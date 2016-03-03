Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dubai'de 1 milyon dolar ödüllü drone yarışları yapılacak

Drone'lara olan ilgi gün geçtikçe artarken Dubai'de dünya drone yarışları yapılacak. Bu şampiyonaya katılan takımlara verilecek ödülün miktarı da cezbedici seviyede görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,2b
1
8
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dubai'de 1 milyon dolar ödüllü drone yarışları yapılacak

Drone'lar her ne kadar güvenlik zafiyeti yarattıkları nedeniyle sınırlandırılmaya çalışılsalar da gün geçtikçe daha popüler hale geliyorlar.  Dubai'de düzenelenecek olan "Dünya Drone Şampiyonası" da bu cihazlara olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
Dubai'de 7-8 Mart tarihleri arasında 100'den fazla takımın katılımıyla düzenlenecek yarışlarda ilk 32'ye girenler 11-12 Mart tarihleri arasındaki finallerde boy gösterecekler. Üstelik yarışmada toplam 1 milyon dolarlık ödül dağıtılacakken, 1.  olan takımın 250.000 dolar alacağı açıklandı.
Aşağıda bir McLaren ile Drone'un yarışını izleyebilirsiniz. Bu video sadece şov amaçlı. Bu tarz drone'lar henüz bu süper arabaların hızına yetişecek kapasitede değiller. Yine de Dubai'nin tanıtımı açısından bu videonun büyük ilgi çekeceğini söyleyebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/03/02/dubai-world-drone-prix/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazy585858 3 yıl en beğenilen
aşağılık şerefsizler.. müslümanlar kan ağlarken bunlar dubaide ne yapsakta parayı yesek diye düşünüyorlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
drone geleceğin teknolojisi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tempestatem 3 yıl
Burası iyice youtube yorumlarına döndü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl
Otobanlarda drift atarken, 2 teker üstünde lastik değiştirirken çektikleri videolara "zaa muhaha adama bak lan hahah" derler, şimdi uluslararası bir yarışma düzenlenecek abi neden israf ediyorlar parayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VulonViing 3 yıl
Gayet normal bir durum, neden bu kadar tepki gösterilmiş anlamadım. Arabalar amacı dışında nasıl yarış için kullanılıyorsa, dronelarda kullanılabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 3 yıl
şimdi bu işin kumardan ya da at yarışından ne farkı var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 3 yıl
Bir bu eksikti. Paraları israf edeceğinize dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılsa daha insani, İslami, vicdani değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl en beğenilen
aşağılık şerefsizler.. müslümanlar kan ağlarken bunlar dubaide ne yapsakta parayı yesek diye düşünüyorlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
bu aletlerin sayısı günden güne artıyor !
peki ya yarın bir gün
bu aletler kötü amaçlar için kullanılmaya başlanıldığı zaman !?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor 3 yıl 16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı 3 yıl Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video] 3 yıl Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor 3 yıl Xiaomi, Redmi Note 3 için Hindistan'da görkemli bir etkinlik düzenledi 3 yıl ABD'li bir kullanıcı özçekim sırasında kendini vurdu 3 yıl Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı 3 yıl LG G2 efsanesi G5'e karşı: Tasarımlarını kıyasladık! 3 yıl Fiat Chrysler CEO'su: Apple araba üretim işini tek başına denememeli 3 yıl LinkedIn CEO’su çalışanlarına kendi cebinden 40 Milyon TL dağıtacak 3 yıl Energizer şarjlı pillerinde geri dönüştürülmüş materyaller kullanacak 3 yıl Samsung hakkında bilmeniz gereken 10 ilginç gerçek 3 yıl iPhone'ların OLED ekrana geçişi bir iki yıl içerisinde olabilir 3 yıl DisplayPort 1.4 standardı tamamlandı 3 yıl "Samsung Galaxy S7 Edge'nin batarya performansı inanılmaz" 3 yıl Canlı yayın tekrarı: 2016'nın en iyi telefonları "Soru-Cevap" 3 yıl Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor 3 yıl iOS 9.3 size patronunuzun iPhone cihazınızı izleyip izlemediğini söyleyecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung kurumsal depolama için dünyanın en büyük SSD'sini tanıttı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dubai'de 1 milyon dolar ödüllü drone yarışları yapılacak Sonraki WebVR ile tarayıcınızda daha akıcı sanal gerçeklik mümkün 3 yıl Valossa AI ile filmlerdeki her ayrıntıyı bulabilirsiniz 3 yıl Kendi oyununun kodlarını sabote eden geliştirici 3 yıl Şimdi de iPhone 7 Pro söylentileri 3 yıl Google yeni ödeme yöntemi Hands Free'nin denemelerine başladı 3 yıl Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı 3 yıl iPhone 5SE'nin en net görüntüsü sızdırıldı 3 yıl Huawei, 9 Martta düzenleyeceği etkinliğin teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl Kara Kule serisi beyaz perde yolunda 3 yıl Evrenin sonu ne zaman geliyor? 3 yıl HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl Samsung, 4K ekranların akıllı telefonlarda yaygınlaşacağını düşünüyor 3 yıl Shuttle'dan Skylake tabanlı ince profil kasalar 3 yıl Score! Hero: Takımınızın kaderi sizin ellerinizde! 3 yıl Zynga patronu Mark Pincus, ikinci kez görevini bıraktı 3 yıl 3D televizyonlarda sona mı geliyoruz? 3 yıl Canlı Yayın Rehberi "Yeşil perde, resim içinde resim ve fazlası" 3 yıl Sony Xperia Z5, özel Extra Bass kulaklık ile Türk Telekom Mağazaları’nda 3 yıl Samsung Galaxy S7 kutudan 8GB kayıp depolama alanıyla çıkıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için kiralama programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim