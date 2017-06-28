Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor

Dünyanın en büyük kömür madeni şirketi olan Coal India, şirkete ait 37 kömür madenini kapatma kararı aldı. Kararın nedeni ise güneş enerjisi kullanımının daha ucuz hale gelmesi.
1 yıl
4,3b
1
10
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor
 

Her yıl hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 1.1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Hindistan, son dönemde, başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Ülkenin yeni enerji politikasına paralel bir hamle de dünyanın en büyük kömür madeni şirketi Coal India’dan geldi. Hindistan’daki kömürün yüzde 82’sini üreten dev şirket ülkede işletmekte olduğu kömür madenlerinden 37’sini kapatma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan hükümeti yaptığı açıklamayla ülkede kurulması planlanan bazı kömür santrallerinin inşaatına başlanmayacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sadece bir hafta sonra Hindistan’daki tüm kömür madenlerinin yüzde 9’una tekabül eden 37 adet maden işletmesinin faaliyetini durdurduğunu duyuran Coal India, geçtiğimiz yıllarda güneş enerjisine 1 milyar doların üstünde yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirketin aldığı bu kararların arkasındaki en önemli etken ise Hindistan’ın uyguladığı agresif yenilenebilir enerji yatırımları ve teşvikleri olarak görülüyor.

Güneş Enerjisi Daha Ucuz ve Ulaşılabilir 

Ünlü enerji ve finans analisti Tim Buckley de Hint hükümetinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerinin ve ülkenin yenilebilir enerji hedeflerinin güneş enerjisi daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirdiğini ve mevcut kömür santralleri üzerinde etkili olduğunu düşünüyor.

2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli olmasını hedefleyen Hindistan, enerji için kömür kullanımı da giderek azaltmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre 2024 yılına kadar Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’i nüfus konusunda geride bırakacak ve bu kalabalık ülkenin karbon salınımı azaltmasının küresel anlamda gözle görülür etkiler yaratabileceği düşünülüyor.


https://futurism.com/india-has-shut-down-37-of-the-worlds-biggest-coal-companys-mines/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nehuse 1 yıl en beğenilen SONEKTRA
SONEKTRA

E herkes madenini kataırsa biz nasıl mangal yapıcaz?

Mangal kömürü odundan yapıldığı için bir problem yaşamazsın merak etme ülkede odun çok :)
SONEKTRAE herkes madenini kataırsa biz nasıl mangal yapıcaz?Mangal kömürü odundan yapıldığı için bir problem yaşamazsın...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
geri kalmislik, fakirlik kader degil. dogru vizyon ve dogru yatirimlarla gelisip ilerlemek aslinda cok kolay. sadece dogru dunya bakisina sahip olmak yeter. hindistan bizim diyanete harcadigimiz paranin cok daha azi ile aya derin uzaya araclar gonderiyor. hemen her alanda gelisip ilerliyorlar. yakin zamanda cin gibi kopup gidecekler, bizde yine seyredecegiz.
geri kalmislik, fakirlik kader degil. dogru vizyon ve dogru yatirimlarla gelisip ilerlemek aslinda cok kolay. sadece dogru dunya bakisina sahip olmak yeter. hin...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Taylor Lautnerr 1 yıl
Sevindirici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Hindistan gerçekten çok güzel ve bir o kadar da agresif adımlar atıyor. Yakın tarihte ülkedeki vergi sistemini de değiştirdiler.
Demem odur ki, Hindistan sağlam geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
geri kalmislik, fakirlik kader degil. dogru vizyon ve dogru yatirimlarla gelisip ilerlemek aslinda cok kolay. sadece dogru dunya bakisina sahip olmak yeter. hindistan bizim diyanete harcadigimiz paranin cok daha azi ile aya derin uzaya araclar gonderiyor. hemen her alanda gelisip ilerliyorlar. yakin zamanda cin gibi kopup gidecekler, bizde yine seyredecegiz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminio 1 yıl
Kapatılan 37 tesis kömür santrali değil, kömür madeni. Lütfen haberi daha dikkatli yazın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIGERSHARK 1 yıl
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 1 yıl
çocuklarımız ne güzel bir haber.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl
Darısı bizim harabe, bakımsız, ölümcül, insan hayatının hiçe sayıldığı madenlerin başına.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 1 yıl
E herkes madenini kataırsa biz nasıl mangal yapıcaz?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seveax 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

E herkes madenini kataırsa biz nasıl mangal yapıcaz?

Maden kömürü ile mangal yapıyoruz ya biz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nehuse 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

E herkes madenini kataırsa biz nasıl mangal yapıcaz?

Mangal kömürü odundan yapıldığı için bir problem yaşamazsın merak etme ülkede odun çok :)
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4272 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, hindistan ve
7 etiket daha güneş enerjisi elektrik kömür enerjisi kömür Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl WhatsApp'a emoji arama özelliği geldi 1 yıl Stres çarkı kablosuz özellikler kazandı 1 yıl Intel’in başı yine sıcaklıklarla dertte! 1 yıl Çinli LeEco para kaybını durduramıyor 1 yıl Toshiba’dan bir ilk! 1 yıl Ransomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyor 1 yıl Google Photos’a otomatik fotoğraf paylaşma özelliği eklendi 1 yıl Efsane resim görüntüleyici IrfanView artık Windows Mağazası'nda 1 yıl Xbox One X satışları 4 sene içerisinde 17 milyona ulaşacak 1 yıl Token: Tüm hayatınızı yönetecek tek yüzük 1 yıl Facebook artık dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip 1 yıl Yeni sızıntı Meizu Pro 7'nun ikinci ekranı açığa çıkardı 1 yıl Xiaomi’den dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonu 1 yıl Lexar markasına elveda 1 yıl Toshiba’dan WD’ye dava! 1 yıl Ubisoft yeni Assassin's Creed mobil oyununu duyurdu 1 yıl Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık 1 yıl Araç sahiplerine plaka uyarısı 1 yıl Qualcomm'dan ekran, metal ve cam altına gömülebilen parmak izi sensörleri 1 yıl OmniVision’dan amiral gemilerine 16MP çözünürlükte sensör 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor Sonraki AMD’nin mining odaklı ilk kartları açığa çıktı 1 yıl MIT’nin benzinle çalışan drone’u 5 gün havada kalabiliyor 1 yıl Samsung'un SSD sürücüsünden müthiş başarı 1 yıl Qualcomm’dan enerji verimliliği odaklı Snapdragon 450 1 yıl AMD Ryzen işlemciler hız kazanmaya devam ediyor 1 yıl Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus detaylanıyor 1 yıl AMD Radeon Vega Frontier Edition satışta! 1 yıl Samsung'un OLED üretim hızı iPhone 8 stoklarını sıkıntıya soktu 1 yıl Spider-Man: Homecoming ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Dijital para madenciliği için en çılgın anakart: Aynı anda 12 ekran kartı 1 yıl Avrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi] 1 yıl Super NES Classic Edition duyuruldu 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 basın görseli sızdırıldı iddiası 1 yıl AMD Ryzen için yüksek performanslı DDR4 RAM'ler 1 yıl Apple otonom araç filosu için ortağını buldu 1 yıl Intel’in Sky Lake ve Kaby Lake işlemcilerinde hata! 1 yıl 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinin Benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Halat kullanılmayan ilk asansör test edildi 1 yıl Ekran kartı piyasasında dengeler alt üst oldu: GTX 1070, 1080 Ti fiyatına ulaştı 1 yıl Bilgisayar kasalarında ahşap dönemi: İşte o modeller Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim