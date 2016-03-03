Dubai'de 1 milyon dolar ödüllü drone yarışları yapılacak

Drone'lar her ne kadar güvenlik zafiyeti yarattıkları nedeniyle sınırlandırılmaya çalışılsalar da gün geçtikçe daha popüler hale geliyorlar. Dubai'de düzenelenecek olan "Dünya Drone Şampiyonası" da bu cihazlara olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Dubai'de 7-8 Mart tarihleri arasında 100'den fazla takımın katılımıyla düzenlenecek yarışlarda ilk 32'ye girenler 11-12 Mart tarihleri arasındaki finallerde boy gösterecekler. Üstelik yarışmada toplam 1 milyon dolarlık ödül dağıtılacakken, 1. olan takımın 250.000 dolar alacağı açıklandı.

Aşağıda bir McLaren ile Drone'un yarışını izleyebilirsiniz. Bu video sadece şov amaçlı. Bu tarz drone'lar henüz bu süper arabaların hızına yetişecek kapasitede değiller. Yine de Dubai'nin tanıtımı açısından bu videonun büyük ilgi çekeceğini söyleyebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/03/02/dubai-world-drone-prix/?ncid=txtlnkusaolp00000595