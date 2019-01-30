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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor

SpaceX'in yeni nesil roketi Falcon Heavy, ilk ticari görevine çıkmaya hazırlanıyor. Devasa roketin ilk görevinde Suudi Arabistan'a ait bir uydu yörüngeye taşınacak.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, yaklaşık bir yıllık aranın ardından tekrar havalanmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uçuş için bugün ABD hükümetine resmi izin başvurularını yaptı. 7 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen dev görev, Falcon Heavy'nin ilk ticari misyonu olacak.

ArsTechnica'dan Eric Berger'ın ortaya çıkardığı izin başvurularında; Falcon Heavy'nin Suudi Arabistan'a ait Arabsat-6A isimli bir uyduyu yer eşzamanlı yörüngeye taşıyacağı belirtilmiş. SpaceX'in Federal İletişim Kurulu'na yaptığı başvuruda ayrıca iniş denemeleriyle ilgili de izin isteniyor. Yani geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bir teknoloji şovu izleyeceğiz diyebiliriz.

İki yan iticinin aynı anda iniş yaptığı görüntüler hatırlayacağınız üzere herkesi etkilemeyi başarmıştı. İşte farklı açılardan o anlar:


Falcon Heavy'nin yörüngeye taşıyacağı Arabsat-6A, tam 6 ton ağırlığında dev bir iletişim uydusu. Uydunun Orta Doğu, Afrika ve Avrupa için televizyon ve internet hizmeti vereceği belirtiliyor. Arabsat-6A, yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki yer eşzamanlı yörüngeye yerleştirilecek.

Falcon Heavy: Dünyanın en güçlüsü


Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde eden Falcon Heavy, ayrıca ikinci en güçlü roket Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.

SpaceX'in yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy; alçak Dünya yörüngesine 63.800, yer eşzamanlı yörüngeye 26.700 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 16.800 kilogram yük taşıyabiliyor.

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet Şubat 2018'de ilk kez havanlanmıştı. SpaceX kurucusu Elon Musk, roketin ilk test uçuşunda kendi Tesla Roadster'ını uzaya göndererek oldukça ilginç bir işe imza atmıştı.  

https://arstechnica.com/science/2019/01/spacex-may-launch-the-next-falcon-heavy-rocket-in-less-than-two-months/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Etkilenmemek elde değil. Ateşle gitsin.
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hardtracker 3 ay
Heavy ucuracak kadar yuk mu var acaba, yada ticari ucus denemesi adina mi yapmak istiyorlar.
Falcon roket de yapabilirdi galiba bu isi.
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Eric Cartman. 3 ay
Başaramasalar bile, helal olsun. Güzel ülkemden de böyle haberler almak ümidiyle...
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