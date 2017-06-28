Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor

Her yıl hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 1.1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Hindistan, son dönemde, başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Ülkenin yeni enerji politikasına paralel bir hamle de dünyanın en büyük kömür madeni şirketi Coal India’dan geldi. Hindistan’daki kömürün yüzde 82’sini üreten dev şirket ülkede işletmekte olduğu kömür madenlerinden 37’sini kapatma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan hükümeti yaptığı açıklamayla ülkede kurulması planlanan bazı kömür santrallerinin inşaatına başlanmayacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sadece bir hafta sonra Hindistan’daki tüm kömür madenlerinin yüzde 9’una tekabül eden 37 adet maden işletmesinin faaliyetini durdurduğunu duyuran Coal India, geçtiğimiz yıllarda güneş enerjisine 1 milyar doların üstünde yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirketin aldığı bu kararların arkasındaki en önemli etken ise Hindistan’ın uyguladığı agresif yenilenebilir enerji yatırımları ve teşvikleri olarak görülüyor.

Güneş Enerjisi Daha Ucuz ve Ulaşılabilir

Ünlü enerji ve finans analisti Tim Buckley de Hint hükümetinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerinin ve ülkenin yenilebilir enerji hedeflerinin güneş enerjisi daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirdiğini ve mevcut kömür santralleri üzerinde etkili olduğunu düşünüyor.

2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli olmasını hedefleyen Hindistan, enerji için kömür kullanımı da giderek azaltmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre 2024 yılına kadar Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’i nüfus konusunda geride bırakacak ve bu kalabalık ülkenin karbon salınımı azaltmasının küresel anlamda gözle görülür etkiler yaratabileceği düşünülüyor.

https://futurism.com/india-has-shut-down-37-of-the-worlds-biggest-coal-companys-mines/