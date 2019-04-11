Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, ikinci kez uçuyor (Ertelendi)

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tam 14 aylık aranın ardından tekrar havalanmaya hazırlanıyor. Devasa roket bu gece ilk ticari misyonuna çıkacak. Uzay sektörü için çok büyük önem taşıyan görev SpaceX'in YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Dünyanın en güçlüsü: Falcon Heavy

https://www.space.com/spacex-falcon-heavy-arabsat-6a-launch-landing-webcast.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu gece TSİ 03.00'da (11 Nisan) başlayacak olan görevde Falcon Heavy, Suudi Arabistan'a ait Arabsat-6A isimli bir uyduyu yer eşzamanlı yörüngeye taşıyacak. SpaceX ayrıca görev sonunda üç farklı iticiyi aynı anda Yeryüzü'ne indirmeyi deneyeceklerini açıkladı. Yani geçtiğimiz yıl olduğu gibi yineizleyeceğiz diyebiliriz.İki yan iticinin aynı anda iniş yaptığı görüntüler hatırlayacağınız üzere herkesi etkilemeyi başarmıştı. İşte o anlar:Falcon Heavy'nin yörüngeye taşıyacağı Arabsat-6A, tam 6 ton ağırlığında dev bir iletişim uydusu. Uydunun Orta Doğu, Afrika ve Avrupa için televizyon ve internet hizmeti vereceği belirtiliyor. Arabsat-6A, yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki yer eşzamanlı yörüngeye yerleştirilecek.Tamgüç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde eden Falcon Heavy, ayrıca ikinci en güçlü roket Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.SpaceX'in yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. SpaceX geçtiğimiz yıl Falcon Heavy'nin; alçak Dünya yörüngesine 63.800, yer eşzamanlı yörüngeye 26.700 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 16.800 kilogram yük taşıyabildiğini açıklamıştı. Ancak Elon Musk, bugün uçuşa geçecek olan yeni Falcon Heavy'nin geçen yılki rokete oranla yaklaşıkolduğunu söylüyor.İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet Şubat 2018'de ilk kez havanlanmıştı. SpaceX kurucusu Elon Musk, roketin ilk test uçuşunda kendi Tesla Roadster'ını uzaya göndererek oldukça ilginç bir işe imza atmıştı.