalariniz yerine başkalarınkine odaklandığınız için normal

Kısacası kasamamanız sizin suçunuz başkalarının değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 2 yıl
5K oyuncuların hero denemek için 2K'lı sahte hesap açmaları ve herkesi dövmesiyle yaşadıkları hazzın artık son bulması
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rylai2113 2 yıl
Öyle oyuncular gördüm ve kapıştım ki karşı tarafı full stunerken antisi stuner olan herolarla esen gürleyen adamlar oyunculuk cok cok önemlim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Arkadailar knight onlıne ile kıyaslanabılır mı bu oyun ? En sevdıgım onlıne oyun K.O du ama yıllar önce bıraktım hala aklıma geldıkce heyecanlanırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greggs 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Arkadailar knight onlıne ile kıyaslanabılır mı bu oyun ? En sevdıgım onlıne oyun K.O du ama yıllar önce bıraktım hala aklıma geldıkce heyecanlanırım.

Aynı tarzda bile değil neyini kıyaslayacaksın?
Knight Online kendi tarzındaki oyunlar arasında bile en iyi oyun değildir.2005 yılından 2011 yılına kadar oynamış biri olarak söylüyorum bunu.Basit bir oyun ve Fire Drake patchinden önce epey zevkliydi ama hepsi bu.Wow çok daha iyi bir oyun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4982 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Valve, dota 2 ve
3 etiket daha Oyunlar Yazılım emre-karakullukcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft Office'in tam sürümü 2 Mayıs'ta Windows Mağazası'na geliyor 2 yıl Tesla Model X'in kapısı açılmadı sürücüler ölümle burun buruna geldi 2 yıl YouTube'a ilk video yüklenmesinin üzerinden 12 yıl geçti 2 yıl Shuttle’dan Android bilgisayar 2 yıl Samsung Galaxy S8'in Windows 10 sürümü çıkabilir 2 yıl Milli enerji politikasında dev hamle: Akdeniz’de sismik aramalar hızlanıyor 2 yıl Nonstop Chuck Norris ile dur durak yok 2 yıl Tim Cook, Uber'i App Store'dan kaldırmakla tehdit etmiş 2 yıl Bu kez iPhone 8 maket görselleri sızdırıldı 2 yıl Mobilite: Xiaomi Mi6, Galaxy S8 ülkemiz fiyatı, HTC U ve dahası... 2 yıl Çinli internet devlerinden otomobil sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için son plan yapay bulutlar 2 yıl Göbeklitepe’de buzul çağını başlatan kuyruklu yıldızın resmedildiği oymalar bulundu 2 yıl Modern Nokia 3310 önümüzdeki hafta Avrupa'da 2 yıl Netflix'e rakip olmak isteyen Iflix ilk orijinal dizilerini tanıttı 2 yıl Mercedes-AMG Project One iddiaya göre 1020 beygir gücünde olacak 2 yıl Samsung Galaxy J3 Geekbench’te ortaya çıktı 2 yıl Samsung Music uygulaması kaldırılıyor 2 yıl Gigabyte ilk fansız Core işlemcili mini bilgisayarını duyurdu 2 yıl Gelecek sene üç yeni mutant filmi vizyona girecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dota 2’ye “telefon numarası doğrulama” zorunluluğu geliyor Sonraki Birleşik Krallık'ta 135 yıl sonra bir ilk: Kömür temelli enerji olmadan 24 saati tamamladı 2 yıl LG Hub Robot yeni akıllı asistanınız 2 yıl NASA, gezegenimizin seneler içerisindeki değişimini gözler önüne serdi 2 yıl Microsoft CEO'su Satya Nadella: Windows Phone'da hala gelecek var! 2 yıl Alcatel Shine Lite incelemesi "Giriş segmentinde Premium kalite" 2 yıl Huawei ve Google'a dolandırıcılık suçlaması 2 yıl Avatar filmlerinin vizyon tarihleri açıklandı 2 yıl Araştırmacılar içme suyundan ''sanal limonata'' üretti 2 yıl Galaxy S8'in Samsung'a maliyeti ne kadar? 2 yıl Apple, Dünya Günü için Watch sahiplerine “meydan okudu” 2 yıl Hızlı ve Öfkeli serisine eşlik edecek yeni bir film serisi geliyor 2 yıl Yeni nesil Mercedes-AMG A45 en az 400 beygir olacak 2 yıl Yeni uTorrent web tarayıcısı üzerinden çalışacak 2 yıl Snapchat’ten önemli bir patent adımı 2 yıl ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlar yıl sonuna yetişiyor 2 yıl Galeri: İstanbul Autoshow 2017 kapılarını açtı 2 yıl HTC’nin yeni telefonu “HTC U 11” olacak 2 yıl Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü projesi netleşiyor 2 yıl Wunderlist gidiyor To-Do geliyor 2 yıl Apple'ın da dahil olduğu birçok şirket patent ihlalinden dava edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim