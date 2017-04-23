Dota 2’ye “telefon numarası doğrulama” zorunluluğu geliyor

Smurfing, oyunda deneyimli olan oyuncuların yeni bir hesap açarak oyuna baştan başlaması taktiğine verilen isim. Birçok deneyimli oyuncunun kullandığı smurfing, dereceli maçlardaki eşleştirme sisteminin deneyimli oyuncuyu yeni başlamış oyuncularla eşleştirmesi sonucunda ortaya çıkan haksızlıktan ötürü bir süredir Dota ekibinin canını sıkıyordu.
Valve yetkilileri, 4 Mayıs’ta devreye girecek olan sistemin smurfing’i tamamen bitirmeyeceğini bildiklerini ancak kullanan kişi sayısının kayda değer miktarda azalacağını söyledi. Yalnızca dereceli maçlar için gerekli olan telefon numarası doğrulama sistemi, girilen telefon numarasının değiştirilmesine izin verecek fakat bir hesapta kullanılmış olan numaranın bir diğer hesapta kullanılabilmesi için numara değiştirilme tarihinin üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekecek.
Eşleştirme sisteminde de değişiklikler olacak
Güncelleme ile oyunun eşleştirme sisteminde bazı değişiklikler de yaşanacak. Valve, dereceli oyunlar için eşleştirme yapılırken partinin ortalama MMR’ının (matchmaking rating) değil, parti içerisindeki en yüksek oyuncunun MMR’ının göz önünde bulundurulacağını açıkladı. Yeni sistem, daha uygun eşleştirmelerin yapılmasıyla smurfing’in azalmasına da katkı sağlayacak.
Bu yeniliklerin yanı sıra eşleştirme sistemindeki bazı aksaklıklar da giderildi. Dereceli oyuna yalnız giren oyuncular, kendileri gibi herhangi bir partide olmayan oyuncularla eşleşme seçeneğine sahip olacaklar. Ayrıca oyuncu sayısının oldukça az olduğu Güney Afrika, Hindistan ve Dubai bölgeleri dereceli maç bölgelerinden kaldırılacak. Bazı oyuncuların bu bölgelerdeki az oyuncu sayısından yararlandığı biliniyor.
http://www.polygon.com/2017/4/22/15394912/dota-2-phone-numbers-linked-ranked-matches Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4k+ seviyede oynayanlara oyun bıraktıran başlıca sebep. Find Match butonuna bastığında 'Acaba boosted bu sefer benim takımıma mı gelecek lan?!!' korkusu ve sonrasında aniden sırayı iptal etme... Aylarca bu korkuyla yaşadım ve en sonunda sadece arada arkadaşlarla girdiğim bir aktivite oldu benim için.(Gyro mid ile seni taşıyodum takımdan 2 eleman dc olmasa)
Bakalım bu prime acc olayı, 4gün ranked ban vs. ne kadar etkili olacak bu lamerlerin temizlenmesinde. Hoş community bir yana, oyun mekaniklerinin de Dota dan uzaklaşmasıda ayrıca konuşulması gereken bir mevzu.
Satılık her seviye item yok yok olmadı.
Heidit: Hazır vaktim varken ekleyeyim, eğer oyununuzu kabul ettiremiyorsanız carry oynamayın. Rakip sizi görünce kaçmıyor da savaşıyorsa yeteri kadar iyi değilsiniz demektir. Bait olayı hariç. Ben bir ara 5.5k-6.5k arası arkadaşlarla oynuyordum carry'e maçam yemedi. Kaldı ki asıl mevkisi mid olup da sonradan takımın ihtiyacı sebebiyle carry'e devşirilmiş, ondan sonra offlane lazım Hasan Emmi dediler diye hardlane'de yaşam mücadelesi veren, sonrasında jungle'da tabiat ana ve börtü böcek sesleriyle huzuru bulan ama asla support oynamayan, oynayamayan, bu zamana kadar belki 20 ward, 3 courier almış biriyim. Gittim paşa paşa offlane'imi oynadım, carry ve mid aldı oyunu götürdü, offlane herosunun yapması gereken beş şeyden üçünü yapınca bizimkiler beni omuzlarına aldı.
Ama 4k'da üç malı taşırım yani, yeter ki özellikle feedlemesinler. Dördüncü azıcık ayağıma dolanmasın, azıcık destek çıkıldığında bir şeyler yapsın yeter.
Oyunda bir de sadece oyununu oynamak da yetmiyor. Bunun üzerine yazılmış çok makale var. Ayrıca iyi bir gözlemciyseniz stream'lerdeki davranışlara bakın. Dota gerçekten bambaşka. Çok sakin çok uslu kültürlü eğitimli adamı bile küfürbaz bir at hırsızına dönüştürebiliyor. Dediğim gibi, oyunu kazanmak için birçok doğru yapmalısınız. Bu oyunu ciddiye alıyorsanız iyi oynadığınızı düşündüğünüz oyunun replay'ini izleyip kendinizi değerlendirin. "MK çocuu ward al oce" yerine "Acaba seviyemin oyununda mıyım? Acaba üzerime düşeni ne kadar yapıyorum?" diye kendimize sormak gerek.
Sözlerimi çok sevdiğim birisi için yazacağım mesaj ile noktalamak istiyorum; doğum günün kutlu olsun şefim, Allah seni başımızdan eksik etmesin. O kendini biliyor, 33 yaşında mühendis ve her gün dışarı çıkacak kadar sosyal hınzır seni.
Ayrıca her oyun garip şeyler oluyorsa dediğin gibi mmr'ın düşüktür ki o seviyede yeterince iyiysen tek başına taşırsın.
Tabi hepiniz mmr'ınızdan iyi olduğunuzu düşünüp kendi hatalariniz yerine başkalarınkine odaklandığınız için normal
Kısacası kasamamanız sizin suçunuz başkalarının değil.
Aynı tarzda bile değil neyini kıyaslayacaksın?
Knight Online kendi tarzındaki oyunlar arasında bile en iyi oyun değildir.2005 yılından 2011 yılına kadar oynamış biri olarak söylüyorum bunu.Basit bir oyun ve Fire Drake patchinden önce epey zevkliydi ama hepsi bu.Wow çok daha iyi bir oyun.
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