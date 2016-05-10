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Drone’lara Periscope desteği

Eğer DJI firmasının ürettiği Drone modellerinden birisine sahipseniz, kamera görüntülerini Periscope üzerinden canlı olarak yayınlama imkanınız var demektir.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Drone’lar, görüntüleme sektöründe önemli bir araç haline geldi. Belgesel çekimlerinden tutun da, haber görüntülerine, amatör çekimlere ve hatta sinema çekimlerine kadar pek çok alanda Drone modellerine ilgi artıyor. Şimdi sırada canlı yayın var.

DJI ile işbirliği yapan Twitter, firmanın Drone modellerinde Periscope üzerinden canlı yayın yapabilme imkanı sunmaya başladı. İşbirliği kapsamında DJI Inspire, Phantom 4, Phantom 3 Professional ve Phantom 3 Advanced modellerinde Periscope canlı yayını destekleniyor.

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Bahse konu modellerdeki kontrolcüye iPhone cihazını bağladığınız zaman, Periscope gelen görüntüleri canlı olarak takipçilerinize yayınlamanıza izin verecek. Ayrıca yayın boyunca kullanıcılar sesli anlatım da yapabilecekler. Benzer bir özellik, kısa süre önce Facebook Live hizmetine de gelmişti. Bu bakımdan Twitter, rakibinden geri kalmamış oluyor.

Drone desteğinin yanında Periscope uygulamasında; belirli bir konu veya başlığı yazarak ilgili canlı yayınlara erişebilme, arama, arama tuşunda önerilen yayınlar listesi, belirli etiketler altındaki sohbetlere katılabilme gibi özellikler olacak.

Diğer taraftan canlı yayınların kaydedilmesi ve 24 saat geçtikten sonra da erişilebilmesi önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikler, kısa süre içerisinde mobil kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. 

 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/now-periscope-lets-you-livestream-from-a-drone-1320687 Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl
Bi insanın özelini halka arz etmek için çok güzel bir yöntem olmuş... insanları paranoyak edecekler herşeyden çekinir olduk
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Krone 3 yıl
Aklıma gelen ilk şey maç yayını oldu
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SEO-Uzmanı 3 yıl
nerede ne oluyor ve gerçekte neler oluyor ?
bunu halkın görmesi için
gerçekten kuşlar kadar özgür habercilik için
bu tarz medya kanallarını oluşması gerekli !
yoksa basınımızın özgür olduğunu sanar,
ve kendimizi ve geleceğimizi kandırırız !

bu açıdan bu teknoloji gerçekten özgür habercilik için önemli !
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kadirirdem 3 yıl
çok farklı şeyler yapılır tabi olumsuzda olabilir...
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