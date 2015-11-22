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Dünyanın En Büyük Rüzgar Gülü

Hollanda, bir liman kenti olan Rotterdam'da dünyanın en büyük rüzgar enerjisi santrali inşa ediliyor ancak bu yapı sıradan bir rüzgar gülünden biraz daha farklı. Üstelik hem mimari hem de amaç olarak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Dünyanın En Büyük Rüzgar Gülü
Her şehrin bir simgeye ihtiyacı olduğu kesin. Hollanda'nın en büyük liman kenti olan Rotterdam'a ise Avrupa'nın temiz enerji azminin simgesi olan bir yapı gelmekte. Hollandalı Rüzgar Gülü diye adlandırabileceğimiz bu yeni bina, aslında çok ilginç. Verimlilik noktasında vasatı aşamayan, rüzgar enerjisini elektriğe çeviren sistem, tamamen sessiz olması ile açığını bir nevi kapatıyor.

Büyüklüğü hayret verici olan yapının tam bir turist çekim merkezi olması planlanıyor. Yüksekliği 174 metre olan ve üstünde 1050 m2'lik gökyüzü lobisi bulunan devasa çarkı yıllık 1.5 milyon turistin gezmesi planlanıyor. İç çarkta 72 daire, 160 otel odası bulunuyor ve aynı alanda devamlı dönen bir sisteme de sahip olan yapı, aynı zamanda tamamen çevreci. Dış çark ise dönen 40 kabinli bir dönme dolaba benzemekte.

Sistem, alt kısımdaki gölden yağmur suyunu yakalıyor ve bunu kullanıyor. Ürettiği organik atığı biyogaz haline dönüştürtükten sonra gölden filtrelenen su ile musluk suyu sağlıyor. Elektrik enerjisi ise kısıtlı rüzgarda bile çalışabilen özgün sistemi (Ewicon - elektro statik rüzgar enerjisi toplayıcısı) ve tepesinde bulunan güneş panelleri sayesinde sağlanmakta. Yapımından 10 yıl içinde kendini amorti edileceği düşünülen yapı şimdiden çok önemli firmalar tarafından üstlenilmiş ve projelendirilmiş durumda.
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serafon 4 yıl en beğenilen
awolfinsky
Bizde yol yapalım,beton dikelim,ormanları imara açalım.Yine klasik bir el yapar Türk bakar konusunun sonuna geldik.

Bu psikolojiden kurtulmadıkça potansiyelinizin ve enerjinizin %80 ini kaybediyorsunuz zaten, ondan sonra paradoksa giriyorsunuz. Olaylar gerçekten öyle bile olsa bununla uğraşmayı bırakıp üretken olmaya bakmakta fayda var!
awolfinskyBizde yol yapalım,beton dikelim,ormanları imara açalım.Yine klasik bir el yapar Türk bakar konusunun sonuna geldik.Bu psiko...
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magicrea 4 yıl
eksileyeceksiniz belki ama: bu ne arkadaş bi boka benzemiyor. sırf turist çeksin diye yapıyorlamrış.
buna harcadığınız paraya gidin rüzgar gülü diki şehrin elektiriğin bir kısmını karşılasın.
not: sanattan anlarık elbet ama bir sana bakarık sanat mı diye..
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YokCrysis 4 yıl
trkarapanda123asd
keko1337
trkarapanda123asdAma bizim yollarımız daha iyi bir kere
o yollar var ya o yollar tüne girsin o duble yollar.
Senden çıkarsa haber verirsin


giren bi yakınından haber aldım kaç kilometre istiyorsan sipariş üzerine sokuyorlarmış kankito
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trkarapanda123asd 4 yıl YokCrysis
keko1337

trkarapanda123asd

keko1337
trkarapanda123asdAma bizim yollarımız daha iyi bir kere
o yollar var ya o yollar tüne girsin o duble yollar.
Senden çıkarsa haber verirsin



giren bi yakınından haber aldım kaç kilometre istiyorsan sipariş üzerine sokuyorlarmış kankito


Keşke baban duble yollara araba ile girmeseydi
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teramit 4 yıl
kadirirdem
Süper fikir ve uygulama olmus..

henüz yapılmamış mimari bir yapı için uygulanmış diyemeyiz.
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kadirirdem 4 yıl
Süper fikir ve uygulama olmus..
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bytradm 4 yıl
gösteriş diye buna denir . cevrecilik değil.
norveçte petrol platrmonuna benzer bi tesis var
atmosferden co-co2 alıp sıvılaştırıp yerin dibine gönderiyor.
iskandinavları hep sevmişimdir.
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Patren 4 yıl
bence turistik bir insaat
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serafon 4 yıl en beğenilen
awolfinsky
Bizde yol yapalım,beton dikelim,ormanları imara açalım.Yine klasik bir el yapar Türk bakar konusunun sonuna geldik.

Bu psikolojiden kurtulmadıkça potansiyelinizin ve enerjinizin %80 ini kaybediyorsunuz zaten, ondan sonra paradoksa giriyorsunuz. Olaylar gerçekten öyle bile olsa bununla uğraşmayı bırakıp üretken olmaya bakmakta fayda var!
1 Yanıt Yanıtla +6
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awolfinsky 4 yıl serafon
serafon
awolfinsky
Bizde yol yapalım,beton dikelim,ormanları imara açalım.Yine klasik bir el yapar Türk bakar konusunun sonuna geldik.

Bu psikolojiden kurtulmadıkça potansiyelinizin ve enerjinizin %80 ini kaybediyorsunuz zaten, ondan sonra paradoksa giriyorsunuz. Olaylar gerçekten öyle bile olsa bununla uğraşmayı bırakıp üretken olmaya bakmakta fayda var!

İyi güzel söylüyon da birader her isteyen mühendis,mimar olabiliyor mu yani ! Bende o kapasite yok belki vardır ama açığa çıkartamamışımdır.Önemli olan hangi mesleği yaparsak yapalım en iyi şekilde yapmak.Herkes işini iyi yaparsa zaten otomatikmen gelişiriz.Bugün ülkemizde kim işini düzgün yapıyor? Hükümeti soyguncu,yargısı iflas etmiş,eğitim sistemi bitik bir ülkeyiz nasıl gelişecez.Emin ol kendi yeteneğimin olduğu işleri en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum araştırıyorum detaya iniyorum ben kendi kapasitemde elimden geldiğince işimi iyi yaparım ha yeterli mi değil daha fazlasını yapmam/yapmamız lazım.
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awolfinsky 4 yıl
Bizde yol yapalım,beton dikelim,ormanları imara açalım.Yine klasik bir el yapar Türk bakar konusunun sonuna geldik.
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trkarapanda123asd 4 yıl
Ama bizim yollarımız daha iyi bir kere
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ergenius 4 yıl
Çok iyi . Biz elimizdeki onlarca eseri tahrip edelim adamlar hem iş hem sanat yapsın . ABD elindeki kanalizasyonu tanıtıp 10 milyon turist çeksin sonra :D
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