Drone’lara Periscope desteği

Drone’lar, görüntüleme sektöründe önemli bir araç haline geldi. Belgesel çekimlerinden tutun da, haber görüntülerine, amatör çekimlere ve hatta sinema çekimlerine kadar pek çok alanda Drone modellerine ilgi artıyor. Şimdi sırada canlı yayın var.

DJI ile işbirliği yapan Twitter, firmanın Drone modellerinde Periscope üzerinden canlı yayın yapabilme imkanı sunmaya başladı. İşbirliği kapsamında DJI Inspire, Phantom 4, Phantom 3 Professional ve Phantom 3 Advanced modellerinde Periscope canlı yayını destekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"HoloLens donanımı ortaya çıktı"

Bahse konu modellerdeki kontrolcüye iPhone cihazını bağladığınız zaman, Periscope gelen görüntüleri canlı olarak takipçilerinize yayınlamanıza izin verecek. Ayrıca yayın boyunca kullanıcılar sesli anlatım da yapabilecekler. Benzer bir özellik, kısa süre önce Facebook Live hizmetine de gelmişti. Bu bakımdan Twitter, rakibinden geri kalmamış oluyor.

Drone desteğinin yanında Periscope uygulamasında; belirli bir konu veya başlığı yazarak ilgili canlı yayınlara erişebilme, arama, arama tuşunda önerilen yayınlar listesi, belirli etiketler altındaki sohbetlere katılabilme gibi özellikler olacak.

Diğer taraftan canlı yayınların kaydedilmesi ve 24 saat geçtikten sonra da erişilebilmesi önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikler, kısa süre içerisinde mobil kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak.