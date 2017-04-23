Dota 2’ye “telefon numarası doğrulama” zorunluluğu geliyor

Valve, Dota 2 oyuncularının dereceli oyunlara girmek için telefon numaralarını doğrulatmalarının zorunlu olacağını duyurdu. Bugün yayımlanan bir blog yazısında yer alan açıklama, Valve’ın “smurfing” adı verilen taktiği kullanan oyunculara karşı aldığı bir önlem.

Smurfing, oyunda deneyimli olan oyuncuların yeni bir hesap açarak oyuna baştan başlaması taktiğine verilen isim. Birçok deneyimli oyuncunun kullandığı smurfing, dereceli maçlardaki eşleştirme sisteminin deneyimli oyuncuyu yeni başlamış oyuncularla eşleştirmesi sonucunda ortaya çıkan haksızlıktan ötürü bir süredir Dota ekibinin canını sıkıyordu.

Valve yetkilileri, 4 Mayıs’ta devreye girecek olan sistemin smurfing’i tamamen bitirmeyeceğini bildiklerini ancak kullanan kişi sayısının kayda değer miktarda azalacağını söyledi. Yalnızca dereceli maçlar için gerekli olan telefon numarası doğrulama sistemi, girilen telefon numarasının değiştirilmesine izin verecek fakat bir hesapta kullanılmış olan numaranın bir diğer hesapta kullanılabilmesi için numara değiştirilme tarihinin üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekecek.

Eşleştirme sisteminde de değişiklikler olacak

Güncelleme ile oyunun eşleştirme sisteminde bazı değişiklikler de yaşanacak. Valve, dereceli oyunlar için eşleştirme yapılırken partinin ortalama MMR’ının (matchmaking rating) değil, parti içerisindeki en yüksek oyuncunun MMR’ının göz önünde bulundurulacağını açıkladı. Yeni sistem, daha uygun eşleştirmelerin yapılmasıyla smurfing’in azalmasına da katkı sağlayacak.

Bu yeniliklerin yanı sıra eşleştirme sistemindeki bazı aksaklıklar da giderildi. Dereceli oyuna yalnız giren oyuncular, kendileri gibi herhangi bir partide olmayan oyuncularla eşleşme seçeneğine sahip olacaklar. Ayrıca oyuncu sayısının oldukça az olduğu Güney Afrika, Hindistan ve Dubai bölgeleri dereceli maç bölgelerinden kaldırılacak. Bazı oyuncuların bu bölgelerdeki az oyuncu sayısından yararlandığı biliniyor.

http://www.polygon.com/2017/4/22/15394912/dota-2-phone-numbers-linked-ranked-matches