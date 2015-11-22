Dünyanın En Büyük Rüzgar Gülü

Her şehrin bir simgeye ihtiyacı olduğu kesin. Hollanda'nın en büyük liman kenti olan Rotterdam'a ise Avrupa'nın temiz enerji azminin simgesi olan bir yapı gelmekte. Hollandalı Rüzgar Gülü diye adlandırabileceğimiz bu yeni bina, aslında çok ilginç. Verimlilik noktasında vasatı aşamayan, rüzgar enerjisini elektriğe çeviren sistem, tamamen sessiz olması ile açığını bir nevi kapatıyor.

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Büyüklüğü hayret verici olan yapının tam bir turist çekim merkezi olması planlanıyor. Yüksekliği 174 metre olan ve üstünde 1050 m2'lik gökyüzü lobisi bulunan devasa çarkı yıllık 1.5 milyon turistin gezmesi planlanıyor. İç çarkta 72 daire, 160 otel odası bulunuyor ve aynı alanda devamlı dönen bir sisteme de sahip olan yapı, aynı zamanda tamamen çevreci. Dış çark ise dönen 40 kabinli bir dönme dolaba benzemekte.Sistem, alt kısımdaki gölden yağmur suyunu yakalıyor ve bunu kullanıyor. Ürettiği organik atığı biyogaz haline dönüştürtükten sonra gölden filtrelenen su ile musluk suyu sağlıyor. Elektrik enerjisi ise kısıtlı rüzgarda bile çalışabilen özgün sistemi (Ewicon - elektro statik rüzgar enerjisi toplayıcısı) ve tepesinde bulunan güneş panelleri sayesinde sağlanmakta. Yapımından 10 yıl içinde kendini amorti edileceği düşünülen yapı şimdiden çok önemli firmalar tarafından üstlenilmiş ve projelendirilmiş durumda.