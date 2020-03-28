Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadele için geliştirdiği MyHealth uygulamasını yayınlıyor

2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs pandemisi ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yoğun endişeye sebep oluyor. Lokal ve global çaptaki tüm sağlık kuruluşları salgını kontrol altına alabilmek adına faal olarak hizmet veriyorlar.

Bu isimlerin başında Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü geliyor. Şu anda konuyla ilgili en büyük söz hakkının ona ait olduğunu söyleyebileceğimiz DSÖ, sürecin başından beri salgınla ilgili halkı bilinçlendirmek, asılsız iddiaları engellemek, en doğru bilgileri halka ulaştırabilmek adına çalışmalar yürütüyor.

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Hepimiz virüsten korunabilmek için kalabalıklardan uzak durmamız, seyahat etmememiz, ellerimizi daha sık yıkaması gerektiğini biliyoruz. Ancak bu çok yaygın, çok bilinen temel bilgilerle birlikte sosyal medya ve halk arasında gerçeklikle ilgisi olmayan önlemler, tavsiyeler de yayılıyor.

Bu yüzden DSÖ, kullanıcıların almaları gereken önlemler hakkında bilgi ve tavsiyeler verecek, kafalarındaki soru işaretlerini en doğru kaynaklardan giderebilmelerini sağlayacak, erken tanı konusunda da rol oynayabilecek bir mobil uygulama üzerinde çalışmaya başladı.

Uygulamaya dair dikkat çekici özellikler arasında konum bilgisi yardımıyla kullanıcıları enfeksiyon riskinin yüksek olduğu tehlikeli bölgelerdeyken uyarması bulunuyor. Bunun dışında uygulamanın içinde enfekte olmanız durumunda yaşayabileceğiniz semptomlar, erken teşhise yardımcı içerikler de bulunuyor. Enfekte olduğunuza dair şüphe duyuyorsanız endişenizde haklı olup olmadığınız hakkında biraz da olsa fikir sahibi olabiliyorsunuz.

DSÖ'nün mobil uygulaması MyHealth hem Android hem iOS platformu için yayınlanacak. Ayrıca mobil sürüme ek olarak bir web sürümüne de sahip olacak.

https://www.gizchina.com/2020/03/27/who-has-prepared-an-application-for-the-prevention-of-coronavirus/

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Uygulamanın beta sürümügünü yayınlanıyor.